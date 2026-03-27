มูลนิธิกระจกเงา เผย “ไอต้อม” เคยโทรแจ้งคนหาย บอกฝั่งหญิงอาจพูดเรื่องไม่ดีของตน
มูลนิธิกระจกเงา เผย เคยโทรแจ้งคนหาย ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ และเคยคุยกับผู้ตายด้วย แนะหากรู้สึกว่าตกอยู่ในอันตรายรีบแจ้งทันที
จากกรณีสะเทือนขวัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จากเหตุที่ ไอ้ต้อม ชายชาวลาว วัย 24 ปี ลงมือ ฆ่าหั่นศพแฟนสาวชาวลาว วัย 20 ปี ภายในห้องพักย่านหลักสี่ ก่อนจะแยกชิ้นส่วนยัดถุงดำได้ 6-8 ถุง จากนั้นก็นำไปแยกทิ้งลงคลองประปา พงหญ้าข้างทาง และเดินทางหลบหนีไปยังจังหวัดหนองคาย เพื่อหวังเดินทางต่อไปยัง สปป.ลาวบ้านเกิด แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตามจับกุมเอาไว้ได้ก่อนตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดเผยว่า “ข่าวน่าสะเทือนใจในรอบสัปดาห์ คงไม่พ้นคดีฆาตกรรมชำแหละศพสาวชาวลาว โดยแฟนหนุ่มชาติเดียวกัน
คดีนี้คือความรุนแรงในครอบครัว ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ ฝ่ายหนึ่งต้องการไปมีชีวิตใหม่ แต่อีกฝ่ายไม่ยอม
ก่อนหน้านี้ ในห้วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 หญิงสาวได้หายตัวไปจากที่พัก และฝ่ายชายได้เคยโทรมาแจ้งคนหายที่มูลนิธิกระจกเงา !!!
ทีมงานประเมินว่า เข้าข่ายความรุนแรงในครอบครัว จึงขอหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อญาติของฝ่ายหญิงโดยตรง ฝ่ายชายบอกว่า “ญาติอาจจะพูดไม่ดีเกี่ยวกับตัวผมนะครับ“ แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ให้เบอร์ติดต่อญาติกับทีมงาน
ปัญหาคนหายที่เป็นความรุนแรงในครอบครัว ทีมงานจะใช้ความระมัดระวัง รับฟังข้อความรอบด้าน และเคารพในสิทธิการตัดสินใจของคนที่หายไป และเราจำเป็นต้องยืนยันความปลอดภัยของคนหาย
ทีมงานจึงส่งข้อความ เป็นภาษาไทยและภาษาลาว ไปยังกล่องข้อความ facebook ของหญิงสาว ไม่กี่อึดใจ เธอโทรกลับมายังหมายเลขโทรศัพท์ของทีมงาน
เธอยืนยันความปลอดภัย เธอสบายดี และต้องการยุติความสัมพันธ์กับฝ่ายชาย แต่คุยกันไม่ลงตัวเพราะฝ่ายชายไม่ยินยอม ทีมงานรับทราบ และยืนยันว่าเราจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่แจ้งกับฝ่ายชาย
เคสนี้เงียบหายไปเพราะฝ่ายชาย ซึ่งเป็นผู้แจ้งก็ไม่ได้ติตตามเรื่องมาอีก กระทั่งวันที่ 24 มีนาคม 2569 ชื่อของหญิงสาว ถูกรายงานว่ามีการแจ้งคนหายเข้ามาในระบบของมูลนิธิกระจกเงาอีกครั้ง โดยครั้งนี้ผู้แจ้งเป็นพี่สาวของคนหาย ก่อนเรื่องราวถูกคลี่คลาย กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่สะเทือนใจ
หลายคดีที่ปัญหาครอบครัว หรือความสัมพันธ์หาทางออกร่วมกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้ จนต้องจบลงด้วยความรุนแรงในระดับฆาตกรรม
สัญญาณความรุนแรง มักถูกบ่งชี้มาก่อนเสมอ โดยเฉพาะการเคยขู่ หรือใช้กำลังทำร้าย คนในครอบครัวและคนรอบข้าง จะมีส่วนช่วยกันยับยั้งหรือหาแนวทางปลอดภัยให้คนที่อยากจะหายไป
สำหรับตัวคนหายเอง ขอให้เลือกจะอยู่ในที่ปลอดภัย และขอความช่วยเหลือทันที เมื่อประเมินว่ากำลังตกอยู่ในอันตราย
ขอให้หญิงสาวไปสู่ภพภูมิที่ดี”
