ชาดา เดือด น้ำท่วมใต้ ซัด กลไกรัฐล้มเหลว จี้ นายกฯ แป้น ลาออก
ชาดา ไทยเศรษฐ์ ลงพื้นที่น้ำท่วมใต้ ซัดรัฐล้มเหลว แนะ “นายกฯ แป้น” ทำให้จบแล้วลาออก เผยชาวบ้านร้องไห้หนัก ไร้ไฟ-ไร้สัญญาณ จี้เร่งฟื้นฟูเมืองฆ่าเชื้อด่วน
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ยังคงวิกฤตและเป็นที่จับตามองของสังคม ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 2 ธันวาคม 2568 เพจรายการข่าวดัง สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว และ เรื่องเล่าเช้านี้ ได้แชร์คลิปวิดีโอจากผู้ใช้ TikTok บัญชี @pairy.ceo.goitnow เผยให้เห็นภาพบรรยากาศขณะที่ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและแกนนำพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ประสบภัยด้วยอารมณ์ดุเดือด โดยได้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของหน่วยงานรัฐและผู้รับผิดชอบในพื้นที่อย่างตรงไปตรงมา
ในคลิปดังกล่าว นายชาดาได้สะท้อนภาพความจริงที่ได้เจอหน้างานว่า การแก้ปัญหาในยุคปัจจุบันจะทำเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ สถานการณ์จริงคือประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ทำให้การติดต่อสื่อสารและการขอความช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก
“วันนี้คุณจะแก้ปัญหาในโลกยุคใหม่เนี่ย มันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อน วันนี้ถุงยังชีพไม่ต้องไปแจก วันนี้ต้องหาที่นอน เสื้อผ้า” นายชาดากล่าว พร้อมย้ำว่าสิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องการจริง ๆ ในขณะนี้คือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตท่ามกลางน้ำท่วม ไม่ใช่เพียงแค่การแจกสิ่งของตามพิธีการ
ประเด็นที่ดุเดือดที่สุดในคลิป คือช่วงที่นายชาดาพาดพิงถึง “นายกฯ แป้น” โดยระบุว่าตนได้พูดคุยตรงๆ แล้วว่าควรแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
“เมื่อกี้ผมบอกท่านนายกฯ แป้น ผมบอกทำให้จบ ให้เจ็บ แล้วลาออกไปเลย ขอโทษประชาชน แล้วลาออกไป แล้วมีคนจะต้องลาออกตามนายกฯ แป้นไปด้วย”
นายชาดายังชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของการจัดการศูนย์อพยพและการดูแลคนที่ติดค้างในบ้าน โดยระบุว่าการประกาศพื้นที่ประสบภัย 100% แต่ไม่มีความพยายามเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ตามหลังคาบ้าน ถือว่า “รัฐล้มเหลว กลไกของรัฐล้มเหลวหมดเลยงานนี้”
นายชาดายังเล่าด้วยน้ำเสียงจริงจังถึงความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับชาวบ้าน โดยบอกว่าบางคนเมื่อเจอหน้าตนถึงกับร้องไห้ออกมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอัดอั้นและความทุกข์ยากของคนในพื้นที่ พร้อมตั้งคำถามถึงแผนการในอนาคตว่า หากปีหน้าเกิดน้ำท่วมเช่นนี้อีก ทางผู้รับผิดชอบจะมีแผนรับมืออย่างไร
ในช่วงท้าย นายชาดาได้เสนอแนะแนวทางการเยียวยาเร่งด่วนสำหรับพื้นที่ที่น้ำเริ่มลด (ยก 5) ว่า สิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือ “การทำความสะอาดเมืองและฆ่าเชื้อ” เพื่อป้องกันโรคระบาดและฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กลับมาปกติโดยเร็วที่สุด
