ข่าว

ครั้งแรก “ท่านอ้น วัชเรศร” เปิดภาพลูกสาวดีกรีไม่ธรรมดา

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 มี.ค. 2569 18:01 น.| อัปเดต: 21 มี.ค. 2569 18:23 น.
54

ท่านอ้น เผยภาพลูกสาวครั้งแรก ดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงนักกีฬา แถมจึ้งตามาก พร้อมคำอวยพรวันเกิดกินใจ

วันที่ 21 มีนาคม 2569 “ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์” โพสต์ภาพสุดอบอุ่นผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว vacharaesorn1981 โดยถือเป็นหนแรกที่ได้โอกาสเปิดตัวลูกสาวสู่สาธารณะได้เห็นเป็นครั้งแรก พร้อมอวยพรวันเกิดอย่างน่าประทับใจ

พร้อมกันนี้ยังได้เขียนแคปชั่นอวยพรวันสำคัญของลูกสาวคนนี้ด้วยว่า “It was recently my elder daughter’s birthday. She is a recognized and ranked athlete. Her team is running at a national level completion this weekend. Best of luck my darling.” (เมื่อไม่นานมานี้เป็นวันเกิดของลูกสาวคนโตของเรา เธอเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงและติดอันดับ ทีมของเธอกำลังจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติในสุดสัปดาห์นี้ ขอให้โชคดีนะลูกรัก)

สำหรับเส้นทางรักของท่านอ้น บนวัย 44 ปี อ้างอิงข้อมูลจาก Royal World Thailand – รอยัล เวิลด์ ประเทศไทย ได้สมรสกับเอลิซ่า แมรี่ การาฟาโน่ ชาวอเมริกันเชื้อสายอิตาเลียน มีลูกสาวด้วยกัน 2 คน ซึ่งคุณอ้นเองเคยให้ข่าวว่าได้หย่าไปนานแล้ว และยังส่งเสียเลี้ยงดูลูกร่วมกัน หากแต่ยังมีหลายกระแสข่าวว่าแท้จริงแล้ว เรื่องราวยังไม่จบถึงขนาดมีการฟ้องร้องกันจนถึงทุกวันนี้

รวมถึงยังมีข่าวกับอนาสตาเซีย นิกิชิน่า นางแบบและช่างภาพชาวยูเครนที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์ก ซึ่งเจ้าตัวไม่เคยออกมาแจงเรื่องราวใดๆ กระทั่งข่าวคราวเงียบหายไป และล่าสุดเปิดตัวกับพราด้า-ธันย์สิตา ดิลกอนันต์สกุล สาวงามลูกครึ่งไทย-ฮังการี วัย 28 ปี รองอันดับ 3 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 และรองอันดับ 1 มิสโกลบ 2024 ซึ่งทั้งสองได้มีโอกาสไปเดทไปเที่ยวที่ต่างๆ และเคยมีการไลฟ์สดทางโซเชียลมีเดีย เสมือนเป็นการเปิดตัวไม่เป็นทางการ.

แฟ้มภาพ
ท่านอ้น ลงภาพอวยพรวันเกิดลูกสาวคนโต
แฟ้มภาพ
ลูกสาวท่านอ้น
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
ลูกสาวท่านอ้านในบทบาทนักกีฬาตัวแทนระดับชาติ
ภาพ @IG

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 เมษายน 2569 หวยออกตรงวันพุธ เลขเด็ด

เลขเด็ด ม้าสีหมอก จัดเต็มเลขเด่นบน-ล่าง งวด 1 เม.ย. 69 หวังปั้นเศรษฐีใหม่

22 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ครั้งแรก “ท่านอ้น วัชเรศร” เปิดภาพลูกสาวดีกรีไม่ธรรมดา

60 นาที ที่แล้ว
หนุ่มวัย 16 ตกเสาสื่อสารที่บรูคลินเสียชีวิตขณะถ่ายรูป ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่เศร้า ลูกวัย 16 ตกเสาสื่อสารดับ เหตุอยากถ่ายวิวเส้นขอบฟ้าลงโซเชียล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกช่อง 7 ควงแฟนหนุ่ม เข้าพิธีแต่งงานแบบล้านนา บรรยากาศอบอุ่นเรียบง่าย บันเทิง

นางเอกช่อง 7 ควงแฟนหนุ่ม เข้าพิธีแต่งงานแบบล้านนา บรรยากาศอบอุ่นเรียบง่าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักศึกษาพยาบาลปี 2 เพชรบุรี ข่าวภูมิภาค

เปิดแชตสุดท้าย นศ.พยาบาลปี 2 ส่งบอกเพื่อนก่อนดิ่งชั้น 6

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! มิแร อดีตสมาชิกวง Swalla เสียชีวิตแล้ว เพื่อนร่วมวงโพสต์ภาพอาลัย บันเทิง

ช็อก! มิแร อดีตสมาชิกวง Swalla เสียชีวิตแล้ว เพื่อนร่วมวงโพสต์ภาพอาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บรูซ วิลลิส ฉลองวันเกิดวัย 71 ปี บันเทิง

บรูซ วิลลิส ฉลองวันเกิดวัย 71 ปี เมียเผย “เขายังไม่รู้ตัวว่าป่วย”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภรรยาโยกเยก เชิญยิ้ม อัปเดตอาการตลกดัง หลังผ่าตัดกระดูกทับเส้นประสาท บันเทิง

ภรรยาโยกเยก เชิญยิ้ม อัปเดตอาการตลกดัง หลังผ่าตัดกระดูกทับเส้นประสาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานสาวรุ่นใหญ่ ด่าตำรวจ ข่าว

จุดจบสายวีน! “สาวรุ่นใหญ่โมโหฉ่ำ” ใส่ตำรวจ บริษัทสั่งพ้นสภาพพนง.แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

