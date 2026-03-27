ข่าวการเมือง
ลือ! “สุดาวรรณ” ตรวจคุณสมบัติรัฐมนตรีไม่ผ่าน ส่ง “นิกร” เสียบแทน
ลือ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ตรวจคุณสมบัติรัฐมนตรีไม่ผ่าน เตรียมส่ง นิกร โสมกลาง ในฐานะคนใกล้ชิดเข้ารับตำแหน่งแทน
ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบได้รับรายงานว่า น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ตามโผระบุว่าจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำ ครม.อนุทิน 2 ตรวจคุณสมบัติไม่ผ่าน
เบื้องต้นมีรายงานว่า จะส่ง นายนิกร โสมกลาง สส.นครราชสีมา ในฐานะคนใกล้ชิด เข้ามารับตำแหน่งแทน ซึ่งจะมีการยื่นตรวจสอบคุณสมบัติ ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ทำเนียบรัฐบาล ในวันเดียวกันนี้
- เปิดโผ 35 รายชื่อ ครม. สะเด็ดน้ำ “อนุทิน” ไร้ชื่อพรรคพลังประชารัฐ
- “อนุทิน” รับรายชื่อ ครม. เรียบร้อยแล้ว ยืนยัน “ปกรณ์” นั่งเก้าอี้รองนายกฯ
ข่าวล่าสุด
ข่าว
สาวผวา ถูกสะกดรอยตามถึงบ้าน อ้างเนื้อคู่ชาติที่แล้ว โพสต์เตือนภัยอย่าหาคุยคนแปลกหน้า
24 นาที ที่แล้ว
ข่าว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เม.ย. 69 เพิ่มวงเงินเป็น 400 บาท ได้กี่เดือน เงินเข้าวันไหน เช็กที่นี่
52 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
ห่วงหนัก ตลกคนดัง ป่วยปอดอักเสบ ตัดพ้อชีวิต ไม่มีเงินรักษา ถ้าตายก็ไม่ต้องสนใจ
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ผบ.ตร. สั่งสอบหลังใบสั่ง “อนุทิน” หลุดว่อนโซเชียล ยันไม่ได้ถูกแฮกระบบ
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
พบเรือสินค้าไทย “มยุรี นารี” เกยตื้น ชายฝั่งเกาะเกชม์ หลังถูกอิหร่านโจมตี
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
เปิดทรัพย์สิน เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ รวม 254 ล้านบาท ลงทุนกองทุน 81 ล้าน สะสมพระเครื่อง
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
IOC ออกกฎใหม่ ห้ามหญิงข้ามเพศ XY ลงแข่งหญิงแท้ เริ่มใช้โอลิมปิก LA 2028
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา
สิ้น อนันต์ สัมมาทรัพย์ ดาวร้ายยุคแผ่นฟิล์ม เสียชีวิตสงบ ย้อนผลงานเด่น 40 เรื่อง
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
บุรพัฒน์ แจงดราม่า หงสาจอมราชันย์ รับผิดลักลอบพิมพ์ อ้างตัวแทนเรียกเงิน 4.5 ล้าน
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
พนง.โปเกมอนเซ็นเตอร์ เคยติดต่อตำรวจ ถูกสะกดรอยตาม ก่อนถูกแทงเสียชีวิต
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
อัปเดต! ราคาน้ำมัน วันนี้ 27 มี.ค. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ชาวเน็ตเม้นท์สนั่น! “ฮาย อาภาพร” โพสต์น้ำมันขึ้น 6 บาท บ่นไปก็ไม่มีไรดีขึ้น
2 ชั่วโมง ที่แล้ว