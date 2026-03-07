สลด! เฮลิคอปเตอร์ตก คร่าชีวิตผู้บริหาร “Farm Fresh” มาเลเซีย ขณะที่ซีอีโอสาขาฟิลิปปินส์บาดเจ็บ

ข่าวต่างประเทศ

สลด! เฮลิคอปเตอร์ตกที่ฟิลิปปินส์ คร่าชีวิตผู้บริหาร “Farm Fresh” มาเลเซีย ขณะที่ซีอีโอสาขาฟิลิปปินส์บาดเจ็บ

เกิดเหตุโศกนาฏกรรมเฮลิคอปเตอร์พลเรือนตกที่เมืองปิลิลยา จังหวัดริซาล ประเทศฟิลิปปินส์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย โดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือ นายจาคอบ มาธาน ผู้อำนวยการฟาร์มของบริษัท Farm Fresh Milk ประเทศมาเลเซีย

นายลอย ตวน อี กรรมการผู้จัดการของ Farm Fresh ได้โพสต์จดหมายแจ้งข่าวเศร้าผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก Farm Fresh Malaysia ว่า “จาคอบ สมาชิกคนสำคัญและเป็นที่รักยิ่งของครอบครัว Farm Fresh ของเรา ได้จากไปเมื่อเวลา 07.30 น. ของเช้าวันนี้ (3 มี.ค.) จากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่จังหวัดริซาล ประเทศฟิลิปปินส์”

ตามรายงานของสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดริซาล อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 07.27 น. โดยเฮลิคอปเตอร์พลเรือนรุ่น Bell 505 ลำดังกล่าวมีผู้อยู่บนเครื่องทั้งหมด 5 คน กำลังเดินทางจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าไปยังจังหวัดเกซอน (Quezon) หลังเกิดเหตุ ผู้บาดเจ็บได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดริซาลในเมืองโมรง (Morong) อย่างเร่งด่วน

ด้านนายจอห์น มาซินซิน นายกเทศมนตรีเมืองปิลิลยา เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า มีผู้โดยสารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก 1 ราย โดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นชาวต่างชาติ ขณะเดียวกัน สำนักข่าว ABS-CBN News รายงานว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งฟิลิปปินส์กำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า นายชอว์น ปู ซีอีโอของ Farm Fresh สาขาฟิลิปปินส์ เป็นหนึ่งในผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วย โดยนายลอย ตวน อี ระบุว่าขณะนี้ซีอีโอสาขาฟิลิปปินส์มีอาการปลอดภัยและทรงตัวแล้ว

อาลัยพนักงานทรงคุณค่า “คนดีอย่างแท้จริง”

นายลอย ตวน อี ได้เขียนข้อความไว้อาลัยต่อนายจาคอบ โดยเล่าว่าเขาเริ่มต้นทำงานกับ Farm Fresh ในฐานะนักศึกษาฝึกงานเมื่อ 13 ปีที่แล้ว “เขาแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่สูงมาก มีความสามารถในการเรียนรู้ และที่สำคัญที่สุดคือ เขาเป็นคนดีอย่างแท้จริง”

“จาคอบจากพวกเราไปเร็วเกินไป วันนี้เป็นวันที่สร้างความสะเทือนใจอย่างหนักสำหรับผมเป็นการส่วนตัว ผมยังทำใจไม่ได้ที่เขาไม่อยู่กับพวกเราแล้ว เวลาอาจจะช่วยเยียวยาความเจ็บปวดนี้ แต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ผมอยากให้จาคอบได้รับการจดจำในฐานะพนักงานที่เป็นแบบอย่างและทรงคุณค่าของ Farm Fresh ตลอดไป” กรรมการผู้จัดการกล่าวทิ้งท้าย

รู้แล้วสาเหตุ ทำไมเครื่องบินเล็กตกบ่อย ไหนว่าปลอดภัยสุด

 

เฮลิคอปเตอร์ สถิติตกบ่อยมากกว่าเครื่องบิ

องค์กรสากลบันทึกสถิติเฮลิคอปเตอร์ตกไว้ พบอุบัติเหตุ 3-4 ครั้งต่อแสนชั่วโมงบิน

หน่วยงานการบินประเมินความถี่จากอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อ 100,000 ชั่วโมงบิน ข้อมูลจากองค์กร IHSF ระบุว่าอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันอัตราการเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3 ถึง 4 ครั้งต่อ 100,000 ชั่วโมงบิน เฮลิคอปเตอร์มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไป สาเหตุมาจากลักษณะการบินที่ต้องอยู่ใกล้พื้นดินตลอดจนรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายกว่า

ความผิดพลาดของนักบินเป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของอุบัติเหตุทั้งหมด นักบินอาจตัดสินใจผิดพลาดเมื่อเผชิญสภาพอากาศเลวร้าย บางกรณีเกิดอาการหลงสภาพการบิน เมื่อบินเข้าไปในพื้นที่ทัศนวิสัยแย่ หมอกจัด เมฆหนา ท้องฟ้ามืดสนิท อาการนี้ทำให้นักบินสูญเสียการรับรู้ทิศทาง นำไปสู่การสูญเสียการควบคุมเครื่องในที่สุด

รองลงมาคื่อเครื่องยนต์หรือกลไกขัดข้อง เฮลิคอปเตอร์ประกอบด้วยชิ้นส่วนกลไกที่ซับซ้อนจำนวนมาก หากระบบส่งกำลัง โรเตอร์หลัก โรเตอร์หาง เครื่องยนต์ขัดข้องกลางอากาศ นักบินจะมีเวลาแก้ไขสถานการณ์น้อยมาก แม้นักบินจะสามารถใช้เทคนิคการบินแบบออโต้โรเทชัน เพื่อร่อนลงจอดฉุกเฉินได้ แต่ต้องอาศัยทักษะขั้นสูงประกอบกับความพร้อมของสภาพภูมิประเทศด้านล่าง ปัญหาด้านการบำรุงรักษาที่ไม่รัดกุมส่งผลโดยตรงให้ชิ้นส่วนเหล่านี้เสื่อมสภาพก่อนกำหนด

ภารกิจของเฮลิคอปเตอร์มักต้องบินในระดับต่ำ โอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการชนสายไฟแรงสูง เสาอากาศ ต้นไม้ หน้าผา จึงมีสัดส่วนสูงตามไปด้วย

สภาพอากาศเป็นปัจจัยภายนอกที่ยากต่อการควบคุม กระแสลมกระโชกแรง ลมเฉือน (Wind Shear) พายุฝนฟ้าคะนอง สามารถทำลายสมดุลของเฮลิคอปเตอร์ ส่งผลให้เครื่องสูญเสียแรงยก สูญเสียการควบคุมอย่างรวดเร็ว

