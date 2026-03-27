ประวัติ “นิกร โสมกลาง” สส.โคราช สายตรงกำนันป้อ จ่อนั่งเก้าอี้ รมต. แทน “สุดาวรรณ”

ประวัติ “นิกร โสมกลาง” สส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย สายตรงกำนันป้อ จ่อนั่งเก้าอี้ รมว.พม. ใน ครม.อนุทิน 2 แทน “สุดาวรรณ”
หลังจาก น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ไม่ผ่านการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติสำหรับการดำรงตำแหน่ง “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” จึงได้ส่งรายชื่อ นายนิกร โสมกลาง สส.นครราชสีมา เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีแทน
นายนิกร โสมกลาง หรือ ป๊อบ ปัจจุบันอายุ 45 ปี เกิดเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2524 ที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นายนิกรเติบโตในครอบครัวนักการเมือง โดยเป็นบุตรชายของนายสมศักดิ์ โสมกลาง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันนายนิกรดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดนครราชสีมา และเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย
ประวัติการศึกษาและการทำงาน
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแฮนโนเวอร์ สหพันธรัฐเยอรมนี
- อดีตดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เส้นทางการเมืองสายตรงบ้านใหญ่
เส้นทางการเมืองของนายนิกรเริ่มต้นจากการสังกัดกลุ่มของนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล หรือ “กำนันป้อ” อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายนิกรเริ่มทำงานการเมืองด้วยการรับตำแหน่งเลขานุการของนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้เป็นภรรยาของนายวีรศักดิ์ ต่อมาในการเลือกตั้งปี 2566 นายนิกรได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดนครราชสีมา ในนามพรรคเพื่อไทย และสามารถคว้าชัยชนะมาได้สำเร็จ
บทบาทในสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 นายนิกรได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญหลายตำแหน่ง นายนิกรดำรงตำแหน่งรองประธานและโฆษกคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ พร้อมทั้งรับหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสภาผู้แทนราษฎร
ในการเลือกตั้งปี 2569 นายนิกรในฐานะแชมป์เก่า ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่เขต 8 ซึ่งเป็นเขตเดิม โดยยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเหนียวแน่นจากกลุ่มบ้านใหญ่หวังศุภกิจโกศล นายนิกรได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพิมายและอำเภอชุมพวงอีกครั้ง ทำให้สามารถรักษาเก้าอี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและชนะการเลือกตั้งไว้ได้อีกหนึ่งสมัย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลือ! “สุดาวรรณ” ตรวจคุณสมบัติรัฐมนตรีไม่ผ่าน ส่ง “นิกร” เสียบแทน
- ดีเอสไอ ออกหมายเรียก “สุดาวรรณ” ปมรุกหาดสวนยา เจ้าตัวรับแอบเครียด
- “อนุทิน” รับรายชื่อ ครม. เรียบร้อยแล้ว ยืนยัน “ปกรณ์” นั่งเก้าอี้รองนายกฯ
