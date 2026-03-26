ไวรัลน้ำมันแพง โซเชียลแห่แชร์โพสต์ “ขึ้นลิตรละร้อยก็มีปัญญาเติม ขอแค่คนบริหารรักชาติก็พอ”
อาจารย์เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ แชร์โพสต์ไวรัลสุดปั่นจากเพจ INSIDEVOICE ประชดราคาน้ำมันขึ้นลิตรละ 6 บาท ขณะที่ “โกชาย ในสวนอินดี้ซีฟู๊ด” โพสต์แซะเจ็บ “เลือกเองกับมือแต่น้ำมันพุ่ง”
วันที่ 26 มีนาคม 2569 โลกออนไลน์เกิดกระแสไวรัลหลังการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันครั้งใหญ่ลิตรละ 6 บาท โดย รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า
“อย่างปั่น 5555”
อาจารย์เจษฎา ได้แชร์ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก เพจ 𝖨𝖭𝖲𝖨𝖣AE𝖵𝖮𝖨𝖢𝖤 ซึ่งโพสต์ข้อความประชดประชันสถานการณ์ราคาน้ำมันจาก โกชาย ในสวนอินดี้ซีฟู๊ด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา ระบุว่า
“พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นลิตรละ 6 บาท ต่อให้ขึ้นถึงลิตรละร้อย เราก็มีปัญญาเติม ขอแค่ผู้บริหารประเทศนี้ รักชาติก็พอ”
เมื่อทีมข่าว The Thaiger ได้ตรวจสอบ เฟซบุ๊กของ โกชาย ในสวนอินดี้ซีฟู๊ด พบว่า เจ้าตัวยังได้โพสต์ข้อความในวันที่ 26 มีนาคม 2569 ในลักษณะประชดประชันเช่นกัน โดยระบุว่า
“คนนี้ไงเล่าที่เราเลือกเอง ทั้งดีทั้งเก่งโหวตให้ท่วมท้น มันเจ็บเหลือเกิน ยับเยินเหลือทน Byแม่ค้าตลาดเกษตร”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คาดน้ำมันลอตใหม่ถึงไทย เม.ย. นี้ หลังเรือบางจากผ่านฮอร์มุซปลอดภัย
- เปิดราคารถไฟฟ้า BYD นายกฯ อนุทิน 1.3 ล้าน โชว์ประหยัดน้ำมัน กลางวิกฤตดีเซลขึ้น
- อัปเดต! ราคาน้ำมัน วันนี้ 27 มี.ค. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด
