ข่าวดาราบันเทิง

ณเดชน์-ญาญ่า เสิร์ฟโมเมนต์หวานที่นอร์เวย์ เปิดโหมดคลั่งรัก จนคนโสดอิจฉา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 10:39 น.
57
ณเดชน์ และ ญาญ่า เที่ยวนอร์เวย์

นอร์เวย์หวานมาก! ‘ณเดชน์’ บินข้ามทวีปหา ‘ญาญ่า’ ทำเซอร์ไพรส์เสื้อคู่ รวมโมเมนต์สวีทรับปีใหม่ Full Love Signal หวานจนหิมะละลาย

ระยะทางหมื่นกิโลเมตรก็ทำอะไรไม่ได้จริง ๆ สำหรับคู่รักซุปตาร์ว่าที่บ่าวสาว ณเดชน์ คูกิมิยะ และ ญาญ่า อุรัสยา ที่แม้ช่วงเคานต์ดาวน์คืนข้ามปีจะอยู่กันคนละซีกโลก ซึ่งฝ่ายชายอยู่ฉลองกับคุณแม่แก้วที่กรุงเทพฯ ส่วนฝ่ายหญิงบินกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่นอร์เวย์ แต่ความคิดถึงมันห้ามไม่ไหว พ่อหนุ่มคลั่งรักแพ็กกระเป๋าบินลัดฟ้าตามไปหาหวานใจถึงถิ่นเป็นที่เรียบร้อย งานนี้หิมะที่ว่าหนาวยังต้องยอมแพ้ให้กับความอบอุ่นของคู่นี้

ทันทีที่ณเดชน์เดินทางไปถึงนอร์เวย์ โมเมนต์แห่งการรอคอยก็มาถึง ทั้งคู่โผเข้ากอดกันกลมด้วยความคิดถึงที่สนามบิน แต่ไฮไลต์ที่ทำเอาสนามบินแทบแตกคือจังหวะที่ณเดชน์เล่นใหญ่ ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดเสื้อโค้ทตัวนอกออก เผยให้เห็นเสื้อยืดด้านในที่สกรีนรูปหน้าของญาญ่า

ณเดชน์ทำเซอร์ไพรส์ญาญ่าด้วยเสื้อบอกรัก
ภาพจาก Instagram : urassayas

หลังจากเจอกันแล้ว ทั้งคู่ก็รัวโมเมนต์แห่งความสุขผ่านโซเชียล พร้อมแคปชั่นที่ณเดชน์ระบุว่า “Full Love Signal” (สัญญาณรักเต็มพิกัด) แต่ละภาพบอกเลยว่าหวานจนน้ำตาลสุด ๆ ทั้งคู่แต่งตัวสวยหล่อจัดเต็ม โดยณเดชน์มาในชุดสูทสีครีมดูอบอุ่น ส่วนญาญ่าสวยสง่าในชุดสีขาว ร่วมฉลองปีใหม่ด้วยการชนแก้วแชมเปญ ท่ามกลางบรรยากาศป่าหิมะสุดโรแมนติก

นอกจากนี้ยังมีโมเมนต์น่ารักบนโต๊ะอาหารที่ผลัดกันป้อนขนมและทำหน้าทะเล้นใส่กล้อง เผยให้เห็นความเป็นธรรมชาติที่เข้ากันได้ดีที่สุด รวมทั้งภาพของทั้งสองขณะเดินทางที่ญาญ่าจุ๊บแก้มและซบไหล่ณเดชน์ที่กำลังหลับปุ๋ยบนรถไฟ เรียกได้ว่าเป็นภาพที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นใจ และไม่พลาดช็อตสำคัญ ณเดชน์ถ่ายภาพคู่กับครอบครัวญาญ่าด้วยรอยยิ้มกว้าง

งานนี้บอกเลยว่า นอร์เวย์ที่ว่าหนาว ยังต้องแพ้ให้กับความหวานระดับน้ำตาลเรียกพี่ของคู่นี้ แฟนคลับต่างรอร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งเพราะราศีบ่าวสาวจับแรงมาก!

ณเดชน์ และ ญาญ่า
ภาพจาก Instagram : urassayas
ณเดชน์ และ ญาญ่า-2
ภาพจาก Instagram : urassayas
ณเดชน์ และ ญาญ่า-3
ภาพจาก Instagram : urassayas
ณเดชน์ และ ญาญ่า-6
ภาพจาก Instagram : urassayas
ณเดชน์ และ ญาญ่า-5
ภาพจาก Instagram : urassayas
ณเดชน์ และ ญาญ่า-4
ภาพจาก Instagram : urassayas

 

ดูโพสต์นี้บน Instagram

 

โพสต์ที่แชร์โดย Urassaya Sperbund (@urassayas)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ไทยอากาศหนาวรับปีใหม่ ลดสูงสุด 5 องศา เย็นฉ่ำถึง 7 ม.ค. 69

3 นาที ที่แล้ว
เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย &quot;สายสุขภาพ&quot; ต้องระวัง สุขภาพและการแพทย์

เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย “สายสุขภาพ” ต้องระวัง

14 นาที ที่แล้ว
วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม. ข่าว

วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม.

