สาวผวา ถูกสะกดรอยตามถึงบ้าน อ้างเนื้อคู่ชาติที่แล้ว โพสต์เตือนภัยอย่าหาคุยคนแปลกหน้า

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 10:40 น.
สาวผวา ถูกชายวัยกลางคนสะกดรอยตามถึงหน้าบ้าน อ้าง เป็นเนื้อคู่ชาติที่แล้ว โพสต์เตือนภัยอย่าหาคุยคนแปลกหน้า

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 ผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Perama Uamchaeng ได้ออกมาโพสต์เตือนภัยชาวเน็ตถึงเรื่องการพูดคุยทำความรู้จักกับคนแปลกหน้าแบบสุ่มสี่สุ่มหา อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการถูกสะกดรอยตาแบบเธอ หรืออันตรายภายหลังก็เป็นได้

สาวเจ้าของโพสต์เล่าว่า “จริง ๆ เหตุการณ์มันเกิดมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ก็อดหลอนไม่ได้จนตอนนี้ และล่าสุดน้องชายบอกว่ามันไปตามหาฉันที่บ้าน เมื่อวานมีแค่แม่อยู่บ้านคนเดียว และแม่คือไม่รู้เรื่องไง มันฝากเบอร์กะชื่อไว้ จนเย็นพ่อเลยโทรถาม #สรุปมันหาว่าฉันเป็นเนื้อคู่มันตั้งแต่ชาติที่แล้ว ฉันนี่ถึงกับห๊ะ เมื่อน้องชายเล่า มันบอกวันนี้จะไปอีก คือคนเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวขนาดนี้จริง ๆ นะ

#ท้าวความเมื่อปีที่ผ่านมา

…เช้าที่ควรจะส่งลูกเข้าโรงเรียนเสร็จต้องไปฟิตเนส แต่วันนี้ ไปโรงพักแต่เช้า เพราะมีลุงแก่โรคจิตขับรถตาม เรื่องมีอยู่ว่า เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาในตอนเช้าจะพาลูก ๆ แวะกินข้าวที่หน้าอเมซอน เพราะเตรียมข้าวเช้าไม่ทัน ต้องมาซื้อหมูปิ้ง ไก่ย่างกิน และเจอลุงคนนึง วันแรก ๆ ก็ไม่อะไร วันต่อ ๆ มาทักทาย ถามนั่นนี่ ทะเบียนรถไม่ใช่คนที่นี่นี่ลุงคิดว่าคนกรุงเทพ มีแฟนรึยัง แฟนทำอะไรอยู่ไหน

และวันต่อ ๆ มาซื้อซาลาเปามาฝากเด็ก ๆ ซึ่งก็รับไว้ตามมารยาท และเอาไปทิ้งขยะก็ไม่กล้าให้ใครกิน จนหลัง ๆ วันที่ 3-4 ที่เจอ แกก็ถามกินกาแฟไหม ประมาณจะเลี้ยง เลยบอกไม่เอา และชอบจับผมนารา ลูบหัวนุดา จนเรารู้สึกอะไรเนี่ย ก็ไม่ชอบให้มาแตะลูก เลยไม่ไปอีกเลย

***จนวันนี้ #ไม่รู้ขับรถตามนานแค่ไหนก็ไม่ได้สังเกตุ ขับรถส่งนาราก็เห็นขับตาม ก็คิดว่าคง ผู้ปกครองมาส่งลูกไม่ได้สนใจ เพราะไม่เคยจำป้ายทะเบียนรถใคร พอมาส่งนุดา ก็ตามมา จนจะไปกินกาแฟขับตามอีก #ความใสซื่อของฉันยังคิดจะตามไปไหนวะผู้ปกครองนักเรียนคนนี้ อ่ะ คิดแง่ดี คงจะไปกินกาแฟ ร้านเดียวกัน

