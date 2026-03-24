เจ้ากรมข่าวทหารบก วิเคราะห์หาก “ไทย-เขมร” รบรอบสามอาจเกิดช่วงหน้าฝน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 09:09 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 09:09 น.
เจ้ากรมข่าวทหารบก วิเคราะห์หาก ไทย เขมร รบรอบสามอาจจะเกิดช่วงหน้าฝน แม้ว่าแนวโน้มจะกำลังทหารลดลง แต่ยังประมาทไม่ได้

พลโท ดร.ธีรนันท์ นันทขว้าง เจ้ากรมข่าวทหารบก โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-เขมร ว่า “มีคนกล่าวไว้

“No mission too difficult, no sacrifice too great, duty first.”

“ไม่มีภารกิจใดที่ยากเกินไป ไม่มีการเสียสละใดที่ยิ่งใหญ่เกินไป เพราะ หน้าที่ของเรานั้นเหนือสิ่งอื่นใด”

วันนี้สถานการณ์ชายแดน ไทย-เขมร ดูจะมีทิศทางที่จะใช้กำลังทหารเข้าสู้รบลดลง แต่ไปเพิ่มในการเดินเกมที่ใช้ กฏหมายระหว่างประเทศ และใช้โลกล้อมไทย แต่โดนกระแสความขัดแย้ง สหรัฐฯ-อิสราเอล-อิหร่าน บดบัง แต่ก็ยังคงวางใจไม่ได้ ว่าจะไม่มีการสู้รบโดยใช่กำลังทหารอีก

ปัจจัยที่ควรคำนึง 2 ประการใหญ่ๆ คือ
1) การที่เขมรสั่งซื้ออาวุธจำนวนมากจากหลายประเทศในยุโรปตะวันออก
2) เขมรจะมีการเลือกตั้งในปี 2570

เพราะฉะนั้น 2 ประเด็นนี้คือสิ่งบอกเหตุที่อาจจะนำไปสู่การใช้กำลังสู้รบบริเวณชายแดน ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 3 เพียงแต่ยังไม่เกิดแบบเร่งด่วนปัจจุบันทันด่วน 4-5 เดือนจากนี้ไปหลังหน้าฝน คือเวลาที่ต้องจับตามอง เพราะฉะนั้น เราจึงประมาทไม่ได้
ทหารเราต้องกลับไปทำ 2 สิ่งนี้

1) ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ บทเรียนจากการรบทั่ง 2 ครั้งมาปรับปรุง แนวคิดในการใช้กำลังครั้งต่อไป
2) ฟื้นฟูทหาร และ สะสมอาวุธ/ยุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการสู้รบครั้งต่อไป

ขอให้พวกเราอย่าประมาทมัวแต่ชื่นชม ดีใจกับการสู้รบ 2 ครั้งที่ผ่านมา การเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ คือสิ่งที่ทหารเราทุกนายต้องกลับมาเตรียมตัว…..Hooah!!!!”

2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม ข่าวต่างประเทศ

2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม

3 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด 1 เม.ย. 69 ปฏิทินจีน แนวทาง 2 ตัว 3 ตัวครบชุด

32 นาที ที่แล้ว
สรุปเหตุสงครามอิหร่านล่าสุด บานปลายถึงขั้นไหนแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ระทึกกลางดึก! สรุปเหตุสงครามอิหร่านล่าสุด บานปลายถึงขั้นไหนแล้ว

42 นาที ที่แล้ว
คุมตัว เซียนพระ บ. ฝากขังศาล เปิด 3 ข้อหาหนัก ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ ข่าว

คุมตัว เซียนพระ บ. ฝากขังศาล เปิด 3 ข้อหาหนัก ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ

45 นาที ที่แล้ว
เมย์ กรวิกา นักร้องวงรถแห่ ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิต บันเทิง

แฟนเพลงช็อก นักร้องอนาคตไกล ถูกรถชนท้าย หัวฟาดพื้นคอหักดับ เศร้าอายุยังน้อย

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว.ปฏิมา ตอบแล้ว ถ้าประชาชนอยู่คอนโด ให้ปลูกผักในกล่องโฟมแทน

47 นาที ที่แล้ว
ศาลอาญาฯ ยกฟ้อง &quot;ทนายเดชา-ลูกหมี&quot; คดีหมิ่น &quot;ปู มัณฑนา&quot; ชี้หลักฐานไม่ชัด ข่าว

