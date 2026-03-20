ข่าวการเมือง

รู้สาเหตุ โสภณ ชิงปิดสภาฯ เพราะปวดฉี่ ศิริกัญญา ซัดเจ็บ ‘พูดแล้วไม่ทำพลัส’

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 16:52 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 16:53 น.
52
ศิริกัญญา เผย ประธานสภาชิงสั่งปิดประชุมกะทันหัน เพราะปวดฉี่

ศิริกัญญา เผยสาเหตุ โสภณ ซารัมย์ ชิงปิดสภาฯ หลังโหวตโหวตนายกฯ เพราะปวดฉี่ ทำฝ่ายค้านชวดเสนอญัตติด่วนแก้ปัญหาพลังงาน ตั้งฉายาเจ็บ ‘พูดแล้วไม่ทำพลัส’

หลังการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผลปรากฏว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้คะแนนทั้งสิ้น 293 เสียง ซึ่งมากกว่า 251 เสียงแล้ว ถือว่าได้ความเห็นชอบจากสภาฯ มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกให้เป็นนายกรัฐมนตรี

แต่หลังการประชุมสภาฯ วานนี้ (19 มีนาคม 2569) เกิดข้อถกเถียงกันกรณี นายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ จากพรรคภูมิใจไทย ประธานสภาผู้แทนราษฎร สั่งปิดการประชุมสภาอย่างกะทันหัน ทำให้ฝ่ายค้านพลาดโอกาสสำคัญในการนำเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเพื่อหาทางออกให้แก่วิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจที่กำลังรุมเร้าประชาชน

ล่าสุด รายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ โดย นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ได้พูดคุยกับ ศิริกัญญา ตันสกุล ถึงประเด็นที่เกิดขึ้น โดยอธิบายถึงบริบทของสภาว่า ตามธรรมเนียมแล้ว ในวันที่มีการโหวตเลือกประธานสภา เมื่อเลือกเสร็จจะมีการปิดประชุมเพื่อรอการโปรดเกล้าฯ ก่อนเริ่มทำงานจริง แต่สำหรับวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นสภาสามารถดำเนินการทำงานต่อไปได้ทันที

ในวันดังกล่าวได้มีการตกลงแบ่งเวลาอภิปรายเรื่องนายกฯ กันเรียบร้อย โดยแบ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล 70 นาที และพรรคฝ่ายค้าน 70 นาที ซึ่งทางฝ่ายค้านประเมินว่าการโหวตจะจบลงอย่างรวดเร็ว และเนื่องจากเวลายังเพิ่ง 13:00 น. จึงเห็นพ้องต้องกันว่าควรใช้เวลาสภาให้คุ้มค่าด้วยการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องวิกฤตพลังงาน เพื่อส่งข้อหารือไปยังคณะรัฐมนตรีรักษาการ

ฝ่ายค้านได้เดินสายพูดคุยกับพรรคต่าง ๆ นอกรอบ ซึ่งหลายพรรคก็เห็นด้วยและเอาด้วย แต่พรรคภูมิใจไทยที่ยังไม่ได้ให้คำตอบ

ประเด็นกลายเป็นที่ถกเถียงคือ ประธานสภาได้รับปากบนบัลลังก์ว่าให้รอโหวตนายกฯ เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องญัตตินี้ แต่เมื่อถึงเวลาที่ประกาศผลมติการเลือกนายกฯ เสร็จสิ้น นายโสภณกลับสั่งปิดการประชุมไปดื้อ ๆ

น.ส.ศิริกัญญา และ ส.ส.รังสิมันต์ โรม อยู่บริเวณหน้าห้องผู้สื่อข่าว และได้รับคำตอบว่า “มาเจอท่านประธานหน้าห้องผู้สื่อข่าวบอกว่าที่รีบปิด เพราะท่านต้องไปเข้าห้องน้ำ ท่านปวดฉี่”

พร้อมอธิบายว่า ท่านมาทำหน้าที่วันแรก หากปวดธุระหนักจริงสามารถสั่งพักการประชุมสัก 5-10 นาที แล้วกลับมาทำหน้าที่ต่อ หรือจะให้รองประธานสภาขึ้นมาทำหน้าที่แทนก็ย่อมได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เคยปฏิบัติกันมาตลอดในอดีต

ด้วยเหตุนี้ ไหม ศิริกัญญา ถึงกับต้องแถลงข่าวตั้งฉายาแซวอย่างเจ็บแสบว่า นี่คือพฤติกรรมแบบ พูดแล้วไม่ทำพลัส ซึ่งเป็นการล้อเลียนสโลแกนพรรคของท่านประธานนั่นเอง

