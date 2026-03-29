โรงเรียนดัง แจงกรณีเด็กจมน้ำเสียชีวิต อาลัยสุดซึ้งกับการสูญเสีย เร่งสอบข้อเท็จจริง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 มี.ค. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 29 มี.ค. 2569 14:19 น.
รร.เซนต์ยอแซฟยานนาวาแถลงปมเด็กจมน้ำ

รร.เซนต์ยอแซฟ ยานนาวา สั่งปิดสระชั่วคราว เร่งสอบปมเด็กจมน้ำดับ ญาติส่งคืนเงินเยียวยาทั้งหมด เร่งยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด จัดไลฟ์การ์ดคุมเข้ม-ติดวงจรปิด

วันนี้ (29 มีนาคม 2569) ทางโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวาชี้แจงเหตุการณ์และมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์อันเศร้าสลด กรณีนักเรียนประสบเหตุจมน้ํา ณ สระว่ายน้ําของโรงเรียน เมื่อวันพุธ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2569 ที่ผ่านมา เหตุการณ์ดังกล่าวได้นํามาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนทุกคน โรงเรียนขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียในครั้งนี้ และขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมแนวทางการดําเนินการ ดังต่อไปนี้

1. การตรวจสอบข้อเท็จจริง

ขณะนี้โรงเรียนได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โดยมีคําสั่ง “ปิดพื้นที่สระว่ายน้ําเป็นการ ชั่วคราว” และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ตํารวจในการดําเนินการสอบสวน ทั้งนี้ โรงเรียนได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงภายใน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทําการตรวจสอบ ระบบความปลอดภัย อุปกรณ์ ตลอดจนลําดับเหตุการณ์อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อค้นหาข้อบกพร่อง และกําหนด ความรับผิดชอบตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมสูงสุด

2. การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

โรงเรียนตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า ไม่มีสิ่งใดสามารถทดแทนความสูญเสียอันประเมินค่านี้ได้ ในเบื้องต้น โรงเรียนได้ดําเนินการมอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาล การชันสูตร และการ ประกอบพิธีทางศาสนาโดยครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ทางญาติของนักเรียนผู้เสียชีวิตได้ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนเงิน ช่วยเหลือดังกล่าว สําหรับการเยียวยาในระยะต่อไป โรงเรียนจะดําเนินการด้วยความเหมาะสมและรอบคอบในทุก ขั้นตอน

3. มาตรการยกระดับความปลอดภัยเร่งด่วน

เพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ําอีก โรงเรียนได้กําหนดมาตรการยกระดับความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ดังนี้

3.1 ด้านบุคลากร

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต (Lifeguard) และครูผู้ควบคุมดูแลประจําสระว่ายน้ํา ในอัตราส่วนที่เป็นไปตาม มาตรฐานสากล (ไม่เกิน 1:10) โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องผ่านการอบรมและได้รับการรับรองด้านการกู้ชีพขั้นสูง

3.2 ด้านสถานที่

ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมทุกจุดเสี่ยงและจุดอับสายตา พร้อมปรับปรุงแนวรั้วกั้นพื้นที่สระว่ายน้ําให้มี ความมั่นคงและปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.3 ด้านการเรียนการสอน

ทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ํา (Safety Protocol) อย่างเข้มงวด โดยกําหนดให้นักเรียนทุกคนต้องผ่านการประเมินทักษะการเอาตัวรอดในน้ําก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

3.4 ด้านการปฐมพยาบาล

จัดเตรียมจุดปฐมพยาบาลพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ประจําบริเวณสระว่ายน้ํา และจัดให้มีการ ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) แก่บุคลากรทุกคนอย่างสม่ําเสมอ

4. การฟื้นฟูสภาพจิตใจ

โรงเรียนให้ความสําคัญต่อผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยจะประสานความร่วมมือกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา เพื่อดูแลและเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียน เพื่อนร่วมชั้น และคณะครูที่ได้รับผลกระทบ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา ขอน้อมรับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทุกภาคส่วนด้วยความโปร่งใส และยึดมั่นในหลักความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย พร้อมกันนี้ โรงเรียนขอน้อมรับทุกข้อเสนอแนะและข้อวิพากษ์วิจารณ์ด้วย ความจริงใจ และขอให้คํามั่นต่อผู้ปกครองทุกท่านว่า โรงเรียนจะมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในทุกมิติ อย่างจริงจังและยั่งยืน เพื่อให้สถานศึกษาแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้สูงสุดสําหรับบุตรหลานของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมา ณ ที่นี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2569

รงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวาแจงกรณีเด็กจมน้ำเสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : Saint Joseph Yannawa School, Bangkok
รงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวาแจงกรณีเด็กจมน้ำเสียชีวิต-2
ภาพจาก Facebook : Saint Joseph Yannawa School, Bangkok

ข้อมูลจาก : Saint Joseph Yannawa School, Bangkok

รร.เซนต์ยอแซฟยานนาวาแถลงปมเด็กจมน้ำ

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

