ณเดชน์-ญาญ่า เสิร์ฟโมเมนต์หวานที่นอร์เวย์ เปิดโหมดคลั่งรัก จนคนโสดอิจฉา

นอร์เวย์หวานมาก! ‘ณเดชน์’ บินข้ามทวีปหา ‘ญาญ่า’ ทำเซอร์ไพรส์เสื้อคู่ รวมโมเมนต์สวีทรับปีใหม่ Full Love Signal หวานจนหิมะละลาย
ระยะทางหมื่นกิโลเมตรก็ทำอะไรไม่ได้จริง ๆ สำหรับคู่รักซุปตาร์ว่าที่บ่าวสาว ณเดชน์ คูกิมิยะ และ ญาญ่า อุรัสยา ที่แม้ช่วงเคานต์ดาวน์คืนข้ามปีจะอยู่กันคนละซีกโลก ซึ่งฝ่ายชายอยู่ฉลองกับคุณแม่แก้วที่กรุงเทพฯ ส่วนฝ่ายหญิงบินกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่นอร์เวย์ แต่ความคิดถึงมันห้ามไม่ไหว พ่อหนุ่มคลั่งรักแพ็กกระเป๋าบินลัดฟ้าตามไปหาหวานใจถึงถิ่นเป็นที่เรียบร้อย งานนี้หิมะที่ว่าหนาวยังต้องยอมแพ้ให้กับความอบอุ่นของคู่นี้
ทันทีที่ณเดชน์เดินทางไปถึงนอร์เวย์ โมเมนต์แห่งการรอคอยก็มาถึง ทั้งคู่โผเข้ากอดกันกลมด้วยความคิดถึงที่สนามบิน แต่ไฮไลต์ที่ทำเอาสนามบินแทบแตกคือจังหวะที่ณเดชน์เล่นใหญ่ ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดเสื้อโค้ทตัวนอกออก เผยให้เห็นเสื้อยืดด้านในที่สกรีนรูปหน้าของญาญ่า
หลังจากเจอกันแล้ว ทั้งคู่ก็รัวโมเมนต์แห่งความสุขผ่านโซเชียล พร้อมแคปชั่นที่ณเดชน์ระบุว่า “Full Love Signal” (สัญญาณรักเต็มพิกัด) แต่ละภาพบอกเลยว่าหวานจนน้ำตาลสุด ๆ ทั้งคู่แต่งตัวสวยหล่อจัดเต็ม โดยณเดชน์มาในชุดสูทสีครีมดูอบอุ่น ส่วนญาญ่าสวยสง่าในชุดสีขาว ร่วมฉลองปีใหม่ด้วยการชนแก้วแชมเปญ ท่ามกลางบรรยากาศป่าหิมะสุดโรแมนติก
นอกจากนี้ยังมีโมเมนต์น่ารักบนโต๊ะอาหารที่ผลัดกันป้อนขนมและทำหน้าทะเล้นใส่กล้อง เผยให้เห็นความเป็นธรรมชาติที่เข้ากันได้ดีที่สุด รวมทั้งภาพของทั้งสองขณะเดินทางที่ญาญ่าจุ๊บแก้มและซบไหล่ณเดชน์ที่กำลังหลับปุ๋ยบนรถไฟ เรียกได้ว่าเป็นภาพที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นใจ และไม่พลาดช็อตสำคัญ ณเดชน์ถ่ายภาพคู่กับครอบครัวญาญ่าด้วยรอยยิ้มกว้าง
งานนี้บอกเลยว่า นอร์เวย์ที่ว่าหนาว ยังต้องแพ้ให้กับความหวานระดับน้ำตาลเรียกพี่ของคู่นี้ แฟนคลับต่างรอร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งเพราะราศีบ่าวสาวจับแรงมาก!