ศิริกัญญา ซัด โสภณ ชิงปิดสภาฯ เพราะปวดฉี่
ภาพจาก Youtube : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

นอกจากนี้ เธอยังมองว่าการปิดสภาตอนบ่ายโมงเป็นการสูญเปล่า เพราะ ส.ส. จากทั่วประเทศต้องเสียค่าเดินทางและค่าน้ำมันมารวมตัวกันจึงควรใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด แม้รัฐบาลจะอ้างว่านายกฯ ต้องไปประชุม ศบค. แต่สภาก็ยังสามารถอภิปรายต่อไปได้ และอาจส่งตัวแทนมารับฟังข้อมูลเพื่อนำไปหารือต่อทีหลังก็ยังได้

นอกจากประเด็นการชิงปิดสภาหนีแล้ว เธอยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในการนัดหมายประชุมสภาในสัปดาห์ถัดไป ปกติแล้วสภาผู้แทนราษฎรจะมีการประชุมเป็นประจำทุกวันพุธและพฤหัสบดี เพื่อพิจารณากฎหมายและญัตติต่าง ๆ แต่ล่าสุด ทางสภากลับส่งเอกสารแจ้งวาระการประชุมล่วงหน้ามาว่าจะมีการประชุมเพียงวันพุธวันเดียวเท่านั้น แม้ว่าในเดือนมีนาคมจะไม่มีวันหยุดใด ๆ เลย

เธอจึงตั้งคำถามเพราะสภายังมีวาระงานที่คั่งค้างอยู่อีกมหาศาล ไม่ว่าจะเป็น ญัตติด่วนด้วยวาจาที่ยังไม่ได้อภิปราย, รายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามกฎหมายที่ค้างมาตั้งแต่สภาชุดที่แล้ว ซึ่งรอการรับทราบอีกเป็นจำนวนมาก รวมถึงการเตรียมยื่นญัตติเพื่อตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดต่าง ๆ

อย่างไรก็ดี นายสรยุทธตั้งข้อสงสัยว่า “อันนี้ไม่เกี่ยวกับปวดฉี่แน่นอน” ฝั่ง ศิริกัญญา ตอบกลับว่า “อันนี้ไม่เกี่ยว…” จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่แน่ชัดว่าเหตุใดจึงมีการลดวันประชุมลงเหลือเพียงวันเดียว

นายโสภณ ซารัมย์

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ที่ 20 ย้อนหลัง รับงวด 20 มี.ค. 69 ชนวันวสันตวิษุวัต หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ที่ 20 ย้อนหลัง รับงวด 20 มี.ค. 69 ชนวันวสันตวิษุวัต

31 วินาที ที่แล้ว
ศิริกัญญา เผย ประธานสภาชิงสั่งปิดประชุมกะทันหัน เพราะปวดฉี่

รู้สาเหตุ โสภณ ชิงปิดสภาฯ เพราะปวดฉี่ ศิริกัญญา ซัดเจ็บ ‘พูดแล้วไม่ทำพลัส’

8 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สรุปราคาทอง 20 มี.ค. 69 แกว่ง 52 ครั้ง ทองแท่ง 72,650 บาท

12 นาที ที่แล้ว
สรุปให้ชัด น้ำมันพืชเติมรถยนต์ได้ไหม เสี่ยงเครื่องพังหรือเปล่า เศรษฐกิจ

สรุปให้ชัด น้ำมันพืชเติมรถยนต์ได้ไหม เสี่ยงเครื่องพังหรือเปล่า

35 นาที ที่แล้ว
ลำบากทั้งโลก! ก๊าซ LNG สูญ 17% โดนอิหร่านโจมตี-นายพล อาลี โมฮัมหมัด นาเอนี ตายแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ลำบากทั้งโลก! ก๊าซ LNG สูญ 17% โดนอิหร่านโจมตี-นายพล อาลี โมฮัมหมัด นาเอนี ตายแล้ว

39 นาที ที่แล้ว
สุดาวรรณ ข่าวการเมือง

ประวัติ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ทายาทบ้านใหญ่โคราช จากโรงแป้งมันสู่สภา

45 นาที ที่แล้ว
ศาลยุติธรรม ยันผู้พิพากษาศาลฎีกา ไปดูงานตามหลักสูตร หากยกเลิกเสียหายหนัก ข่าว

ศาลยุติธรรม ยันผู้พิพากษาศาลฎีกา ไปดูงานตามหลักสูตร หากยกเลิกเสียหายหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตเดือด จวกนายกฯ &quot;ทาคาอิจิ&quot; ยิ้มระรื่นหลังโดน &quot;ทรัมป์&quot; เล่นมุกเพิร์ลฮาร์เบอร์ ข่าวต่างประเทศ

