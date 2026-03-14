ข่าวการเมือง

ข่าวดี! 20 ลูกเรือไทย “มยุรี นารี” ได้วีซ่าเตรียมกลับถึงไทย 16 มี.ค.นี้

เผยแพร่: 14 มี.ค. 2569 15:03 น.| อัปเดต: 14 มี.ค. 2569 15:07 น.
60
ลูกเรือมยุรีนารี 20 คน
ภาพ @TheThaiger

สถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือศบก.ได้แถลงความคืบหน้าประจำวันที่ 14 มีนาคม 2569 ณ ทำเนียบรัฐบาล ล่าสุดยอดอพยพกลับประเทศแล้ว 591 คน

นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศเปิดเผยวันนี้ (14 มี.ค.) ว่า การโจมตีในขณะนี้เริ่มพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการเดินเรือรวมถึงระบบไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯและอิสราเอลในหลายประเทศ ขณะที่การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ยังคงดุเดือดโดยเฉพาะบริเวณชายแดนเลบานอนและในกรุงเบรุตซึ่งส่งผลให้สถานการณ์มีความไม่แน่นอนสูง ทางกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้คนไทยในพื้นที่เสี่ยงเร่งพิจารณาเดินทางออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด

ในส่วนของความร่วมมือระดับภูมิภาคไทยได้เสนอจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสมัยพิเศษเพื่อหารือถึงผลกระทบต่อเส้นทางขนส่งสินค้าและห่วงโซ่อุปทานพลังงานซึ่งอาจนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่หากสถานการณ์ยังยืดเยื้อ

สำหรับความคืบหน้าการช่วยเหลือลูกเรือไทย 20 คนจากเหตุการณ์เรือสินค้าถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนั้น ขณะนี้ทุกคนได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เรียบร้อยแล้วและกำลังอยู่ระหว่างเดินทางจากโอมานเพื่อขึ้นเครื่องกลับประเทศไทย คาดว่าจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 16 มีนาคมนี้อย่างแน่นอน

ส่วนปฏิบัติการค้นหาลูกเรืออีก 3คน ที่ยังสูญหายยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นภายใต้ความร่วมมือของกองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ด้านนายสันติ นันตสุวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงานยืนยันว่าแรงงานไทยและลูกเรือทุกคนจะได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนทั้งค่าจ้างเต็มจำนวนและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับการทำงานในพื้นที่สงครามรวมถึงการชดเชยทรัพย์สินที่เสียหายและการดูแลสภาพจิตใจผ่านนักจิตวิทยาชาวไทยอย่างใกล้ชิด,

นอกจากนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะรานรายงานว่า สามารถอพยพคนไทยกลุ่มสุดท้ายที่ประสงค์กลับประเทศออกจากอิหร่านได้ครบทั้งหมดแล้วรวมยอดผู้ที่เดินทางกลับถึงไทยตั้งแต่เกิดเหตุทั้งสิ้น 591 คน

รัฐบาลไทยยังคงยืนยันว่า จะใช้ทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือและปกป้องคนไทยในตะวันออกกลางให้ปลอดภัยที่สุดในสภาวะวิกฤตที่ยังคงมีความเสี่ยงสูงเช่นนี้

ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือศบก.
ภาพ @MCOT
แฟ้มภาพ

ช่องทางติดต่อฉุกเฉิน

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
โย่ง เชิญยิ้ม โพสต์เศร้า เอก ลูกชายศักดิ์นรินทร์ ดาวร้าย เสียชีวิตแล้ว ข่าวดารา

