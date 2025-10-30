ข่าวดาราบันเทิง

น่าชื่นชม บิลลี่ โอแกน ร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน เคียงข้างประชาชน

เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 15:27 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 15:27 น.
85
บิลลี่ โอแกน สวมชุดดำเป็นจิตอาสาพระราชทาน ณ ท้องสนามหลวง

ภาพประทับใจ ‘บิลลี่ โอแกน’ ร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน ณ ท้องสนามหลวง ร่วมแจกอาหาร เครื่องดื่มแก่ประชาชน ตำรวจ-ทหาร ร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง

ภาพล่าสุด บิลลี่ โอแกน ร็อกเกอร์หนุ่มขวัญใจยุค 90 สวมชุดดำเข้าร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทานปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่บริเวณท้องสนามหลวง ในช่วงงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟน ๆ และเพื่อนร่วมวงการท่วมท้น

บิลลี่ โอแกน ได้อัปเดตภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Billy Ogan เมื่อเช้าวันนี้ (30 ต.ค.) เผยให้เห็นภาพที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันร่วมกับข้าราชการ, ตำรวจ, และทหาร แจกอาหารและเครื่องดื่มพระราชทาน บริเวณจุดคัดกรอง ณ ท้องสนามหลวง ระบุแคปชั่นว่า “เช้าวันนี้ 30 ตุลาคม 2568 จิตอาสาเข้าปฏิบัติหน้าที่แจกอาหารและเครื่องดื่มพระราชทานแก่พี่น้องประชาชนอาสาสมัครข้าราชการตำรวจทหาร ณ บริเวณจุดคัดกรอง ท้องสนามหลวง ในช่วงระหว่างงานพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง”

ภาพล่าสุด บิลลี่ โอแกน
ภาพจาก Facebook : Billy Ogan

วานนี้ นักร้องยุค 90 มาทำหน้าที่เป็นจิตอาสาแล้วหนึ่งวัน (29 ตุลาคม 2568) เผยว่า “เช้าวันนี้จิตอาสาพระราชทานเข้าปฏิบัติหน้าที่บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อแจกอาหารและเครื่องดื่มพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนข้าราชการทหารตำรวจที่เดินทางมาร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง ณพระที่นั่งดุสิตาลัย พระบรมมหาราชวัง โดยทำการแจกอาหารและเครื่องดื่มอยู่บริเวณจุดคัดกรอง ณ ท้องสนามหลวง”

ด้าน บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เจ้าของมูลนิธิองค์กรทำดี เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความประทับใจว่า “ดีใจที่ได้เจอพี่บิลลี่อีกครั้งค่ะ ศิลปินท่านแรกที่ได้วิ่งไปขอลายเซ็นค่ะ ยังประทับใจจนถึงทุกวันนี้ค่ะ” ฝั่ง บิลลี่ โอแกน ตอบกลับว่า “ขอบคุณครับพี่บุ๋มผมติดตามและเป็นกำลังใจให้เสมอในการทำความดีและเสียสละเพื่อผู้อื่น”

บิลลี่ โอแกน เป็นจิตอาสาพระราชทานเข้าปฏิบัติหน้าที่บริเวณท้องสนามหลวง
ภาพจาก Facebook : Billy Ogan
บุ๋ม ปนัดดา คอมเมนต์รูป บิลลี่ โอแกน
ภาพจาก Facebook : Billy Ogan