ศาลอาญาฯ ยกฟ้อง “ทนายเดชา-ลูกหมี” คดีหมิ่น “ปู มัณฑนา” ชี้หลักฐานไม่ชัด

48 นาที ที่แล้ว
โรสแมรี่ จำนำไอแพด บันเทิง

อดีตนักร้องดังจำใจ โพสต์ขอผู้ใจบุญช่วย หลังลูกเสียใจหนักอยากได้ไอแพดคืน

59 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปดราม่า มหากาพย์หย่าร้าง แม่ตั๊ก-ป๋าเบียร์ แฉหมดเปลือก ทรยศ ฮุบสมบัติ ซุกเมียน้อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เชียร์รัฐบาล แก้ พรบ.พนัน อย่าหวั่นกระทบนักการเมือง-ตำรวจเก็บส่วยสนุกเกอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กุศลใหญ่! แม่บริจาคอวัยวะ &quot;น้องครีม&quot; สมองตาย ส่งต่อหัวใจ ต่อลมหายใจผู้ป่วยคนอื่น ข่าว

กุศลใหญ่! แม่บริจาคอวัยวะลูกสาว สมองตาย ส่งต่อหัวใจ ต่อลมหายใจผู้อื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดแชต “ครูพละหื่น” ลวนลามนักเรียนหญิง ม.3 ขู่แจกเกรด “0-ร.” หากไม่ยอมทำตาม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” พร้อมพวกมูลค่า 12 ล้านบาท คดีเว็บพนันออนไลน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระเบิดโรงกลั่น Valero เมือง Port Arthur รัฐ Texas สั่ง shelter in place ฝั่งตะวันตก ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เกิดเหตุระเบิดน้ำมันในสหรัฐฯ สั่งหลบในอาคารด่วน ไร้รายงานคนเจ็บ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มือกีตาร์ผู้ก่อตั้งวงอินดี้ร็อกระดับตำนาน ถูกรุมทำร้ายด้วยไม้ ปมเหยียดเชื้อชาติในลิเวอร์พูล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กราคาทองวันนี้ 24 มี.ค. 69 ลุ้นสมาคมฯ ประกาศ หลังปิดตลาดร่วง 3,550 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 24 มี.ค. 69 อัปเดตเที่ยง สวิงหนัก 15 รอบ ทองแท่งแตะ 67,300

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

พยาบาลไทยงานหนักแค่ไหน เทียบชั่วโมงเวร เงินเดือนรัฐ-เอกชน และวิกฤตลาออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพชร ปากปลาร้า โต้ข่าวเสียชีวิต อัปเดตอาการล่าสุด หลังป่วยโรคเกี่ยวกับปอดและตับ แฟนคลับส่งกำลังใจ บันเทิง

เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ โต้ข่าวเสียชีวิต หลังป่วยโรคปอด-ตับ อาการล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” รับรายชื่อ ครม. เรียบร้อยแล้ว ยืนยัน “ปกรณ์” นั่งเก้าอี้รองนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นรีวิวกรุงเทพฯ ร้อน-เหม็น แต่อยากมาซ้ำ ข่าวต่างประเทศ

คนญี่ปุ่นรีวิวกรุงเทพฯ ร้อน-รถติด แถมเสียงดัง แต่ติดใจอยากมาซ้ำ เพราะสาเหตุนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย แครี เฟลมมิง ดาราซีรีส์ Supernatural เสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม บันเทิง

อาลัย แครี เฟลมมิง ดาราซีรีส์ Supernatural เสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายที่ฆ่าเจ้าของร้านอาหารที่กำลังตั้งครรภ์ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลจิตเวชตลอดชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ศาลตัดสิน “ไม่ผิด” มะกันหลอน กราดยิงเจ้าของร้านอาหารท้อง 8 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอปลาขึ้น! ฟาด สว.แนะประชาชน เลี้ยงไก่-ปลูกผัก ถามลั่นคนอยู่คอนโดทำยังไง ข่าว

หมอปลาขึ้น! ฟาด สว.แนะประชาชน เลี้ยงไก่-ปลูกผัก ถามลั่นคนอยู่คอนโดทำยังไง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลอาญาคดีทุจริตนัด กกต. ฟังคำสั่ง 24 มิ.ย. กรณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ บูม จักรเพชร ย้อนเส้นทางชีวิตจากเด็กหัวดื้อ สู่การเป็นเซียนพระชื่อดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม

2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569

เลขเด็ด 1 เม.ย. 69 ปฏิทินจีน แนวทาง 2 ตัว 3 ตัวครบชุด

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
สรุปเหตุสงครามอิหร่านล่าสุด บานปลายถึงขั้นไหนแล้ว

ระทึกกลางดึก! สรุปเหตุสงครามอิหร่านล่าสุด บานปลายถึงขั้นไหนแล้ว

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
เมย์ กรวิกา นักร้องวงรถแห่ ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิต

แฟนเพลงช็อก นักร้องอนาคตไกล ถูกรถชนท้าย หัวฟาดพื้นคอหักดับ เศร้าอายุยังน้อย

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
