น่าชื่นชม บิลลี่ โอแกน ร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน เคียงข้างประชาชน

ภาพประทับใจ ‘บิลลี่ โอแกน’ ร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน ณ ท้องสนามหลวง ร่วมแจกอาหาร เครื่องดื่มแก่ประชาชน ตำรวจ-ทหาร ร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพล่าสุด บิลลี่ โอแกน ร็อกเกอร์หนุ่มขวัญใจยุค 90 สวมชุดดำเข้าร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทานปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่บริเวณท้องสนามหลวง ในช่วงงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟน ๆ และเพื่อนร่วมวงการท่วมท้น
บิลลี่ โอแกน ได้อัปเดตภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Billy Ogan เมื่อเช้าวันนี้ (30 ต.ค.) เผยให้เห็นภาพที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันร่วมกับข้าราชการ, ตำรวจ, และทหาร แจกอาหารและเครื่องดื่มพระราชทาน บริเวณจุดคัดกรอง ณ ท้องสนามหลวง ระบุแคปชั่นว่า “เช้าวันนี้ 30 ตุลาคม 2568 จิตอาสาเข้าปฏิบัติหน้าที่แจกอาหารและเครื่องดื่มพระราชทานแก่พี่น้องประชาชนอาสาสมัครข้าราชการตำรวจทหาร ณ บริเวณจุดคัดกรอง ท้องสนามหลวง ในช่วงระหว่างงานพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง”
วานนี้ นักร้องยุค 90 มาทำหน้าที่เป็นจิตอาสาแล้วหนึ่งวัน (29 ตุลาคม 2568) เผยว่า “เช้าวันนี้จิตอาสาพระราชทานเข้าปฏิบัติหน้าที่บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อแจกอาหารและเครื่องดื่มพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนข้าราชการทหารตำรวจที่เดินทางมาร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง ณพระที่นั่งดุสิตาลัย พระบรมมหาราชวัง โดยทำการแจกอาหารและเครื่องดื่มอยู่บริเวณจุดคัดกรอง ณ ท้องสนามหลวง”
ด้าน บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เจ้าของมูลนิธิองค์กรทำดี เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความประทับใจว่า “ดีใจที่ได้เจอพี่บิลลี่อีกครั้งค่ะ ศิลปินท่านแรกที่ได้วิ่งไปขอลายเซ็นค่ะ ยังประทับใจจนถึงทุกวันนี้ค่ะ” ฝั่ง บิลลี่ โอแกน ตอบกลับว่า “ขอบคุณครับพี่บุ๋มผมติดตามและเป็นกำลังใจให้เสมอในการทำความดีและเสียสละเพื่อผู้อื่น”
