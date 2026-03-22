ชาดา แจงดราม่า “สะบัดคอ” ปี 66 คืออาการป่วย ไม่ใช่เมายา

เผยแพร่: 22 มี.ค. 2569 15:18 น.| อัปเดต: 22 มี.ค. 2569 15:19 น.
แฟ้มภาพ

อนรอยดราม่าสะบัดคอช่วงโหวตนายกฯ แจงเหตุที่แท้จริงคือป่วยหนักจนนอนไม่หลับ หวั่นอยู่ไม่ถึงปี 70 แต่ขอสู้ต่อเพื่อคะแนนเสียงที่ได้รับมา

ความเคลื่อนไหวของนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ที่ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียในช่วงเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (22 มี.ค.) ระบายความในใจถึงสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมลงจากอาการป่วยเรื้อรัง พร้อมย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงปี 2566 ที่ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไป

สส.อุทัยฯ วัย 64 ปี เท้าความถึงช่วงการอภิปรายโหวตเลือกนายกฯ (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์) เมื่อปี 2566 ซึ่งในขณะนั้นเขาถูกสื่อและโซเชียลมีเดียนำภาพไปล้อเลียนเรื่องการสะบัดคอ โดยกล่าวหาว่า มีอาการเมาของหรือ “เมายา” ซึ่งเจ้าตัวชี้แจงว่า ในวันนั้นเขามีอาการปวดคออย่างรุนแรงจนแทบตั้งคอไม่ได้ และปัจจุบันอาการดังกล่าวกลับมาหนักกว่าเดิมหลายเท่า

“วันนี้ไม่ยึกยักแล้ว แต่คอแข็งหันไม่ได้เลย เวลาหันต้องหันทั้งตัว ทรมานมาก หนักกว่าปี 66 เยอะ แต่ไม่โดนแซว วันนี้อยากบอกว่าผมหนักจริงๆ” นายชาดาระบุในโพสต์

"ไม่ใช่ยาเสพติด แต่เป็นแค่ความเจ็บปวด" ชาดาชี้แจงเหตุการณ์อภิปรายปี 66
แฟ้มภาพ

ตัดพ้อสังขาร แต่ลั่น “ตายไม่ได้”

สส.ขวัญใจคนอุทัยธานียังได้ตัดพ้อถึงความร่วงโรยของร่างกาย โดยเปรียบตัวเองเป็น “หมาแก่” และแสดงความกังวลว่าไม่รู้จะอยู่ได้เห็นปี 2570 หรือไม่ แต่สิ่งที่ทำให้เขายังต้องต่อสู้คือภาระหน้าที่และคะแนนเสียงจากประชาชนที่มอบให้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จนบรรยายออกมาไม่ได้

เจ้าตัวปิดท้ายโพสต์ด้วยการให้กำลังใจตัวเองว่า “มรึงตายไม่ได้ ดา เอ้ย ! ภาระต่อพี่น้องประชาชนยังมีอีกมากมาย สู้หน่อยสู้นะจ๊ะ” โดยระบุ สาเหตุที่ต้องออกมาโพสต์กลางดึก เพราะอาการปวดคอจนทำให้นอนไม่หลับ

ย้อนไปตอนเลือกตั้ง 69 ที่ผ่านมา สองพ่อลูก ชาดาและเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ จากภท. เข้าวินทั้ง 2 เขตของอุทัยธานี ด้วยคะแนนทิ้งห่างเกิน 70% ขณะที่ อัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ ถึงกับเปรียบเทียบนายชาดา เป็นเตียวหุยแห่งอุทัยฯ ในสมการสามก๊กของการเมืองไทย ทำหน้าที่นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สมกับเป็นหน่วยปะทะเบอร์หนึ่งของพรรค

ตัวอย่างเช่นสมัยที่อภิปรายที่พาดพิงถึงสถาบันฯ หรือโจมตีพรรคภูมิใจไทย ชายผู้นี้จะเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นประท้วงด้วยน้ำเสียงดุดัน สีหน้าจริงจัง และถ้อยคำที่เชือดเฉือน (เช่น วลีเด็ด “ผมจะยิงคนหมิ่นสถาบันฯ”) เปรียบเสมือนเตียวหุยที่ยืนขวางสะพานเตียงปัน ตวาดไล่ทัพโจโฉจนถอยร่น โดยย้ำว่า ชาดาคือ “เตียวหุย” ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในยุคนี้ ด้วยเหตุผล 3 ประการ

  1. รบดุ (ในสภา)
  2. ใจถึง (รักพวกพ้อง)
  3. คุมทัพได้ (ฐานเสียงแน่น)
เอ็ดดี้ อัษฎางค์ เปรียบชาดาไทยเศรษฐ์ เตียวหุยแห่งอุทัยธานี
ภาพ Facebook @เอ็ดดี้ อัษฎางค์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวภูมิภาค

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

