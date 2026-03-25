สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดรับสมัครสอบราชการ 13 อัตรา 7 ตำแหน่ง ใครสมัครได้บ้าง ดูที่นี่เลย
สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดสอบบรรจุข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 13 อัตรา รับวุฒิ ปวส.–ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,150 บาท ติดตามประกาศรายชื่อ-วันสอบได้ที่ ago.thaijobjob.com
สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งหมด 7 ตำแหน่ง จำนวน 13 อัตรา โดยผู้ที่ผ่านการสอบจะได้รับค่าตอบแทนระหว่าง 13,920 ถึง 18,150 บาทต่อเดือน
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ago.thaijobjob.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับทั้งหมด
1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,150 บาท คุณสมบัติ: ปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง
2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,150 บาท คุณสมบัติ: ปริญญาตรีสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,150 บาท คุณสมบัติ: ปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,150 บาท คุณสมบัติ: ปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง
5. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,150 บาท คุณสมบัติ: ปริญญาตรีสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 13,920 บาท คุณสมบัติ: ปวส. หรืออนุปริญญา สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,920 บาท คุณสมบัติ: ปวส. หรืออนุปริญญาสาขาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง
เงื่อนไขสำคัญ ต้องผ่าน ภาค ก. ก่อน
ผู้สมัครทุกคนต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานอัยการสูงสุดก่อน โดยตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ต้องผ่านในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ส่วนตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ต้องผ่านในระดับ ปวส. หรือสูงกว่า
ขั้นตอนหลังปิดรับสมัคร
หลังจากปิดรับสมัครวันที่ 29 มกราคม 2569 แล้ว คณะกรรมการดำเนินการสอบจะออกประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ซึ่งผู้สมัครต้องติดตามประกาศดังกล่าวที่เว็บไซต์ทางการของสำนักงานอัยการสูงสุด
ตรวจสอบประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบล่าสุดได้ที่: ago.thaijobjob.com และ www.ago.go.th
คลิป สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
ข้อมูลจาก : สำนักงานอัยการสูงสุด
