บิลลี่ โอแกน เฉลยแล้ว ภาพแฟนใหม่? เปิดหน้าสาวปริศนาออกสื่อครั้งแรก!

บิลลี่ โอแกน เฉลยแล้ว เลิกเมียตอนไหน? หลังถูกจับตามีรักครั้งใหม่ พร้อมเปิดหน้าสาวปริศนาข้างกายออกสื่อครั้งแรก!
ก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับ ชาวเน็ตถึงกับฮือฮากันทั้งโซเชียล เมื่อจู่ ๆ บิลลี่ โอแกน นักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่ ออกมาโพสต์ภาพคู่สาวปริศนาข้างกาย จนหลายคนงงว่า บิลลี่ เลิกกับภรรยา น้ำฝน นันนภัส ไทยประเสริฐ ตอนไหนกัน ถึงได้เปิดตัวสาวข้างกายคนใหม่ ท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความยินดีกันล้นหลาม แต่ก็ยังไม่ได้คำชี้แจงใด ๆ จากปากของบิลลี่
ล่าสุด 27 มีนาคม 2569 บิลลี่ โอแกน เคลื่อนไหวผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้ง โดยรอบนี้เขาเปิดหน้าสาวปริศนาข้างกายให้ได้เห็นกันแบบชัด ๆ ก่อนจะโพสต์ข้อความชี้แจงแกมเฉลยความจริงว่า รูปคู่ที่ทุกคนเห็นนั้นเป็นเพียงภาพ AI ที่ตนทำขึ้นมาเท่านั้น ไม่ได้มีรักครั้งใหม่อย่างที่ทุกคนคิด
“ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนข้างนอกครับ พยายามลดการออกไปข้างนอกเนื่องจากน้ำมันแพงขึ้นและตามปั๊มหายาก ก็อยู่บ้านนั่งฝึกฝนทำ เอ.ไอ ก็หัดเขียนพร้อมท์ (Prompt) ให้บ่อย ๆ จะได้ใช้งานให้คล่องในอนาคต
ทดลองลงรูปที่เจนขึ้นจาก เอ.ไอ ไปสองรูป หลาย ๆท่านเห็นภาพ นึกว่ามีแฟนใหม่ แหม แก่จะเกษียนแล้วนะผมน่ะ บ่ได้มีผู้สาวใหม่เด้อ… ยังเซม ๆ กบ เหมือนเดิมค้าบ 55555
อย่างไรก็ขอขอบคุณนะค้าบ ที่เขียนแสดงความยินดีมาเยอะแยะเลยในคอมเม้นต์
สมัยนี้เวลาดูภาพในโซเชียลต้องดูแล้วดูอีกให้ดีๆเลยแหละ เพราะภาพเอ .ไอ จะยิ่งเนียนขึ้นเรื่อยๆจนแยกไม่ออกเลย อยู่ยากนะครับ โลกยุคใหม่ ไม่รู้แล้วว่า อะไรจริง หรือ ไม่จริง”
อ้างอิงจาก : FB Billy Ogan
