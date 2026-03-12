นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ไอจีตัดพ้อ “พอไม่ทนกลับเป็นคนที่แย่” แฟนๆ ห่วงหนัก

เกิดอะไรขึ้น? นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ข้อความตัดพ้อลงไอจีสตอรี่ ลั่น “พอไม่ทนกลับเป็นคนที่แย่” ทำแฟน ๆ เป็นห่วงหนัก
เกิดเรื่องให้แฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้ เมื่อ นนนี่ นนลนีย์ ภักดีดำรงฤทธิ์ ลูกสาวของนักแสดงสาวคนสวย แอน สิเรียม แชร์โพสต์ที่เนื้อหาเป็นไปในเชิงตัดพ้อลงในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อช่วงค่ำวานนี้ (11 มี.ค. 69 ) เผย “พอไม่อดทนแล้ว ทำไมเราถึงกลายเป็นที่แย่ในสายตาคนอื่น ทั้ง ๆ ที่เราก็อดทนมาโดยตลอด”
ก่อนหน้านี้ช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา นนนี่ ก็เคยโพสต์ข้อความเชิงตัดพ้อ และเปิดเผยว่าตนกำลังป่วยโรคซึมเศร้า ซึ่งก็ทำให้คนที่เห็นต่างก็เป็นห่วงเธอไม่น้อย แถมในครั้งนั้นรูปคู่ในวันแต่งงานกับแฟนหนุ่มนอกวงการก็หายไปจากหน้าไทม์ไลน์ของเธอด้วย โดยที่ยังไม่มีใครทราบว่าเกิดอะไรขึ้น กระทั่ง นนนี่ กลับมาแชร์โพสต์ตัดพ้ออีกครั้งเมื่อวานนี้ (11 มี.ค. 69)
อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้า หรือคำชี้แจงเพิ่มเติมจากเจ้าตัวหรือครอบครัวทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
