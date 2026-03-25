พรุ่งนี้รอดู จรวดจีนบินเฉียดไทย พื้นที่ไหนเห็นบ้าง เช็ก
สมาคมดาราศาสตร์ไทยชวนดู จรวดจีนลองมาร์ช 2 ซี บินผ่านใกล้ไทยเช้าวันที่ 26 มีนาคม เวลา 6.00 น. คนภาคอีสานเตรียมตัวชมปรากฏการณ์บนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจน
สมาคมดาราศาสตร์ไทยแจ้งข่าวดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบปรากฏการณ์บนท้องฟ้า ผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊กว่า ในเช้าวันพรุ่งนี้ วันที่ 26 มีนาคม เวลาประมาณ 6 นาฬิกา จะมีจรวดของประเทศจีนเดินทางผ่านใกล้กับประเทศไทย ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสมองเห็นได้อย่างชัดเจน
จรวดลองมาร์ช 2 ซี เดินทางออกจากศูนย์ส่งจรวดไท่เหยวียนเพื่อทำภารกิจที่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียด ทิศทางการเคลื่อนที่ของจรวดจะวิ่งในแนวเหนือลงใต้ จะเคลื่อนพาดผ่านอ่าวตังเกี๋ย เวียดนาม ลาว กัมพูชา ช่วงเวลาประมาณ 6 นาฬิกา ผู้ที่อยู่ภาคอิสานจะเห็นแสงคล้ายพู่พัดบนท้องฟ้าทางทิศตะวันออก
แม้เส้นทางบินจะไม่ได้ล่วงล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศไทย แต่ระยะทางที่ใกล้เคียงทำให้คนไทยสามารถร่วมสังเกตการณ์ได้
ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถรอชมจรวดลำนี้ได้โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ลักษณะของจรวดที่ปรากฏบนท้องฟ้าจะดูคล้ายกับพู่หรือพัดที่กำลังเคลื่อนที่ ความเร็วในการเคลื่อนที่บนท้องฟ้าจะอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งใกล้เคียงกับความเร็วของดาวเทียมทั่วไปที่คนไทยคุ้นเคย