โย่ง เชิญยิ้ม โพสต์เศร้า เอก ลูกชายศักดิ์นรินทร์ดาวร้าย เสียชีวิตแล้ว

9 นาที ที่แล้ว
ราคาน้พใันดีเซลวันนี้ บางจาก เศรษฐกิจ

ดีเซลยังป่วน! บางจาก จำกัดเติมน้ำมัน 4 ล้อ 700 บาท/คัน/วัน

20 นาที ที่แล้ว
ลูกเรือมยุรีนารี 20 คน ข่าวการเมือง

ข่าวดี! 20 ลูกเรือไทย “มยุรี นารี” ได้วีซ่าเตรียมกลับถึงไทย 16 มี.ค.นี้

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

หัวหน้าทีมอุ้มฆ่าเผานั่งยาง ปล่อยโฮลั่น เผยถูกหลอกใช้-ชีวิตกำลังไปได้ดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร็อคกี้ ลูกชาย สุรชัย ร่อนหมายเชิญสื่อ ฟังความจริงตลอด 47 ปีจากปาก แม่เจี๊ยบ ศกุณตลา บันเทิง

ร็อคกี้ ลูกชาย สุรชัย ร่อนหมายเชิญสื่อ ฟังความจริงตลอด 47 ปีจากปาก แม่เจี๊ยบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Atlassian เอไอทำงานแทนมนุษย์ เทคโนโลยี

Atlassian เลิกจ้าง 1600 ตำแหน่ง มุ่งสู่ AI-First Company มองมุมพนง.ทั่วไป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัปตันทีมชาติพม่าทำร้ายแฟนบอล ข่าว

หม่อง หม่อง ลวิน อดีตแข้งไทยลีกทำร้ายแฟนบอล ไปดูบทลงโทษสุดเฮี้ยบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โต้เดือด! สุรชัย ลั่นวาจาไล่ลูกชาย &quot;ร็อคกี้&quot; เปลี่ยนนามสกุล ด้อยค่าพ่อตัวเองน่ารังเกียจ ข่าวดารา

โต้เดือด! สุรชัย ลั่นวาจาไล่ลูกชาย “ร็อคกี้” เปลี่ยนนามสกุล ด้อยค่าพ่อตัวเองน่ารังเกียจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ป๋าเต็ด รับตกใจ โอม ค็อกเทล ลาออก GeneLab แต่ไม่รู้รายละเอียด เชื่อตัดสินใจถี่ถ้วนแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 256 ราย ข่าว

โปรดเกล้าฯ ยศทหารชั้นนายพล 256 นาย มีผล 1 เม.ย.นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กระบะ SUV ย้อนศร พุ่งชนรถ “ผจก.บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ขาหัก เปิดผลตรวจแอลกอฮอล์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดคนปล่อยคลิป บันเทิง

“เบียร์ เดอะวอยซ์” ไม่ให้ค่า อดีตคนเก่าวนขายภาพลับหากิน แฉมีเหยื่ออีก!

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาล รธน. วินิจฉัยปม &quot;บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด&quot; บัตรเลือกตั้ง ส่อละเมิดสิทธิเสรีภาพปชช. ข่าว

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาล รธน. วินิจฉัยปม “บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด” บัตรเลือกตั้ง ส่อละเมิดสิทธิเสรีภาพปชช.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตเทจเกาะคาร์กโดนถล่ม ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีถล่มเกาะคาร์ก ทรัมป์ขู่ซ้ำ! เป่าคลังน้ำมันทิ้ง หากยังปิดช่องแคบฮอร์มุซ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้มงคลกิตติ์ กันจอมพลังอิหร่าน ข่าว

“เต้ 007” ดึงสติ กัน จอมพลัง ส่งเจ็ตสกีบุกช่องแคบฮอร์มุซ ชี้ประสงค์ดีแต่พื้นที่อันตราย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร็อคกี้ เล่าหมดเปลือก โพสต์ปริศนาด่าใคร? เกี่ยวปมพ่อสุรชัย เปิดตัวภรรยาหรือไม่ บันเทิง

ร็อคกี้ เล่าหมดเปลือก โพสต์ปริศนาด่าใคร? เกี่ยวปมพ่อสุรชัย เปิดตัวภรรยาหรือไม่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

