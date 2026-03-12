หญิงอินเดียสมองตายฟื้น หลังรถพยาบาลตกหลุมบนถนน กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ
หญิงอินเดียสมองตายฟื้น หลังรถพยาบาลตกหลุมบนถนน กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ สามีสุดดีใจบอกภรรยาเอาชนะความตายได้
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม สำนักข่าว WION รายงานเหตุการณ์แปลกๆ ภายหลังจากที่ผู้ป่วยสมองตายในรัฐอุตตรประเทศ ในอินเดีย ฟื้นกลับขึ้นมา ภายหลังจากที่รถพยาบาลตกหลุมบนท้องถนนขณะนำตัวกลับบ้าน
หญิงคนดังกล่าวชื่อ วินีตา ชุกลา เป็นหญิงวัย 50 ปี ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเธอมีภาวะสมองตายภายหลังจากล้มขณะทำงาน โดยแพทย์ตรวจแล้วพบว่าสมองส่วนก้านสมองของเธอไม่มีการตอบสนองใด รูม่านตาของเธอขยายกว้างผิดปกติ สัญญาณชีพอื่น ๆ ของเธอก็เริ่มทรุดลง คาดว่ามาจากพบสารพิษร้ายแรงที่ทำลายระบบประสาทในปริมาณมากในเลือดและระบบน้ำเหลืองของเธอ
แพทย์จึงแนะนำให้ทางครอบครัวนำเธอกลับบ้านไปประกอบพิธีทางศาสนา ทว่าในขณะที่รถพยาบาลวิ่งบนท้องถนน รถก็ตกหลุมซึ่งจะแรงสั่นสะเทือนทำให้เธอฟื้นกลับขึ้นมา จึงรีบบอกคนขับรถพยาบาลให้พาเธอกลับไปยังโรงพยาบาลทันที
ทางครอบครัวบอกว่าหลังจากที่เธอนอนพักที่โรงพยาบาลนาน 2 สัปดาห์ และได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว ซึ่งทางสามีกล่าวว่าเขาดีใจมากที่ภรรยาของเขาชนะความตายได้
อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ขึ้น โดยเมื่อช่วงเดือนมกราคม 2567 นาย ดาร์ชาน สิงห์ บราร์ ชายอินเดียวัย 80 ปีที่เสียชีวิต ฟื้นขึ้นมาหลังรถพยาบาลวิ่งตกหลุมบนถนน