คุณชายอดัม เล่าละเอียด หลังถูกโยง “พานักแสดงเที่ยวแบบชู้สาว” ทำเสียหาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดาวรรณ หาดสวนยา ข่าวการเมือง

ดีเอสไอ ออกหมายเรียก “สุดาวรรณ” ปมรุกหาดสวนยา เจ้าตัวรับแอบเครียด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบคาแคมป์! พ่อใจทราม ย่ำยีลูกสาวแท้ ๆ นานนับปี สารภาพสิ้นเสพยาจนขาดสติ ข่าว

รวบคาแคมป์! พ่อใจทราม ย่ำยีลูกสาวแท้ ๆ นานนับปี สารภาพสิ้นเสพยาจนขาดสติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Gen Z กับการทำงาน ไลฟ์สไตล์

Gen Z เผชิญสภาวะ “ถอดใจ” เบื้องหลังทิ้งตัวจากระบบเศรษฐกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงครามอิหร่าน 2 แสนล้านดอลลาร์ ข่าวต่างประเทศ

เดือดจัด! สองพรรคใหญ่สหรัฐ ค้านงบ “สงครามอิหร่าน” 2 แสนล้านฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุไร้เงา สรยุทธ จัดรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์วันนี้ แฟนข่าวแปลกใจ ดร.หมวย ทำหน้าที่แทน บันเทิง

สาเหตุไร้เงา สรยุทธ จัดรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์วันนี้ แฟนข่าวแปลกใจ ดร.หมวย ทำหน้าที่แทน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

บุกรวบพระมหาวัดดังกลางกรุง พร้อมพระคู่หู ลวงสามเณรขืนใจคากุฏิ แลกสิทธิเล่นเกม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่ออายุ 40 ปี ทาสยา ข่าวอาชญากรรม

ข้ออ้างสุดทน “พ่อทาสยา วัย 40” ย่ำยีลูกสาวในไส้ ปล่อยภาพโซเชียลจนผวา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนี่ โพสต์คลิปตีเทนนิส พร้อมหน้า น้องโนล่า และอดีตสามี มิกกี้ อัลภาชน์ แฟนๆ ใจฟู บันเทิง

เจนี่ โพสต์คลิปตีเทนนิส พร้อมหน้า น้องโนล่า และอดีตสามี มิกกี้ อัลภาชน์ แฟนๆ ใจฟู

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง 21 มีนาคม 2569 ร่วง 1900 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 21 มี.ค.69 เปิดมาร่วงแรงเกือบ 2000

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดไม้ตาย อิหร่าน ขู่ตัดสายเคเบิลใต้ทะเล เสี่ยงเน็ตล่มทั่วโลก หายนะใหญ่ประเมินค่าไม่ได้ ข่าว

หายนะครั้งใหญ่! อิหร่าน ขู่ตัดสายเคเบิลใต้ทะเล เสี่ยงเน็ตล่มทั่วโลก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิเกดัง รับผิดนอกใจคุยหญิงอื่น ขอโทษลูก-เมีย ขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองใหม่อีกครั้ง บันเทิง

ลิเกดัง รับผิดนอกใจคุยหญิงอื่น ขอโทษลูก-เมีย ขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองใหม่อีกครั้ง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

กู้ภัยซึ้งใจ “ปั๊มฮีโร่หลายจังหวัด” ตั้งตู้ฉุกเฉินสำรองน้ำมันให้รถกู้ชีพ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยเตรียมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์ &quot;ซูเปอร์เอลนีโญ&quot; ในเดือนพฤษภาคมนี้ ข่าว

GISTDA จับตา “ซูเปอร์เอลนีโญ” จ่อถล่ม พ.ค.นี้ หวั่นวิกฤตแล้ง-พืชผลเกษตรพัง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาร์ต พศุตม์ ฟาดแรงเล่านิทานแฉ นักร้องเกรด Z ชอบใส่แว่นดำทำแอ๊บแมน ปากจัด แถมวีรกรรมเพียบ บันเทิง

อาร์ต พศุตม์ ฟาดแรงแฉ นักร้องเกรด Z ชอบใส่แว่นดำทำแอ๊บแมน ปากจัด แถมวีรกรรมเพียบ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำพอง เทพาคำ ข่าวการเมือง

ตะลึง “คำพอง” อดีตสส.ปชน. แฉเดือดถูกเสนอซื้องูเห่า 7 ครั้ง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 เมษายน 2569 หวยออกตรงวันพุธ

เลขเด็ด ม้าสีหมอก จัดเต็มเลขเด่นบน-ล่าง งวด 1 เม.ย. 69 หวังปั้นเศรษฐีใหม่

เผยแพร่: 21 มีนาคม 2569
หนุ่มวัย 16 ตกเสาสื่อสารที่บรูคลินเสียชีวิตขณะถ่ายรูป

พ่อแม่เศร้า ลูกวัย 16 ตกเสาสื่อสารดับ เหตุอยากถ่ายวิวเส้นขอบฟ้าลงโซเชียล

เผยแพร่: 21 มีนาคม 2569
นางเอกช่อง 7 ควงแฟนหนุ่ม เข้าพิธีแต่งงานแบบล้านนา บรรยากาศอบอุ่นเรียบง่าย

นางเอกช่อง 7 ควงแฟนหนุ่ม เข้าพิธีแต่งงานแบบล้านนา บรรยากาศอบอุ่นเรียบง่าย

เผยแพร่: 21 มีนาคม 2569
นักศึกษาพยาบาลปี 2 เพชรบุรี

เปิดแชตสุดท้าย นศ.พยาบาลปี 2 ส่งบอกเพื่อนก่อนดิ่งชั้น 6

เผยแพร่: 21 มีนาคม 2569
