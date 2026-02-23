การเงินเศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2569 เงินเข้าวันไหน กดเงินสดได้กี่บาท

เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 13:30 น.
70
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2569

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2569 กางปฏิทินจ่ายวงเงินซื้อสินค้า ค่าเดินทางผ่านบัตรประชาชน พร้อมโอนเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาท

เข้าสู่เดือนที่สามของปี 2569 กันแล้ว สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด กรมบัญชีกลางได้อัปเดตตารางการจ่ายเงินสวัสดิการประจำเดือนมีนาคมออกมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้วางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้า ในเดือนนี้มีรายละเอียดวงเงินแบ่งตามวันที่เงินเข้า ดังนี้

วันที่ 1 มีนาคม 2569

สำหรับวงเงินที่เข้าในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2569 จะเป็นการรูดซื้อสินค้าและบริการ ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และวงเงินที่ใช้ไม่หมดจะไม่สะสมไปในเดือนถัดไป แบ่งออกเป็น

  • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค : ได้รับ 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม : ได้รับ 80 บาทต่อคนต่อรอบ 3 เดือน (ครอบคลุมตั้งแต่เดือน ม.ค. – มี.ค. 69)
  • ค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ : ได้รับ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ครอบคลุมทั้งรถ บขส., รถไฟ, ขสมก., รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 20 มีนาคม 2569

วงเงินส่วนนี้สำหรับกลุ่มผู้พิการที่เข้าเงื่อนไขจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง ได้แก่ เงินเพิ่มเบี้ยความพิการจำนวน 200 บาทต่อเดือน ต้องเป็นผู้พิการที่มีสิทธิในโครงการฯ มีบัตรประจำตัวคนพิการ ที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือนอยู่แล้ว ซึ่งเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือบัญชีเดิมที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

หากประชาชนคนใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ หรือพบปัญหาในการใช้สิทธิ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง



Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