26 นาที ที่แล้ว
นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว ข่าว

นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว

38 นาที ที่แล้ว
ไฟไหม้บาร์สวิส ยืนยันตัวตน ข่าวต่างประเทศ

เหยื่อไฟไหม้บาร์สวิส ตร.ระบุตัวตนครบ 40 ราย อายุน้อยสุดเพียง 14 ปี

39 นาที ที่แล้ว
สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 กทม. เขตบางรัก ที่สโมสรสมาคมไหหนำ ข่าวการเมือง

สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 กทม. 33 เขต “นอกเขตเลือกตั้ง” ลงคะแนนที่ไหนบ้าง

43 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วิธีจองกระปุกออมสิน ‘จักรวาฬแห่งการออม’ รับวันเด็ก 69 จำนวนจำกัด เช็กเงื่อนไขที่นี่

46 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก! นัน อธิวัฒน์ บอยแบนด์ดังยุค 90 วง Dance Army ค่ายอาร์เอส เสียชีวิตแล้ว

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทหารเขมรโม้ มีแค่ 10 นาย ยันทหารไทยได้ 300 นาย รอดมาได้แม้ไม่ได้กินข้าว

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทุบสถิติโลก! สหรัฐฯ ตั้งค่าหัว ปธน. “นิโคลัส มาดูโร” สูงกว่า 1 พันล้านบาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวอลเลย์บอลหญิง อเมริกาที่สวยที่สุดในโลก ข่าวกีฬา

“นางฟ้าวอลเลย์บอล” อวดลุคเซ็กซี่ต้อนรับปี 2026 แฟนคลับใจละลาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Jin Denim นักร้อง นักแต่งเพลงเสียชีวิตในวัย 30 ปี ข่าวต่างประเทศ

ใจสลาย ญาติเผยนักร้องหนุ่มดับในวันเกิด วัย 29 ยันไม่ได้ฆ่าตัวตาย เผยสาเหตุสลด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ขอให้ฟัง สมช. หลังลือทหารเขมรตรึงกำลังที่ชายแดน ย้ำมีหน่วยข่าวกรอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“น้องไปป์” เป็นตัวแทนแม่ เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ที่เรือนจำคลองเปรมเป็นครั้งแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

10 ขั้นตอน เลือกตั้ง สส.-ประชามติ 2569 อ่านก่อนเข้าคูหา ครบจบในที่เดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณเดชน์ และ ญาญ่า เที่ยวนอร์เวย์ บันเทิง

ณเดชน์-ญาญ่า เสิร์ฟโมเมนต์หวานที่นอร์เวย์ เปิดโหมดคลั่งรัก จนคนโสดอิจฉา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตจีน เข้าช่วยเหลืออินฟลูสาวกลายเป็นคนเร่ร่อน ถูกลวงมาทำงานที่กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เจษฎ์ พรรครักชาติ ซัดคนแซะ “มีทหารไว้ทำไม” ไม่สำนึกจริง-อยู่ร่วมชาติกันลำบาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่มแล้ว ลงทะเบียน ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ช่วยลูกหนี้ ปิดหนี้เสีย เคลียร์ประวัติ เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว ลงทะเบียน “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” ช่วยลูกหนี้ ปิดหนี้เสีย เคลียร์ประวัติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประท้วงชุมนุมหน้าอาคารสถานกงสุลสหรัฐฯ ในอัมสเตอร์ดัมเพื่อต่อต้านการจับกุมมาดูโร ข่าวต่างประเทศ

สรุปสาเหตุ สหรัฐจับกุมมาดูโร ผู้นำเวเนซุเอลา ทำไมต้องปฏิบัติการทลายข้ามประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมไอซ์ไม่ไปช่วยน้ำท่วมใต้ ข่าวการเมือง

ลิซ่า ภคมน เล่าที่แรก “ไอซ์ รักชนก” ทำไมไม่ไปช่วยน้ำท่วมใต้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม้า อรนภา เผยโมเมนต์ใจฟูรับปีใหม่ เด็กที่เคยด่ากลับใจทักขอโทษ บันเทิง

ม้า อรนภา โชว์แชทเด็กเคยด่าทักขอโทษ สารภาพผิด โดนปั่นหัว-ถูกชักจูง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีมคุ้มกัน นิโกลัส มาดูโร ถูกสังหารระหว่างปฏิบัติการของสหรัฐฯ ข่าวต่างประเทศ

กลาโหมเวเนฯ เผยทีมอารักขา ปธน. “มาดูโร” ถูกสังหารหมู่ ระหว่างสหรัฐฯ บุกจับตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวข้าราชการเซ็ง โดนตม.เกาหลีใต้ เหวี่ยงใส่ ก่อนส่งกลับไทย ทั้งที่มีเอกสารครบ ข่าว

สาวข้าราชการเซ็ง ตม.ปฏิเสธเข้าเมือง แถมเหวี่ยงใส่ ก่อนส่งกลับไทย แม้เอกสารครบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ไม่หยุด ขู่เดินหน้าลุย “โคลอมเบีย” ต่อ หลังยิงถล่ม “เวเนซุเอลา”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 10:39 น.
57
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยอากาศหนาวรับปีใหม่ ลดสูงสุด 5 องศา เย็นฉ่ำถึง 7 ม.ค. 69

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย &quot;สายสุขภาพ&quot; ต้องระวัง

เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย “สายสุขภาพ” ต้องระวัง

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม.

วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม.

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว

นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
Back to top button