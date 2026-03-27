“ลิซ่า ภคมน” เหน็บ “ไชยชนก” สอนให้พอเพียง วอนหยุดแก้ปัญหาแบบคนรวย
เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ที่ผ่านมา น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรคประชาชน โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊กหลังจากที่ นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดีอี ให้สัมภาษณ์สื่อโดยช่วงหนึ่งกล่าวว่า
“มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องเตรียมตัวแล้วก็ปรับตัวในเรื่องของทัศนคติการใช้ชีวิตในแบบที่พอเพียงขึ้น เพราะว่าสถานการณ์ของสงครามน่าจะยืดเยื้อแน่นอน และผลกระทบน่าจะมีอย่างอื่นมากกว่าเรื่องน้ำมันหลังจากนี้ด้วย ก็ต้องช่วยๆ กันคนละไม้คนละมือ แต่ว่าก็เร่งอยู่ ทำทุกอย่างที่ทำได้ภายใต้ข้อจำกัดที่ยังไม่เป็น ครม.ใหม่ และเป็นครม.รักษาการณ์”
น.ส.ภคมน กล่าวว่า “ในวันหาเสียงเลือกตั้ง ในวันที่อยากได้คะแนนเสียงจากประชาชน ในวันที่อยากชนะเลือกตั้ง ประกาศกร้าวบนเวทีว่าจะทำให้ประชาชนคนไทยร้องขอชีวิตเพราะรวยไม่ไหวแล้ว วันนี้ได้รับเลือกตั้งมาเป็นพรรคอันดับ 1 พรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล เจอปัญหาความท้าทาย ประชาชนแบกรับค่าครองชีพที่สูงขึ้น รัฐบาลออกมาบอกว่าให้ประชาชนปรับทัศนคติและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
ดิฉันคิดว่าทั้งพรรคภูมิใจไทยทั้งรัฐบาล คุณเว้นไว้ให้คุณอนุทินคนเดียวพอที่อ้าปากทุกทีแล้วเสียหายทุกที ให้เป็นคนเดียวพอ คุณอย่าเป็นกันทั้งพรรค การรับผิดรับชอบต่อเสียงของประชาชนไม่ว่าจะยากลำบากและท้าทายขนาดไหน มันเป็นหน้าที่ของพวกคุณ เพราะคุณประกาศไปแล้วว่าคุณจะทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น และดิฉันเชื่อว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศยินดี เค้ายินดีที่จะปรับตัวและรอคอย หากรัฐบาลสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาว่าขณะนี้รัฐบาลทำอะไรไปแล้วบ้าง รัฐบาลดำเนินการอยู่อย่างไร และผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับ จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
ไม่ใช่อยู่ ๆ นอนตื่นขึ้นมา วันนี้เบนซินดีเซลเพิ่มขึ้น 6 บาท ประชาชนตั้งตัวอะไรไม่ได้เลย แล้วบอกว่าอยากให้ประชาชนปรับตัวและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มักง่ายเกินไปในฐานะผู้แทนราษฎร ในฐานะรัฐบาล ในฐานะคนที่อาสามาทำงานเพื่อประชาชน ดิฉันคิดว่าวันนี้คุณต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ภาวะวุฒิภาวะของผู้นำในสถานการณ์วิกฤต คุณแก้วิกฤตยังไม่ได้ แต่คุณต้องบริหารความรู้สึกของประชาชนให้ได้ ให้เขาเชื่อมั่นและเดินไปกับคุณ ไม่ใช่มาตอกย้ำประชาชนแบบนี้
เมื่อวานก่อนน้ำมันขึ้น นายกฯ ถอยรถ EV การแก้ปัญหาของคนรวย วันนี้ประชาชนชาวประมงพื้นบ้านก็ออกไปหาปลาไม่ได้เพราะไม่มีน้ำมัน รถรับจ้างรถมอเตอร์ไซค์วินวิ่งอัตราค่าโดยสารราคาเดิมแต่น้ำมันขึ้น เขาจะอยู่อย่างไร แต่คนรวยขนาดที่มีสนามฟุตบอลเป็นของตัวเองที่รวยมาก ๆ มาบอกให้ประชาชนพอเพียงและปรับทัศนคติ ดิฉันคิดว่าก่อนพูดอะไรคุณหันไปดูข้างหลังคุณหน่อยว่าคุณกำลังจะเอาเท้ายันประชาชน คุณตอกย้ำประชาชนซ้ำ ๆ ซาก ๆ นี่คือความล้มเหลวเริ่มต้นของรัฐบาล หากยังมีมายด์เซ็ตและสื่อสารกันแบบนี้”
