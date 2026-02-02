บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 กุมภาพันธ์ 2569 กดเป็นเงินสดได้กี่บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 กุมภาพันธ์ 2569 มีเงินโอนเข้าบัญชีอะไรบ้าง กดเป็นเงินสดได้กี่บาท
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน (วงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และ ไม่สะสมในเดือนถัดไป)
วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน
วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน
(ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ)
ค่าไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้า (ใช้ฟรี) หากใช้ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
ค่าน้ำประปา
ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569
เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน
สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569 เงินเข้าวันไหน ถอนเงินสดได้ไหม?
- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ลงทะเบียนใหม่ ยังมีไหม หลังยุบสภาฯ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: