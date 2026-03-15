ไอติม พริษฐ์ แพ้ โสภณ ซารัมย์ ชวดนั่งเก้าอี้ประธานสภา คะแนนทิ้งห่างขาดลอย
ม้วนเดียวจบ! โสภณ ซารัมย์ ผงาดนั่งแท่นประธานสภาฯ ชนะ ไอติม พริษฐ์ ขาดลอย 289 ต่อ 123 เสียง ด้าน ‘มัลลิกา-เลิศศักดิ์’ คว้าเก้าอี้รองประธานสภาฯ คนที่ 1 และ 2
เปิดฉากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกวันนี้ (15 มีนาคม 2569) โดยมี นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ประธานชั่วคราว วาระสำคัญคือการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ มีผู้ถูกเสนอชื่อชิงตำแหน่ง 2 คน ได้แก่ นายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ จากพรรคภูมิใจไทย และ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ จากพรรคประชาชน ซึ่งทั้งคู่ได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม
นายโสภณ กล่าวขอบคุณพรรคและผู้เสนอชื่อ พร้อมชูประสบการณ์ทำงานการเมือง 25 ปี โดยหวังจะผสานประสบการณ์เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาสภาฯ อำนาจนิติบัญญัติควรเป็นที่ปรึกษาหารือความทุกข์ร้อนของประชาชน ผ่านการตั้งกระทู้และญัตติ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง
ในช่วงวิกฤตโลก สภาฯ ต้องเร่งปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่ล้าหลัง และผลักดันกฎหมายใหม่ให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายบริหารทำงานได้ ตนเชื่อว่าประชาชนไม่อยากเห็นสภาฯ ใช้แต่วาทกรรมเพื่อเอาชนะกัน แต่อยากเห็นการทำงานที่เป็นรูปธรรมร่วมกันของทุกฝ่าย และหวังให้สภาฯ ชุดนี้เป็นที่พึ่ง เป็นต้นแบบที่สง่างาม เพื่อธำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้คำมั่นว่าจะทำงานอย่างเที่ยงธรรมเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน
ขณะที่ นายพริษฐ์ เผยว่าการเสนอชื่อครั้งนี้ทำไปโดยไม่ได้คาดหวังชัยชนะ เพราะเคารพสิทธิพรรคอันดับ 1 ในการตั้งรัฐบาล แต่ในฐานะแกนนำฝ่ายค้าน การลงชิงตำแหน่งคือการนำเสนอวิสัยทัศน์และทางเลือกให้กับประเทศ โดยย้ำว่าภารกิจหลักของประธานสภาฯ คือการกอบกู้ความไว้วางใจของประชาชน พร้อมเสนอจุดยืน 4 ข้อที่ประธานสภาฯ ต้องไม่เป็นกลาง ได้แก่
- ต้องนำเทคโนโลยีมายกระดับงานนิติบัญญัติ เช่น สร้างฐานข้อมูลคำอภิปรายให้ค้นหาได้ง่าย และเปิดช่องทางประชุมออนไลน์ในยามวิกฤต
- ประชาชนต้องตรวจสอบ สส. ได้ ผ่าน Dashboard แสดงสถิติการเข้าประชุม การอภิปราย การลงมติ และต้องถ่ายทอดสดการประชุม กมธ.
- ประธานสภาฯ ต้องเป็นผู้นำในการตัดงบประมาณสภาฯ ที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง
- ประธานสภาฯ ต้องเป็นตัวแทนปกป้องอำนาจประชาชน ป้องกันองค์กรอิสระถูกแทรกแซง, ตรวจสอบการเลือกตั้งให้โปร่งใส และผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เดินหน้าตามเจตนารมณ์ประชามติ
“คำถามสำคัญวันนี้ อาจไม่ใช่ใครจะได้เป็นประธานสภา แต่คือใน 4 ปีข้างหน้า สภาแห่งนี้จะเลือกยืนอยู่ข้างใคร ระหว่าง ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุด กับ กลุ่มอำนาจไม่กี่กลุ่มที่พยายามครอบงำอยู่เบื้องหลัง” นายพริษฐ์ ทิ้งท้าย
หลังกระบวนการลงคะแนนลับและนับคะแนนรวมผลปรากฏว่า นายโสภณ ซารัมย์ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาฯ ด้วยคะแนนเสียง 289 เสียง เอาชนะนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ที่ได้ไป 123 เสียง จากผู้เข้าประชุม 497 คน มีผู้งดออกเสียง 80 บัตร และบัตรเสีย 5 ใบ
จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่วาระการเลือกรองประธานสภาฯ ซึ่งเป็นไปตามโผ โดยไม่มีผู้เสนอชื่อแข่งขัน รองประธานสภาฯ คนที่ 1 คือ น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช (สส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย) ส่วน นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 2
