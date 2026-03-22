ชาดา แจงดราม่า “สะบัดคอ” ปี 66 คืออาการป่วย ไม่ใช่เมายา
อนรอยดราม่าสะบัดคอช่วงโหวตนายกฯ แจงเหตุที่แท้จริงคือป่วยหนักจนนอนไม่หลับ หวั่นอยู่ไม่ถึงปี 70 แต่ขอสู้ต่อเพื่อคะแนนเสียงที่ได้รับมา
ความเคลื่อนไหวของนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ที่ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียในช่วงเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (22 มี.ค.) ระบายความในใจถึงสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมลงจากอาการป่วยเรื้อรัง พร้อมย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงปี 2566 ที่ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไป
สส.อุทัยฯ วัย 64 ปี เท้าความถึงช่วงการอภิปรายโหวตเลือกนายกฯ (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์) เมื่อปี 2566 ซึ่งในขณะนั้นเขาถูกสื่อและโซเชียลมีเดียนำภาพไปล้อเลียนเรื่องการสะบัดคอ โดยกล่าวหาว่า มีอาการเมาของหรือ “เมายา” ซึ่งเจ้าตัวชี้แจงว่า ในวันนั้นเขามีอาการปวดคออย่างรุนแรงจนแทบตั้งคอไม่ได้ และปัจจุบันอาการดังกล่าวกลับมาหนักกว่าเดิมหลายเท่า
“วันนี้ไม่ยึกยักแล้ว แต่คอแข็งหันไม่ได้เลย เวลาหันต้องหันทั้งตัว ทรมานมาก หนักกว่าปี 66 เยอะ แต่ไม่โดนแซว วันนี้อยากบอกว่าผมหนักจริงๆ” นายชาดาระบุในโพสต์
ตัดพ้อสังขาร แต่ลั่น “ตายไม่ได้”
สส.ขวัญใจคนอุทัยธานียังได้ตัดพ้อถึงความร่วงโรยของร่างกาย โดยเปรียบตัวเองเป็น “หมาแก่” และแสดงความกังวลว่าไม่รู้จะอยู่ได้เห็นปี 2570 หรือไม่ แต่สิ่งที่ทำให้เขายังต้องต่อสู้คือภาระหน้าที่และคะแนนเสียงจากประชาชนที่มอบให้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จนบรรยายออกมาไม่ได้
เจ้าตัวปิดท้ายโพสต์ด้วยการให้กำลังใจตัวเองว่า “มรึงตายไม่ได้ ดา เอ้ย ! ภาระต่อพี่น้องประชาชนยังมีอีกมากมาย สู้หน่อยสู้นะจ๊ะ” โดยระบุ สาเหตุที่ต้องออกมาโพสต์กลางดึก เพราะอาการปวดคอจนทำให้นอนไม่หลับ
ย้อนไปตอนเลือกตั้ง 69 ที่ผ่านมา สองพ่อลูก ชาดาและเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ จากภท. เข้าวินทั้ง 2 เขตของอุทัยธานี ด้วยคะแนนทิ้งห่างเกิน 70% ขณะที่ อัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ ถึงกับเปรียบเทียบนายชาดา เป็นเตียวหุยแห่งอุทัยฯ ในสมการสามก๊กของการเมืองไทย ทำหน้าที่นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สมกับเป็นหน่วยปะทะเบอร์หนึ่งของพรรค
ตัวอย่างเช่นสมัยที่อภิปรายที่พาดพิงถึงสถาบันฯ หรือโจมตีพรรคภูมิใจไทย ชายผู้นี้จะเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นประท้วงด้วยน้ำเสียงดุดัน สีหน้าจริงจัง และถ้อยคำที่เชือดเฉือน (เช่น วลีเด็ด “ผมจะยิงคนหมิ่นสถาบันฯ”) เปรียบเสมือนเตียวหุยที่ยืนขวางสะพานเตียงปัน ตวาดไล่ทัพโจโฉจนถอยร่น โดยย้ำว่า ชาดาคือ “เตียวหุย” ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในยุคนี้ ด้วยเหตุผล 3 ประการ
- รบดุ (ในสภา)
- ใจถึง (รักพวกพ้อง)
- คุมทัพได้ (ฐานเสียงแน่น)
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: