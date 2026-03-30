ข่าวต่างประเทศ

เนสท์เล่เตือนระวังของโจร! คนร้ายดักปล้น ‘คิทแคท’ รุ่น F1 ล็อตใหญ่ 12 ตัน

เผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 10:03 น.
77
คนร้ายดักปล้นรถบรรทุกช็อกโกแลตคิทแคทรุ่นฟอร์มูล่าวันกว่า 4 แสนชิ้นระหว่างทางจากอิตาลีไปโปแลนด์เมื่อ 26 มี.ค. บริษัทแนะผู้บริโภคสแกนรหัสตรวจสอบ

คนร้ายขโมยช็อกโกแลตคิทแคท (KitKat) น้ำหนัก 12 ตัน หรือจำนวน 413,793 ชิ้น ในทวีปยุโรป

คนร้ายก่อเหตุเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 ระหว่างการขนส่งสินค้าจากโรงงานในประเทศอิตาลีไปยังตัวแทนจำหน่ายในประเทศโปแลนด์ บริษัท เนสท์เล่ (Nestle) ระบุว่ารถบรรทุกและสินค้าทั้งหมดหายไปอย่างไร้ร่องรอย สินค้าล็อตนี้เตรียมนำไปกระจายวางจำหน่ายทั่วทวีปยุโรป

คิทแคทล็อตนี้เป็นสินค้ารุ่นใหม่ธีมการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวัน (Formula One) คิทแคทรุ่นนี้มีรูปทรงเหมือนรถแข่ง และยังคงเอกลักษณ์เวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตตามแบบฉบับของแบรนด์

KitKat

เนสท์เล่เตือนประชาชนว่าคนร้ายอาจนำช็อกโกแลตล็อตนี้ไปวางขายผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ บริษัทพิมพ์รหัสชุดผลิต (Batch code) ไว้บนบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นเพื่อใช้ติดตามสินค้า

ผู้บริโภค ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก และร้านค้าส่งสามารถสแกนรหัสเพื่อตรวจสอบสินค้า ระบบจะแจ้งเตือนและให้คำแนะนำหากพบสินค้าในล็อตที่หายไป บริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป

ตัวแทนของคิทแคทระบุว่า บริษัทกำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเครือข่ายขนส่งเพื่อสอบสวนคดีนี้ บริษัทยืนยันเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค และบริษัทมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของตลาด

เนสท์เล่เปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาอาชญากรรมการขโมยสินค้า ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญปัญหาคนร้ายปล้นสินค้าข้ามชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวต่างประเทศเพิ่มเติม

อ้างอิงข้อมูลจาก India Today

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

