ข่าว

มูลนิธิกระจกเงา เผย “ไอต้อม” เคยโทรแจ้งคนหาย บอกฝั่งหญิงอาจพูดเรื่องไม่ดีของตน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 13:55 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 13:58 น.
69

มูลนิธิกระจกเงา เผย เคยโทรแจ้งคนหาย ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ และเคยคุยกับผู้ตายด้วย แนะหากรู้สึกว่าตกอยู่ในอันตรายรีบแจ้งทันที

จากกรณีสะเทือนขวัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จากเหตุที่ ไอ้ต้อม ชายชาวลาว วัย 24 ปี ลงมือ ฆ่าหั่นศพแฟนสาวชาวลาว วัย 20 ปี ภายในห้องพักย่านหลักสี่ ก่อนจะแยกชิ้นส่วนยัดถุงดำได้ 6-8 ถุง จากนั้นก็นำไปแยกทิ้งลงคลองประปา พงหญ้าข้างทาง และเดินทางหลบหนีไปยังจังหวัดหนองคาย เพื่อหวังเดินทางต่อไปยัง สปป.ลาวบ้านเกิด แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตามจับกุมเอาไว้ได้ก่อนตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดเผยว่า “ข่าวน่าสะเทือนใจในรอบสัปดาห์ คงไม่พ้นคดีฆาตกรรมชำแหละศพสาวชาวลาว โดยแฟนหนุ่มชาติเดียวกัน

คดีนี้คือความรุนแรงในครอบครัว ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ ฝ่ายหนึ่งต้องการไปมีชีวิตใหม่ แต่อีกฝ่ายไม่ยอม

ก่อนหน้านี้ ในห้วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 หญิงสาวได้หายตัวไปจากที่พัก และฝ่ายชายได้เคยโทรมาแจ้งคนหายที่มูลนิธิกระจกเงา !!!

ทีมงานประเมินว่า เข้าข่ายความรุนแรงในครอบครัว จึงขอหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อญาติของฝ่ายหญิงโดยตรง ฝ่ายชายบอกว่า “ญาติอาจจะพูดไม่ดีเกี่ยวกับตัวผมนะครับ“ แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ให้เบอร์ติดต่อญาติกับทีมงาน

ปัญหาคนหายที่เป็นความรุนแรงในครอบครัว ทีมงานจะใช้ความระมัดระวัง รับฟังข้อความรอบด้าน และเคารพในสิทธิการตัดสินใจของคนที่หายไป และเราจำเป็นต้องยืนยันความปลอดภัยของคนหาย

ทีมงานจึงส่งข้อความ เป็นภาษาไทยและภาษาลาว ไปยังกล่องข้อความ facebook ของหญิงสาว ไม่กี่อึดใจ เธอโทรกลับมายังหมายเลขโทรศัพท์ของทีมงาน

เธอยืนยันความปลอดภัย เธอสบายดี และต้องการยุติความสัมพันธ์กับฝ่ายชาย แต่คุยกันไม่ลงตัวเพราะฝ่ายชายไม่ยินยอม ทีมงานรับทราบ และยืนยันว่าเราจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่แจ้งกับฝ่ายชาย

เคสนี้เงียบหายไปเพราะฝ่ายชาย ซึ่งเป็นผู้แจ้งก็ไม่ได้ติตตามเรื่องมาอีก กระทั่งวันที่ 24 มีนาคม 2569 ชื่อของหญิงสาว ถูกรายงานว่ามีการแจ้งคนหายเข้ามาในระบบของมูลนิธิกระจกเงาอีกครั้ง โดยครั้งนี้ผู้แจ้งเป็นพี่สาวของคนหาย ก่อนเรื่องราวถูกคลี่คลาย กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่สะเทือนใจ

หลายคดีที่ปัญหาครอบครัว หรือความสัมพันธ์หาทางออกร่วมกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้ จนต้องจบลงด้วยความรุนแรงในระดับฆาตกรรม

สัญญาณความรุนแรง มักถูกบ่งชี้มาก่อนเสมอ โดยเฉพาะการเคยขู่ หรือใช้กำลังทำร้าย คนในครอบครัวและคนรอบข้าง จะมีส่วนช่วยกันยับยั้งหรือหาแนวทางปลอดภัยให้คนที่อยากจะหายไป