พอเปิดประตูจะลงแต่ร้านปิดเลยกลับขึ้นรถ ตาคนนั้นเปิดประตู เอ้า ตาลุงที่เจอที่อเมซอนนี่ นี่มันขับตามมาตลอดเหรอ??? นี่ก็หาทางหนีทีไล่ เลยตบไฟเข้าข้างทาง ตบด้วย นี่เลย ชัดเลยตามกุใช่มั้ย ได้ #ตบไฟเข้าโรงพักดูซิ จะตามไหม สรุปมันตามจร้า และมาจอดข้างรถ นี่ก็มองหามีคนรึตำรวจเดินรึป่าว ตาลุงมันเดินลงรถมา ทำทีเคาะกระจกแถมว่า หนีผมทำไม คิดในใจ เอ้า กุต้องอยู่เหรอ ?

สักพักเห็นตำรวจเดินหน้าโรงพักพอดี เราบีบแตรดังมากนะ แบบบีบติด ๆ กัน เพื่อให้ตำรวจหันมา มีตำรวจเดินมาหา 3-4 คน เราถึงเดินลงมาจากรถและตะโกนช่วยด้วย ๆ ๆ โวยวายแหกปากสิ เค้าขับรถตามค่ะคุณตำรวจ และเล่า ๆ ด้วยเสียงอันดังของฉันนนน และบอกตำรวจรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะ จะลงบันทึกประจำวันไว้ค่ะ

สรุปก็ไปลงบันทึกและคุยกะตำรวจ ร้อยเวรบอกเค้าเป็นโรคจิตอ่อนๆแหละผมได้ตักเตือนไปแล้ว ต่อไปหากมีแบบนี้ให้โทร 191 ไม่ต้องขับรถมาก็ได้ หลอนมากบอกเลย .

จนเวลาผ่านไปครบปีในเดือนนี้แหละ ลุงโรคจิตตามมาบ้านจริงและมันอาจเคยมาแหละ คงถามหาจากชาวบ้านเพราะตอนที่มันถาม เราคนที่ไหน ที่บอกไป ก็ไม่คิดใครจะตามมาขนาดนั้นไง ได้แต่บอกที่บ้านแจ้งความไว้เลย เพราะส่วนตัวไม่ได้อยู่บ้านย้ายมาอยู่กับสามี สังคมสมัยนี้น่ากลัวที่สุด ฝากเตือนภัยกันไว้ค่ะ บางทีเราคิดว่าแค่ทักทาย แค่คุยปกติ แต่อาจจะเจอโรคจิตตามแบบนี้ได้”

เจ้าของโพสต์ เล่าเพิ่มเติมว่า ลุงคนดังกล่าวมีการตามไปถึงบ้านของเธอ พร้อมบอกเหตุผลว่า เป็นเนื้อคู่ตั้งแต่ชาติก่อน ยิ่งสร้างความกังวล และกลัวให้กับเจ้าของโพสต์และครอบครัวเป็นอย่างมาก

“โรคจิตมากแม่ ผ่านมาปีนึง เมื่อวานล่าสุดตามไปหากุบ้าน บอกพ่อกุว่าเป็นเนื้อคู่แต่ชาติปางก่อน อห. กุนี่ไม่อยากเป็นเนื้อคู่ใครเลยนอกจาก อู่อันโหว พ่อแม่ใครเอาไปหาหมอด่วนค่ะ ภัยสังคมมาก คนบ้านทุ่งกวาว แพร่”

นอกจากนี้ยังได้มีการอัปเดตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่า “อัพเดท ทางครอบครัวได้ทราบเรื่องแล้วนะคะทางเราได้คุยกับครอบครัวลุงแล้ว แกป่วยน่าจะต้องรักษาต่อไปค่ะ ส่วนตัวไม่ติดใจอะไรทางครอบครัวเขาเพราะเป็นที่ตัวบุคคล เข้าใจครอบครัวเป็นอย่างดีค่ะ หวังว่าคงจบและไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกต่อไป ที่ลงโพสไว้เพื่อเตือนภัย บางทีการที่เราเป็นคนคุยได้กับทุกคน พูดมากไปคิดน้อยไปภัยก็ตามมาได้ค่ะ”

อ้างอิงจาก : FB Perama Uamchaeng

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

