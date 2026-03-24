เจ้ากรมข่าวทหารบก วิเคราะห์หาก “ไทย-เขมร” รบรอบสามอาจเกิดช่วงหน้าฝน
เจ้ากรมข่าวทหารบก วิเคราะห์หาก ไทย เขมร รบรอบสามอาจจะเกิดช่วงหน้าฝน แม้ว่าแนวโน้มจะกำลังทหารลดลง แต่ยังประมาทไม่ได้
พลโท ดร.ธีรนันท์ นันทขว้าง เจ้ากรมข่าวทหารบก โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-เขมร ว่า “มีคนกล่าวไว้
“No mission too difficult, no sacrifice too great, duty first.”
“ไม่มีภารกิจใดที่ยากเกินไป ไม่มีการเสียสละใดที่ยิ่งใหญ่เกินไป เพราะ หน้าที่ของเรานั้นเหนือสิ่งอื่นใด”
วันนี้สถานการณ์ชายแดน ไทย-เขมร ดูจะมีทิศทางที่จะใช้กำลังทหารเข้าสู้รบลดลง แต่ไปเพิ่มในการเดินเกมที่ใช้ กฏหมายระหว่างประเทศ และใช้โลกล้อมไทย แต่โดนกระแสความขัดแย้ง สหรัฐฯ-อิสราเอล-อิหร่าน บดบัง แต่ก็ยังคงวางใจไม่ได้ ว่าจะไม่มีการสู้รบโดยใช่กำลังทหารอีก
ปัจจัยที่ควรคำนึง 2 ประการใหญ่ๆ คือ
1) การที่เขมรสั่งซื้ออาวุธจำนวนมากจากหลายประเทศในยุโรปตะวันออก
2) เขมรจะมีการเลือกตั้งในปี 2570
เพราะฉะนั้น 2 ประเด็นนี้คือสิ่งบอกเหตุที่อาจจะนำไปสู่การใช้กำลังสู้รบบริเวณชายแดน ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 3 เพียงแต่ยังไม่เกิดแบบเร่งด่วนปัจจุบันทันด่วน 4-5 เดือนจากนี้ไปหลังหน้าฝน คือเวลาที่ต้องจับตามอง เพราะฉะนั้น เราจึงประมาทไม่ได้
ทหารเราต้องกลับไปทำ 2 สิ่งนี้
1) ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ บทเรียนจากการรบทั่ง 2 ครั้งมาปรับปรุง แนวคิดในการใช้กำลังครั้งต่อไป
2) ฟื้นฟูทหาร และ สะสมอาวุธ/ยุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการสู้รบครั้งต่อไป
ขอให้พวกเราอย่าประมาทมัวแต่ชื่นชม ดีใจกับการสู้รบ 2 ครั้งที่ผ่านมา การเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ คือสิ่งที่ทหารเราทุกนายต้องกลับมาเตรียมตัว…..Hooah!!!!”
