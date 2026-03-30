เนสท์เล่เตือนระวังของโจร! คนร้ายดักปล้น ‘คิทแคท’ รุ่น F1 ล็อตใหญ่ 12 ตัน
คนร้ายดักปล้นรถบรรทุกช็อกโกแลตคิทแคทรุ่นฟอร์มูล่าวันกว่า 4 แสนชิ้นระหว่างทางจากอิตาลีไปโปแลนด์เมื่อ 26 มี.ค. บริษัทแนะผู้บริโภคสแกนรหัสตรวจสอบ
คนร้ายขโมยช็อกโกแลตคิทแคท (KitKat) น้ำหนัก 12 ตัน หรือจำนวน 413,793 ชิ้น ในทวีปยุโรป
คนร้ายก่อเหตุเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 ระหว่างการขนส่งสินค้าจากโรงงานในประเทศอิตาลีไปยังตัวแทนจำหน่ายในประเทศโปแลนด์ บริษัท เนสท์เล่ (Nestle) ระบุว่ารถบรรทุกและสินค้าทั้งหมดหายไปอย่างไร้ร่องรอย สินค้าล็อตนี้เตรียมนำไปกระจายวางจำหน่ายทั่วทวีปยุโรป
คิทแคทล็อตนี้เป็นสินค้ารุ่นใหม่ธีมการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวัน (Formula One) คิทแคทรุ่นนี้มีรูปทรงเหมือนรถแข่ง และยังคงเอกลักษณ์เวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตตามแบบฉบับของแบรนด์
เนสท์เล่เตือนประชาชนว่าคนร้ายอาจนำช็อกโกแลตล็อตนี้ไปวางขายผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ บริษัทพิมพ์รหัสชุดผลิต (Batch code) ไว้บนบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นเพื่อใช้ติดตามสินค้า
ผู้บริโภค ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก และร้านค้าส่งสามารถสแกนรหัสเพื่อตรวจสอบสินค้า ระบบจะแจ้งเตือนและให้คำแนะนำหากพบสินค้าในล็อตที่หายไป บริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
ตัวแทนของคิทแคทระบุว่า บริษัทกำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเครือข่ายขนส่งเพื่อสอบสวนคดีนี้ บริษัทยืนยันเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค และบริษัทมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของตลาด
เนสท์เล่เปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาอาชญากรรมการขโมยสินค้า ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญปัญหาคนร้ายปล้นสินค้าข้ามชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อ่านข่าวต่างประเทศเพิ่มเติม
- อิหร่านฮึ่ม! เตรียมยกระดับ เล็งเป้าถล่มบ้านนักการเมืองมะกัน-อิสราเอล
- อิสราเอล เผย ประชาชนได้รับบาดเจ็บ 180 ราย หลังถูกขีปนาวุธอิหร่านถล่มสองลูก
- อัฟกาฯ กล่าวหา ปากีฯ ยิงขีปนาวุธใส่โรงพยาบาล ตายพุ่ง 400 ศพ
อ้างอิงข้อมูลจาก India Today
