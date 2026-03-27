ข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ” ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 09:17 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 09:17 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ” ดำรงตำแหน่งองคมนตรี

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งองคมนตรี ใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เป็น องคมนตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจานุเบกษา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

Back to top button