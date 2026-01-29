รอดแล้ว! 4 พี่สาว เน็กชาลี ชนะคดีหมิ่นประมาท ศาลยกฟ้อง ไม่ต้องติดคุก

รอดแล้ว! 4 พี่สาว ยิ้มร่า ชนะคดีหมิ่นประมาท หลังถูกน้องชาย “แน็ก ชาลี” ยื่นฟ้อง แต่ศาลปัดตก จบสิ้นมหากาพย์ศึกสายเลือด
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ แน็ก ชาลี ได้มีการยื่นฟ้องพี่สาวทั้ง 4 คน ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา เนื่องจากพี่สาวได้ออกมาโพสต์ปกป้องตัวเอง แต่ฝั่งแน็กมองว่าเป็นการใส่ความและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งทาง ทนายนิด้า ทนายความฝั่ง 4 พี่สาวตระกูลปอทเจส ได้เปิดเผยว่า “แน็กไม่ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหาย แต่ฟ้องขอให้ศาลลงโทษจำคุก”
ล่าสุด 29 ม.ค. 69 ซึ่งเป็นวันที่ศาลนัดฟังคำพิพากษาในคดีที่ แน็ก ชาลี เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พี่สาวทั้ง 4 คน ในข้อหาหมิ่นประมาท ซึ่งทาง ทนายนิด้า ก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทางไอจีสอรี่หลังจากเสร็จสิ้นการฟังคำพิพากษา โดยโพสต์ภาพที่แคปหน้าจอขณะวิดีโอคอลกับ 3 ใน 4 พี่สาวของแน็ก พร้อมระบุข้อความประกอบว่า “ขอแสดงความยินดีกับ 4 ป้าด้วยนะคะ #ศาลพิพากษายกฟ้อง ไม่ได้หมิ่นประมาทน้องชาย ปล.หายไปป้านึง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : IG nidalawyer
ติดตาม The Thaiger บน Google News: