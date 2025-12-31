การเงินเศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 เปิดลงทะเบียนใหม่ หลังยุบสภาฯ บัตรคนจน รายใหม่ ฝันค้างต้องรอถึงเมื่อไหร่? “คนเก่า” ยังได้เงินอยู่ไหม?

31 ธ.ค. 2568 — ท่ามกลางฝุ่นตลบทางการเมืองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คำถามในหมู่ผู้มีรายได้น้อยไม่ใช่เรื่องใครจะมาเป็นนายกฯ คนต่อไป แต่เป็นเรื่องปากท้องอย่าง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี 2569 ว่าจะยังไปต่อหรือพอแค่นี้ ภายหลังจากที่มีการประกาศยุบสภาฯ เพื่อหารัฐบาลใหม่เดือนกุมภาพันธ์

ย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์เดิม รัฐบาลชุดก่อนหน้าได้วางแผนไว้ดิบดีว่า ในช่วงเดือนธันวาคม 2568 จะมีการเคาะหลักเกณฑ์ใหม่และเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบปี 2569 เพื่อทบทวนสิทธิแ เปิดโอกาสให้ตกหล่นเข้าสู่ระบบ

แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ยุบสภา ทุกอย่างจึงต้องหยุดชะงักทันที เนื่องจากสถานะของรัฐบาลปัจจุบันเป็นเพียง “รัฐบาลรักษาการ” ซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถอนุมัติโครงการใหญ่ที่มีผลผูกพันงบประมาณระยะยาว หรือสร้างภาระให้กับรัฐบาลชุดใหม่ได้

ส่งผลให้แผนการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ที่หลายคนตั้งตารอ ต้องถูกพับเก็บเข้าลิ้นชักไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

เล็งไทม์ไลน์ใหม่ บัตรคนจน 2569 เร็วสุดเมษายน – พฤษภาคม

สำหรับผู้ที่รอลงทะเบียนใหม่ ต้องรอรัฐบาลใหม่เท่านั้น

หากประเมินตามกระบวนการจัดการเลือกตั้ง กว่าเราจะได้เห็นหน้าตารัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศและเริ่มสานต่อนโยบาย คาดว่าจะต้องใช้เวลาลากยาวไปจนถึงช่วง เดือนเมษายน หรือ พฤษภาคม 2569 เป็นอย่างเร็วที่สุด ถึงตอนนั้นนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจจะถูกปัดฝุ่นนำมาทำต่อ หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเลยก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

นความวูบวาบไม่แน่นอนนี้ ยังมีข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม ที่มีบัตรอยู่ในมือแล้ว

ท่านไม่ต้องกังวล เพราะสิทธิสวัสดิการของท่านจะยังคงได้รับต่อเนื่องไปในปี 2569 แม้จะเป็นช่วงรัฐบาลรักษาการก็ตาม สาเหตุเพราะงบประมาณสำหรับผู้ถือบัตรรายเดิมนั้น ได้ถูกจัดสรรและอนุมัติไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีเรียบร้อยแล้ว ทำให้การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพต่างๆ ยังคงเดินหน้าต่อไปได้ตามปกติ ไม่สะดุดตามการเมือง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ลงทะเบียนใหม่ ยังมีไหม หลังยุบสภาฯ เศรษฐกิจ

