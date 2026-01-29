ชายหัวร้อน ด่าเด็กกลางร้านบุฟเฟต์ เจอพลเมืองดีสวนกลับ ก่อนเดินหนี ไร้คำขอโทษ
ชายหัวร้อน ด่าเด็กกลางร้านบุฟเฟต์ จ.ภูเก็ต หาว่าตักอาหารเยอะไม่แบ่งคนอื่น พลเมืองดีทนไม่ไหว สวนกลับก่อนเดินหนี ไร้คำขอโทษ
29 ม.ค. 69 เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์คลิปกล้องวงจรปิดเผยเหตุการณ์ในร้านบุฟเฟ่ต์แห่งหนึ่งที่ จ.ภูเก็ต ในคลิปปรากฏภาพพี่น้อง 2 คน คนหนึ่งสวมเสื้อลาย อีกคนสวมเสื้อสีแดง กำลังยืนตักอาหารบริเวณโต๊ะกลางร้าน โดยมีชายเสื้อสีเทายืนอยู่ด้านหลัง
จังหวะที่สองพี่น้องตักอาหารเสร็จและเดินไปหยิบขวดน้ำจิ้มด้านข้าง ชายเสื้อสีเทาที่เดินไปตักอาหารอยู่ข้างๆ หันมามองทั้งคู่แล้วต่อว่าขึ้นมาว่า “ไอ้เด็กเฮีx จะตักไม่แบ่งใครเลยเหรอ”
เด็กทั้งสองตกใจและสับสนว่าตนทำอะไรผิด ชายเสื้อสีดำซึ่งเห็นเหตุการณ์จึงเข้ามาพูดคุยกับเด็กเล็กน้อย ก่อนจะหันไปต่อว่าชายเสื้อสีเทา ท่ามกลางลูกค้าในร้านที่หันมามองเหตุการณ์ ชายเสื้อสีเทาจึงยอมยกมือไหว้ แต่ไม่ได้ไหว้ขอโทษเด็ก ชายเสื้อสีดำจึงบอกว่า “มึงต้องขอโทษเด็ก ไม่ใช่ขอโทษกู”
จากนั้นชายเสื้อสีเทาเดินกลับไปที่นั่งหน้าตาเฉยโดยไม่มีคำขอโทษใดๆ ให้เด็กทั้งสอง ซึ่งยังยืนงงกับเรื่องที่เกิดขึ้น ล่าสุดมีรายงานว่าแม่ของเด็กเตรียมเข้าแจ้งความเรียบร้อยแล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ครูสาวสุดกลั้น กู้เงินจัดงานศพแม่ ดอกเบี้ยโหด 70 เจ้า รุมทวงวันละแสน
- กู้ภัยช็อก! สาวนั่งกอดแฟนเจ็บส่ง รพ. ไล่ไปทำบัตรหายจ้อย อีกคันมาส่งศพ ชุดเดียวกันเป๊ะ!
- แอร์เอเชีย งานเข้า! ลืมผู้โดยสาร 23 คน สายการบินแจง พลาดได้ไง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: