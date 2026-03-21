ครั้งแรก “ท่านอ้น วัชเรศร” เปิดภาพลูกสาวดีกรีไม่ธรรมดา
ท่านอ้น เผยภาพลูกสาวครั้งแรก ดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงนักกีฬา แถมจึ้งตามาก พร้อมคำอวยพรวันเกิดกินใจ
วันที่ 21 มีนาคม 2569 “ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์” โพสต์ภาพสุดอบอุ่นผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว vacharaesorn1981 โดยถือเป็นหนแรกที่ได้โอกาสเปิดตัวลูกสาวสู่สาธารณะได้เห็นเป็นครั้งแรก พร้อมอวยพรวันเกิดอย่างน่าประทับใจ
พร้อมกันนี้ยังได้เขียนแคปชั่นอวยพรวันสำคัญของลูกสาวคนนี้ด้วยว่า “It was recently my elder daughter’s birthday. She is a recognized and ranked athlete. Her team is running at a national level completion this weekend. Best of luck my darling.” (เมื่อไม่นานมานี้เป็นวันเกิดของลูกสาวคนโตของเรา เธอเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงและติดอันดับ ทีมของเธอกำลังจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติในสุดสัปดาห์นี้ ขอให้โชคดีนะลูกรัก)
สำหรับเส้นทางรักของท่านอ้น บนวัย 44 ปี อ้างอิงข้อมูลจาก Royal World Thailand – รอยัล เวิลด์ ประเทศไทย ได้สมรสกับเอลิซ่า แมรี่ การาฟาโน่ ชาวอเมริกันเชื้อสายอิตาเลียน มีลูกสาวด้วยกัน 2 คน ซึ่งคุณอ้นเองเคยให้ข่าวว่าได้หย่าไปนานแล้ว และยังส่งเสียเลี้ยงดูลูกร่วมกัน หากแต่ยังมีหลายกระแสข่าวว่าแท้จริงแล้ว เรื่องราวยังไม่จบถึงขนาดมีการฟ้องร้องกันจนถึงทุกวันนี้
รวมถึงยังมีข่าวกับอนาสตาเซีย นิกิชิน่า นางแบบและช่างภาพชาวยูเครนที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์ก ซึ่งเจ้าตัวไม่เคยออกมาแจงเรื่องราวใดๆ กระทั่งข่าวคราวเงียบหายไป และล่าสุดเปิดตัวกับพราด้า-ธันย์สิตา ดิลกอนันต์สกุล สาวงามลูกครึ่งไทย-ฮังการี วัย 28 ปี รองอันดับ 3 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 และรองอันดับ 1 มิสโกลบ 2024 ซึ่งทั้งสองได้มีโอกาสไปเดทไปเที่ยวที่ต่างๆ และเคยมีการไลฟ์สดทางโซเชียลมีเดีย เสมือนเป็นการเปิดตัวไม่เป็นทางการ.
