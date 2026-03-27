ประวัติ “นิกร โสมกลาง” สส.โคราช สายตรงกำนันป้อ จ่อนั่งเก้าอี้ รมต. แทน “สุดาวรรณ”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 11:15 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 11:15 น.
69
ประวัติ "นิกร โสมกลาง" สส.โคราช สายตรงกำนันป้อ จ่อนั่งเก้าอี้ รมต. แทน "สุดาวรรณ"

ประวัติ “นิกร โสมกลาง” สส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย สายตรงกำนันป้อ จ่อนั่งเก้าอี้ รมว.พม. ใน ครม.อนุทิน 2 แทน “สุดาวรรณ”

หลังจาก น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ไม่ผ่านการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติสำหรับการดำรงตำแหน่ง “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” จึงได้ส่งรายชื่อ นายนิกร โสมกลาง สส.นครราชสีมา เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีแทน

นายนิกร โสมกลาง หรือ ป๊อบ ปัจจุบันอายุ 45 ปี เกิดเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2524 ที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นายนิกรเติบโตในครอบครัวนักการเมือง โดยเป็นบุตรชายของนายสมศักดิ์ โสมกลาง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันนายนิกรดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดนครราชสีมา และเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแฮนโนเวอร์ สหพันธรัฐเยอรมนี
  • อดีตดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายนิกร โสมกลาง สส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย ว่าที่ รมว.พม.
เส้นทางการเมืองสายตรงบ้านใหญ่

เส้นทางการเมืองของนายนิกรเริ่มต้นจากการสังกัดกลุ่มของนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล หรือ “กำนันป้อ” อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายนิกรเริ่มทำงานการเมืองด้วยการรับตำแหน่งเลขานุการของนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้เป็นภรรยาของนายวีรศักดิ์ ต่อมาในการเลือกตั้งปี 2566 นายนิกรได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดนครราชสีมา ในนามพรรคเพื่อไทย และสามารถคว้าชัยชนะมาได้สำเร็จ

บทบาทในสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 นายนิกรได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญหลายตำแหน่ง นายนิกรดำรงตำแหน่งรองประธานและโฆษกคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ พร้อมทั้งรับหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสภาผู้แทนราษฎร

ในการเลือกตั้งปี 2569 นายนิกรในฐานะแชมป์เก่า ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่เขต 8 ซึ่งเป็นเขตเดิม โดยยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเหนียวแน่นจากกลุ่มบ้านใหญ่หวังศุภกิจโกศล นายนิกรได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพิมายและอำเภอชุมพวงอีกครั้ง ทำให้สามารถรักษาเก้าอี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและชนะการเลือกตั้งไว้ได้อีกหนึ่งสมัย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 11:15 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 11:15 น.
69
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