แม่ปีศาจ ฟาดลูก 2 เดือนกับพื้น จนกะโหลกแตก สมองเละ เพราะรำคาญร้องไห้ไม่หยุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หลังแปรงฟัน ห้ามบ้วนน้ำเปล่า คนไทยส่วนใหญ่ทำผิด ว่าทำไม “ฟันผุ”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสะอื้น ยาย 90 ติดเตียง ร่ำไห้ลาหลานสาว แต่งงานออกเรือน ข่าวต่างประเทศ

คลิปสะอื้น ยาย 90 ติดเตียง ร่ำไห้ลาหลานสาว แต่งงานออกเรือน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไปงานเลี้ยงรุ่นแต่ขอกลับก่อน ถึงบ้านเจอภาพตรงหน้า ทำลั่นวาจา &quot;ขอไม่ไปเจอเพื่อนเก่าอีกเลย&quot; ข่าวต่างประเทศ

ไปงานเลี้ยงรุ่นแต่ขอกลับก่อน ถึงบ้านเจอภาพตรงหน้า ทำลั่นวาจา “ขอไม่ไปเจอเพื่อนเก่าอีกเลย”

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 14 3 69 ดูดวง

5 ราศี บุญหล่นทับรับทรัพย์ก้อนโต มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ ได้โชคลาภที่ไม่คาดฝัน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยาสีฟันทาหัวน้องชาย ช่วยอึดนาน 30 นาที หมอเฉลย จริงไหม? ข่าว

ยาสีฟันทาหัวน้องชาย ช่วยอึดนาน 30 นาที หมอเฉลย จริงไหม?

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉีกกฎการเดต หญิงวัย 41 ทิ้งผู้ชายหันไปคบ &quot;ปลาหมึก AI สำเนียงไอริช&quot; แถมสั่งซื้อเซ็กซ์ทอยเองได้ ข่าวต่างประเทศ

ฉีกกฎการเดต หญิงวัย 41 ทิ้งผู้ชายหันไปคบ “ปลาหมึก AI สำเนียงไอริช” แถมสั่งซื้อเซ็กซ์ทอยเองได้

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด Ai งวด 16 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด Ai งวด 16/3/69 เจาะสถิติย้อนหลัง ระวังเลขไหล คัดมาให้แล้ว

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เกาหลีใต้แฉคลิปหญิงญี่ปุ่นจงใจกระแทกหน้าลูก ข่าวต่างประเทศ

แม่สุดทน สาวญี่ปุ่นจงใจเดินชนลูก จนผวาหนัก โซเชียลเดือด หลังเคสถูกทำร้ายว่อน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 มี.ค. 2569 15:03 น.| อัปเดต: 14 มี.ค. 2569 15:07 น.
60
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โย่ง เชิญยิ้ม โพสต์เศร้า เอก ลูกชายศักดิ์นรินทร์ ดาวร้าย เสียชีวิตแล้ว

โย่ง เชิญยิ้ม โพสต์เศร้า เอก ลูกชายศักดิ์นรินทร์ดาวร้าย เสียชีวิตแล้ว

เผยแพร่: 14 มีนาคม 2569
ราคาน้พใันดีเซลวันนี้ บางจาก

ดีเซลยังป่วน! บางจาก จำกัดเติมน้ำมัน 4 ล้อ 700 บาท/คัน/วัน

เผยแพร่: 14 มีนาคม 2569

หัวหน้าทีมอุ้มฆ่าเผานั่งยาง ปล่อยโฮลั่น เผยถูกหลอกใช้-ชีวิตกำลังไปได้ดี

เผยแพร่: 14 มีนาคม 2569
ร็อคกี้ ลูกชาย สุรชัย ร่อนหมายเชิญสื่อ ฟังความจริงตลอด 47 ปีจากปาก แม่เจี๊ยบ ศกุณตลา

ร็อคกี้ ลูกชาย สุรชัย ร่อนหมายเชิญสื่อ ฟังความจริงตลอด 47 ปีจากปาก แม่เจี๊ยบ

เผยแพร่: 14 มีนาคม 2569
Back to top button