โซเชียลญี่ปุ่นเดือด จวกนายกฯ “ทาคาอิจิ” ยิ้มระรื่นหลัง “ทรัมป์” ยิงมุกเพิร์ลฮาร์เบอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วาทะเด็ด! นายกฯ ญี่ปุ่น อวยพรวันเกิด ลูกชาย โดนัลด์ ทรัมป์ สไตล์คนเกียวโต ข่าวต่างประเทศ

วาทะเด็ด! นายกฯ ญี่ปุ่น อวยพรวันเกิด ลูกชาย โดนัลด์ ทรัมป์ สไตล์คนเกียวโต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้หรือไม่ สาเหตุญี่ปุ่นไม่มีถังขยะสาธารณะ เพราะชายคนนี้ ทำผวาทั้งโลก ข่าวต่างประเทศ

รู้หรือไม่ ญี่ปุ่นไม่มีถังขยะสาธารณะ เพราะชายคนนี้ ทำผวาทั้งโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พราด้า ธันย์สิตา นางงามมิสแกรนด์ บันเทิง

ประวัติ พราด้า ธันย์สิตา นางงามเวทีดัง แร็ปเปอร์สาวสุดฮอต สวยเก่งครบเครื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/4/69 เลขชุดมาครบ จ่อรวยรับต้นเดือน Line News

มาแล้ว! เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/4/69 เลขชุดมาครบ จ่อรวยรับต้นเดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” ตอบปม กกต. ฟ้อง 6 คน ไม่เกี่ยวข้อหาแรง แต่เป็นการปกป้องตัวเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา แตะขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง เศรษฐกิจ

ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา พุ่งขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อนุทิน ชาญวีรกูล” ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไฟไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เกาหลีใต้ บาดเจ็บ 50 ราย สาหัส 35

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เนทันยาฮู” ยอมตกลงหยุดยิงแหล่งก๊าซอิหร่าน ตามคำขอของ “ทรัมป์”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พราด้า ธันย์สิตา และ ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ บันเทิง

พราด้า เปิดตัวหวาน ท่านอ้น เรียกมายดาร์ลิ่ง จับตาสถานะแฟน?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ &quot;พระครู-พระมหา&quot; วัดดังเจริญกรุง ลวงขืนใจสามเณรคากุฏิ เจอคลิปลับอีกนับร้อย ข่าว

รวบ “พระครู-พระมหา” วัดดังเจริญกรุง ลวงขืนใจสามเณรคากุฏิ เจอคลิปลับอีกนับร้อย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สส.แวยูแฮ ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป B ด่วน ช่วยผู้ติดตามถูกยิงบาดเจ็บสาหัส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศบก. กางตัวเลขไทยมีน้ำมันสำรอง 104 วัน สั่งสอบกรณีปั๊มสงขลาน้ำมันหมดแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เบนซ์ เรซซิ่ง&quot; เผย DSI เพิ่งได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แตงโม นิดา ตัวละครใหม่โผล่ บันเทิง

“เบนซ์ เรซซิ่ง” เผย DSI เพิ่งได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แตงโม นิดา ตัวละครใหม่โผล่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สจ.พรรคประชาชน ถามทำอย่างอื่นดีกว่าไหม อบจ.เชียงใหม่ ใช้งบ 50 ล้านจัดงานวิ่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ดาราดังอังกฤษ ดับปริศนาที่ภูเก็ต ศพคว่ำหน้าในคูน้ำ บันเทิง

สลด ดาราดังอังกฤษ ดับปริศนาที่ภูเก็ต ศพคว่ำหน้าในคูน้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 16:52 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 16:53 น.
52
สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ที่ 20 ย้อนหลัง รับงวด 20 มี.ค. 69 ชนวันวสันตวิษุวัต

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ที่ 20 ย้อนหลัง รับงวด 20 มี.ค. 69 ชนวันวสันตวิษุวัต

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569

สรุปราคาทอง 20 มี.ค. 69 แกว่ง 52 ครั้ง ทองแท่ง 72,650 บาท

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
สรุปให้ชัด น้ำมันพืชเติมรถยนต์ได้ไหม เสี่ยงเครื่องพังหรือเปล่า

สรุปให้ชัด น้ำมันพืชเติมรถยนต์ได้ไหม เสี่ยงเครื่องพังหรือเปล่า

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
ลำบากทั้งโลก! ก๊าซ LNG สูญ 17% โดนอิหร่านโจมตี-นายพล อาลี โมฮัมหมัด นาเอนี ตายแล้ว

ลำบากทั้งโลก! ก๊าซ LNG สูญ 17% โดนอิหร่านโจมตี-นายพล อาลี โมฮัมหมัด นาเอนี ตายแล้ว

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
