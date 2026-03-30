ข่าวต่างประเทศ

ศาลมะกันสั่งจำคุกคนร้ายฆ่า “ลุงวิชา” 8 ปี ก่อนปล่อยตัว เพราะติดไปแล้ว 5 ปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 08:42 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 08:42 น.
54

ไร้ความยุติธรรม! ศาลสหรัฐฯสั่งจำคุกคนร้ายฆ่า ลุงวิชา คดีเมื่อช่วงปี 2564 เป็นระยะเวลา 8 ปี ก่อนปล่อยตัว เพราะติดไปแล้ว 5 ปี

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองซานฟรานซิสโก เข้าจับกุม แอนตวน วัตสัน ในฐานะผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม นายวิชา รัตนภักดี ชาวไทย วัย 84 ปี หลังจากที่นายวัตสันได้ก่อเหตุผลักลุงวิชา ล้มกระแทกพื้น เป็นเหตุให้ลุงวิชาเสียชีวิต เมื่อช่วงปี 2564 และกลายเป็นกระแส Stop Asian Hate ภายหลังจากที่เกิดอาชญากรรมกับชาวเอเชียมากขึ้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น

ล่าสุดสำนักข่าว CBS รายงานว่า ศาลได้พิพากษาจำคุกนายวัตสันเป็นระยะเวลา 8 ปี อย่างไรก็ตามศาลระบุว่าเนื่องจากนายวัตสันติดคุกในช่วงรอคำพิพากษาไปแล้ว 5 ปี ศาลจึงให้โทษส่วนที่เหลือเป็นโทษรอลงอาญา ตราบใดที่นายวัตสันทำตามเงื่อนไขการคุมประพฤติ

แฟ้มภาพ

ขณะที่ทางครอบครัวของลุงวิชาได้แสดงความผิดหวังต่อคำพิพากษาของศาล โดยระบุว่าคุณลุงวิชาไม่ได้รับความยุติธรรม พร้อมกล่าวต่อว่าเขาติดคุกเพียงแค่ 5 ปีจากการฆ่าลุงวิชานั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้

ทั้งนี้ อดีตอัยการเขตซานฟรานซิสโก ไม่ได้ตั้งข้อหานายวัตสันเป็นอาชญากรรมจากความเกลียด (Hate Crime) ไม่เชื่อว่าการโจมตีครั้งนี้มีแรงจูงใจทางเชื้อชาติ

ข่าวต่างประเทศ

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