สำหรับตัวคนหายเอง ขอให้เลือกจะอยู่ในที่ปลอดภัย และขอความช่วยเหลือทันที เมื่อประเมินว่ากำลังตกอยู่ในอันตราย

ขอให้หญิงสาวไปสู่ภพภูมิที่ดี”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เบียร์ช้าง ปรับใหม่ ขึ้นราคาแค่ขวดละ 50 สตางค์ จับตาน้ำมันแพงอาจพุ่ง 20 บาท/ลัง เศรษฐกิจ

เบียร์ช้าง ปรับใหม่ ขึ้นราคาแค่ขวดละ 50 สตางค์ จับตาน้ำมันแพงอาจพุ่ง 20 บาท/ลัง

2 นาที ที่แล้ว
เทียบราคาน้ำมัน 5 นายกไทย รัฐบาลไหนแพงสุด เศรษฐกิจ

เทียบราคาน้ำมัน 5 นายกไทย รัฐบาลไหนแพงสุด

17 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา หยุดเก็บ ค่าปรับจราจรชั่วคราว บรรเทาภาระคนขับรถท่ามกลางวิกฤตน้ำมันแพง ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา หยุดเก็บ ค่าปรับจราจรชั่วคราว บรรเทาภาระคนขับรถท่ามกลางวิกฤตน้ำมันแพง

26 นาที ที่แล้ว
เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ อัปเดตอาการป่วยวัณโรคตับ-ปอด บันเทิง

ส่งกำลังใจ เพชรชี่ อินฟลูฯ คนดัง ป่วยหนัก ฉีดยา 66 เข็ม หลังป่วยโรคปอด-ตับ

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟุตบอลโลก 2026 สรุปผลรอบเพลย์ออฟ ยุโรป-ระหว่างทวีป

48 นาที ที่แล้ว
&quot;พิพัฒน์&quot; รับดีเซลอาจพุ่งแตะ 50 บาท ยันมีโอกาสเซอร์ไพรส์ ขึ้นราคาน้ำมันอีก ข่าว

“พิพัฒน์” รับดีเซลอาจพุ่งแตะ 50 บาท ยันมีโอกาสเซอร์ไพรส์ ขึ้นราคาน้ำมันอีก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
4 วิธีลัด ขอวีซ่าอเมริกา กรีนการ์ด คนไทยทำได้ เส้นทางสู่พลเมืองสหรัฐ เศรษฐกิจ

4 วิธีลัด ขอวีซ่าอเมริกา กรีนการ์ด คนไทยทำได้ เส้นทางสู่พลเมืองสหรัฐ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อจีนเผย เจ้าตูบ 7 ตัว หนีจากโรงเชือด เดินเท้ากลับบ้าน 17 กม. ไม่ใช่เรื่องจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำคุก 17 ปี อดีตหัวหน้าพรรคดัง คดีทุจริตรับสินบน ข่าวต่างประเทศ

จำคุก 17 ปี อดีตหัวหน้าพรรคดัง คดีทุจริตรับสินบน ยักยอกเงินบริจาค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปปง. ลุยขายทรัพย์ 1.4 พันล้าน &quot;พระธัมมชโย&quot; ข่าว

ปปง. ลุยขายทรัพย์ 1.4 พันล้าน “พระธัมมชโย” เยียวยาผู้เสียหาย แม้ DSI ยุติคดีอาญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีน่าจัง ฉะ นายกฯ หนู พูดง่าย มีเงินหมื่นล้านถอยรถ EV แต่คนจนจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อ ข่าว

ลีน่าจัง ฉะ อนุทิน มีเงินหมื่นล้านถอยรถ EV ขับหลังน้ำมันขึ้น 6 บาท ลั่น คนจนจะซื้อได้ไง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พบศพ ชาย-หญิงถูกมัดติดกันลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนมาติดโป๊ะเรือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เฉลยสาเหตุหายจากจอ 3 วัน บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย หายไป 3 วัน ยอมรับเหนื่อยมาก ทุ่มสุดตัว ซุ่มทำสิ่งนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กศน. 2569 ค่าเทอมกี่บาท เรียนกี่เดือนจบ วุฒิใช้สมัครงานได้ไหม เศรษฐกิจ

