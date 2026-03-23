“เจ๊พัช” คัมแบ็ก! ขึ้นศาลเบิกความฟ้องกลับ “ดิไอคอน” หลังติดคุกฟรี 267 วัน
“เจ๊พัช” คัมแบ็ก! ขึ้นศาลเบิกความฟ้องกลับ “ดิไอคอน” ทวงคืนศักดิ์ศรีหลังติดคุกฟรี 267 วัน พร้อมเปิดตัว “กองทุนการด่าแห่งชาติ” ดัดหลังเกรียนคีย์บอร์ด
สนามกฎหมายระอุอีกครั้ง ! เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2569 ณ ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก น.ส.กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ หรือ “เจ๊พัช” ประธานอำนวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่าย-ออนไลน์ เดินทางมาตามนัดเพื่อขึ้นเบิกความไต่สวนมูลฟ้องในคดีที่เธอเป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด พร้อมพวกรวม 3 คน ในข้อหาความผิดต่อเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และทวงคืนอิสรภาพที่เสียไป
เจ๊พัช เปิดเผยก่อนขึ้นเบิกความว่า การฟ้องกลับครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีคำพิพากษา “ยกฟ้อง” ในข้อหากรรโชกทรัพย์ที่ทางดิไอคอนเคยฟ้องเธอไว้ โดยในวันนี้ (23 มี.ค.) หอบหลักฐานสำคัญเป็นคลิปวิดีโอเหตุการณ์ขณะเดินทางไป จ.เชียงใหม่และลำพูนมานำเสนอต่อศาล เพื่อยืนยันว่า ฝั่งดิไอคอนและผู้เสียหายต่างหากที่เป็นฝ่ายมาขอให้เธอช่วยเหลือ ไม่ใช่การไปข่มขู่กรรโชกทรัพย์ตามที่ถูกกล่าวหาจนต้องสูญเสียอิสรภาพในเรือนจำนานถึง 267 วัน
นอกจากนี้เจ้าตัวยังถือโอกาสเคลียร์คัดชัดปมตัวเลขที่สังคมเข้าใจผิดโดยยืนยันว่า คดีกรรโชกทรัพย์ 20 ล้านบาทนั้น “ไม่เคยมีการสั่งฟ้อง” เพราะตำรวจไม่รับทำคดีเนื่องจากไม่มีมูลความจริง
ส่วนที่เธอต้องติดคุกในช่วงฝากขังนั้นมาจากยอดเงิน 9.7 แสนบาทที่ทางดิไอคอนฟ้องนั้น สุดท้ายศาลก็ยกฟ้องไปแล้ว ส่วนคดีที่ศาลชั้นต้นสั่งจำคุก 2 ปี ในข้อหาเป็นคนกลางเรียกรับ (ม.143) นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์เพื่อสู้คดีตามกระบวนการต่อไป
ฮือฮา! ผุด “กองทุนการด่าแห่งชาติ” จัดระเบียบชาวเน็ต
เท่านั้นไม่พอ น.ส.กฤษอนงค์ หรือ เจ๊พัช ยังประกาศตั้ง “กองทุนการด่าแห่งชาติ” ซึ่งอาจยกระดับเป็นมูลนิธิในอนาคต โดยระบุว่า ต้องการสร้างบรรดทัดฐานใหม่ให้โลกออนไลน์ เพื่อให้คนโพสต์ด่าอย่างมีสติและรับผิดชอบต่อคำพูดตัวเอง
เธอเผยว่า ปัจจุบันมียอดบริจาคสนับสนุนหลักแสนบาทแล้ว และมีทีมทนายอาสาพร้อมเดินหน้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเกรียนคีย์บอร์ดที่ยังตามด่าเธอด้วยข้อมูลเท็จ โดยเงินเยียวยาที่ชนะคดีจะนำกลับเข้าสมทบทุนกองทุนนี้ทั้งหมด.
- ลุ้น 26 มี.ค.นี้ นัดส่งตัว บอสแซม-บอสมิน ยื่นฟ้องคดีดิไอคอน
- บอสปัน-เจ๊พัช ฉะหน้าในเรือนจำ จนท.หวั่นวางมวย เตรียมแยกแดน
- อุ๋ย บุดดาเบลส โพสต์ถึง เจ๊พัช แบบนี้ หลังถูกขุดดราม่าเปลี่ยนชื่อเพลง 8 ปีก่อน
