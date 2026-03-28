ข่าวต่างประเทศ

ผลชันสูตรหดหู่หนัก! พนง.โปเกมอนเซ็นเตอร์ ถูกแฟนเก่าบุกทำร้ายก่อนจบชีวิตตาม

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 28 มี.ค. 2569 17:43 น.| อัปเดต: 28 มี.ค. 2569 17:43 น.
50
ภาพ @X

อดีตพนักงานร้านฟาสต์ฟู้ดวัย 26 ปี ก่อเหตุสยองกลางกรุงโตเกียว บุกแทงอดีตแฟนสาววัย 21 ปี เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในร้านที่เป็น “งานในฝัน” พบประวัติสตอล์กเกอร์คุกคามหนักหลังฝ่ายหญิงขอเลิก ล่าสุดกล้องวงจรปิดมัด “หนุ่มคลั่ง” สลับแทงแฟนสาวและตัวเองนับ 10 แผล

เหตุสลดนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณือย่างหนักในฐี่ปุ่น โดยเมื่อ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา เกิดเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญขึ้นภายในร้าน “โปเกมอนเซ็นเตอร์” (Pokémon Center) ย่านอิเคบุคุโระ กรุงโตเกียวของญี่ปุ่น

ฮารุคาวะ โมเอะ (Harukawa Moe) พนักงานพาร์ตไทม์วัย 21 ปี ถูกอดีตแฟนหนุ่ม ฮิโรกาวะ ไดกิ (Hirokawa Daiki) วัย 26 ปี บุกเข้าไปใช้มีดแทงบริเวณลำคอและร่างกายหลายแห่งจนเสียชีวิต ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะใช้มีดเล่มเดียวกันแทงคอตัวเองเพื่อจบชีวิตในเวลาต่อมา

จากการสืบสวนพบว่า ทั้งคู่พบรักกันขณะทำงานที่ร้านฟาสต์ฟู้ดในเมืองฮาจิโอจิเมื่อช่วงปลายปี 2566 และเริ่มคบหากันในปีต่อมา ทว่าความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนในเดือนกรกฎาคม 2568 เมื่อฝ่ายหญิงตัดสินใจย้ายไปทำงานที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ตามความฝัน แต่ฝ่ายชายกลับคัดค้านและกดดันให้เธอลาออก จนนำไปสู่การเลิกราและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการคุกคามที่รุนแรงขึ้น

Moe Harukawa
ภาพ @X

ลำดับเหตุการณ์จากการสะกดรอยตาม สู่โศกนาฏกรรม

กรกฎาคม 2568 ทั้งคู่เลิกรากันหลังจากฝ่ายชายไม่พอใจที่โมเอะย้ายที่ทำงานใหม่ จากนั้นฝ่ายชายเริ่มพฤติกรรมสะกดรอยตาม (Stalking)

ธันวาคม 2568โมเอะเข้าแจ้งความกับตำรวจเนื่องจากถูกคุกคามหนัก ไดกิถูกจับกุมในข้อหาละเมิดกฎหมายป้องกันการสะกดรอยตาม พร้อมอาวุธมีดซึ่งเขาอ้างว่า “เตรียมไว้เพื่อฆ่าตัวตาย”

มกราคม 2569 – ฝ่ายชายถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อหาพกพาอาวุธและแอบถ่ายคลิปวิดีโอ

30 มกราคม 2569ไดกิได้รับการปล่อยตัวหลังถูกปรับเงิน 800,000 เยน พร้อมรับปากว่าจะไม่เข้าใกล้ฝ่ายหญิงอีก

26 มีนาคม 2569ไดกิบุกเข้าไปที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ในร้านและก่อเหตุฆาตกรรมก่อนปลิดชีพตนเอง ท่ามกลางเสียงกรีดร้องและโกลาหลของลูกค้าในร้าน

เพื่อนบ้านและอดีตเพื่อนร่วมชั้นของโมเอะในเมืองฮาจิโอจิ ต่างอยู่ในอาการช็อกและไม่อาจยอมรับความจริงได้ พวกเขาจดจำเธอได้ในฐานะเด็กสาวที่ “ร่าเริง สุภาพ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว” รวมถึงเป็นคนที่ตั้งใจเรียนและเฉลียวฉลาด การเสียชีวิตในสถานที่ทำงานที่เธอเคยใฝ่ฝันอยากจะเข้ามาทำอย่างที่สุด จึงสร้างความโศกเศร้าอย่างมหาศาลให้กับผู้ที่รู้จักเธอ

ข้อมูลจาก fnn.jp ผลชันสูตรพลิกศพและตรวจสอบบาดแผลในเบื้องต้นพบข้อมูลที่น่าตกใจ ร่างของโมเอะมีรอยถูกแทงด้วยของมีคมมากกว่า 10 แห่ง โดยเน้นจุดตายที่บริเวณลำคอ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ตำรวจระบุว่าการกระทำที่สลับแทงทั้งเหยื่อและตัวเองจนกว่าจะหมดสติไปทั้งคู่นั้น สะท้อนถึงสภาวะจิตใจที่ผิดปกติและต้องการให้เสียชีวิตไปพร้อมกันอย่างเด็ดขาด

กรมตำรวจนครบาลโตเกียว (MPD) กำลังเร่งตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกของเหตุการณ์ทั้งหมด แม้ผู้ก่อเหตุจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม เนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนพลุกพล่าน และสร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก (ดูคลิป).

ภาพ @X