กศน. 2569 ค่าเทอมกี่บาท เรียนกี่เดือนจบ วุฒิใช้สมัครงานได้ไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปม้วนเดียวจบ &#039;ธัมมชโย&#039; หายไปไหน 9 ปีไร้ร่องรอย ล่าสุดคดีฟอกเงินหมดอายุความ ข่าว

‘ธัมมชโย’ หายไปไหน 9 ปีไร้ร่องรอย สรุปม้วนเดียวจบ คดีหมดอายุความ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มูลนิธิกระจกเงา เผย “ไอต้อม” เคยโทรแจ้งคนหาย บอกฝั่งหญิงอาจพูดเรื่องไม่ดีของตน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยอดหนี้ล่าสุด เชน ธนา เหลืออีกเท่าไหร่? ลั่น ขอเวลา 3 ปี ปิดจบมหากาพย์หนี้ก้อนโต บันเทิง

ยอดหนี้ล่าสุด เชน ธนา เหลืออีกเท่าไหร่? ลั่น ขอเวลา 3 ปี ปิดจบมหากาพย์หนี้ก้อนโต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงสาร! น้าวัย 18 ตบหลาน 2 ขวบหน้าคว่ำ จับเหวี่ยงตกบันได เพื่อนยืนถ่ายคลิปขำลั่น ข่าว

สงสาร! น้าวัย 18 ตบหลาน 2 ขวบหน้าคว่ำ จับเหวี่ยงตกบันได เพื่อนยืนถ่ายคลิปขำลั่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหพันธ์ขนส่งฯ ปรับขึ้นค่าขนส่งสูงสุด 30% เศรษฐกิจ

สหพันธ์ขนส่งฯ ปรับขึ้นค่าขนส่งสูงสุด 30% พิษน้ำมันพุ่ง 6 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โพลสถาบันพระปกเกล้า เผย ปชช. เสียงแตก ไว้ใจรัฐบาลรับมือวิกฤติน้ำมันหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ พิจารณาส่งทหารบก 10,000 นาย ลงพื้นที่ตะวันออกกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งจำคุก นักอิสลามชาวสวิส 18 ปี ข่มขืนผู้หญิง 3 คน ข่าวต่างประเทศ

ศาลสั่งจำคุก นักอิสลามชาวสวิส 18 ปี ข่มขืนผู้หญิง 3 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนกร” วอนหยุดวาทกรรมสาดโคลน รัฐบาลรักษาอำนาจบริหารไม่เต็มที่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศรีจันทร์ ประกาศตรึงราคาสินค้าทุกรายการ เศรษฐกิจ

แห่ชื่นชม! ศรีจันทร์ตรึงราคาสินค้า ยอมรับต้นทุนพุ่ง แต่ขอรับภาระไว้เอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ จี้รัฐบาลช่วยคนจน หลังราคาน้ำมันขึ้นลิตรละ 6 บาท กระทบทั้งประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เบียร์ช้าง ปรับใหม่ ขึ้นราคาแค่ขวดละ 50 สตางค์ จับตาน้ำมันแพงอาจพุ่ง 20 บาท/ลัง

เบียร์ช้าง ปรับใหม่ ขึ้นราคาแค่ขวดละ 50 สตางค์ จับตาน้ำมันแพงอาจพุ่ง 20 บาท/ลัง

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569
เทียบราคาน้ำมัน 5 นายกไทย รัฐบาลไหนแพงสุด

เทียบราคาน้ำมัน 5 นายกไทย รัฐบาลไหนแพงสุด

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569
กัมพูชา หยุดเก็บ ค่าปรับจราจรชั่วคราว บรรเทาภาระคนขับรถท่ามกลางวิกฤตน้ำมันแพง

กัมพูชา หยุดเก็บ ค่าปรับจราจรชั่วคราว บรรเทาภาระคนขับรถท่ามกลางวิกฤตน้ำมันแพง

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569
เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ อัปเดตอาการป่วยวัณโรคตับ-ปอด

ส่งกำลังใจ เพชรชี่ อินฟลูฯ คนดัง ป่วยหนัก ฉีดยา 66 เข็ม หลังป่วยโรคปอด-ตับ

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569
Back to top button