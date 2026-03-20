หวยลาวงวด 20 มี.ค. 69 ทุกรางวัล ย้อนสถิติ 20 งวด เลขไหนออกซ้ำบ่อยสุด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 11:10 น.
ลุ้นผลหวยลาวพัฒนา งวด 20 มี.ค. 69 ถ่ายทอดสด 2 ทุ่มตรง เช็กผลรางวัลได้ที่นี่ เปิดสถิติย้อนหลัง 20 งวด เจาะเลขเด่น 9 มาแรง พร้อมกางสูตรคำนวณเงินรางวัล

ถึงเวลานัดหมายของบรรดานักเสี่ยงโชค วันนี้มีการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว งวดวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 (20/3/69) ล่าสุดระบบตรวจผลรางวัลยังคงอยู่ระหว่างการรอประกาศผล สำหรับใครที่รอคอยผลการออกรางวัลสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดหวยลาวได้ในเวลา 20.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว และช่องทาง YouTube ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

เลข 6 ตัว :

เลข 5 ตัว :

เลข 4 ตัว :

เลข 3 ตัว :

เลข 2 ตัว :

ผลสลากพัฒนา 5/45

  • รอประกาศผลรางวัล

ก่อนจะไปลุ้นผลคืนนี้ เราขอพาคอหวยมาวิเคราะห์สถิติผลหวยลาวพัฒนาย้อนหลัง 20 งวดกันสักนิด จากตัวเลขที่ออกไปแล้วนั้น บอกเลยว่า เลข 9 คือตัวตึงที่มาแรง เพราะหากสังเกตดูจะเห็นว่าเลข 9 มักจะไปโผล่ในผลรางวัลเลขท้ายบ่อยมาก (เช่น 29, 09, 39, 69, 79, 89)

เช็กสถิติหวยลาว 20 งวด

  • งวด 18 มี.ค. 69 : 504329
  • งวด 16 มี.ค. 69 : 996315
  • งวด 13 มี.ค. 69 : 093786
  • งวด 11 มี.ค. 69 : 845181
  • งวด 6 มี.ค. 69 : 392926
  • งวด 4 มี.ค. 69 : 412958
  • งวด 2 มี.ค. 69 : 073289
  • งวด 27 ก.พ. 69 : 742571
  • งวด 25 ก.พ. 69 : 264779
  • งวด 23 ก.พ. 69 : 060013
  • งวด 20 ก.พ. 69 : 241955
  • งวด 18 ก.พ. 69 : 606209
  • งวด 16 ก.พ. 69 : 225509
  • งวด 13 ก.พ. 69 : 966668
  • งวด 11 ก.พ. 69 : 596469
  • งวด 9 ก.พ. 69 : 225509
  • งวด 4 ก.พ. 69 : 168073
  • งวด 2 ก.พ. 69 : 087085
  • งวด 30 ม.ค. 69 : 077039
  • งวด 28 ม.ค. 69 : 103439

ส่วนผู้ที่อยากทราบว่าถ้าถูกหวยลาวจะได้เงินเท่าไหร่? วิธีคิดนั้นง่ายนิดเดียว โดยจะคำนวณจากยอดเงินที่เราซื้อ (สกุลเงินกีบ) คูณด้วยอัตราจ่าย ดังนี้

  • ถูกเลข 4 ตัว (รับรางวัล 6,000 เท่า) : ตัวอย่างเช่น ซื้อ 1,000 กีบ หากถูกรางวัลรับเงินทันที 6,000,000 กีบ
  • ถูกเลข 3 ตัว (รับรางวัล 500 เท่า) : ตัวอย่างเช่น ซื้อ 1,000 กีบ หากถูกรางวัลรับเงินทันที 500,000 กีบ
  • ถูกเลข 2 ตัว (รับรางวัล 60 เท่า) : ตัวอย่างเช่น ซื้อ 1,000 กีบ หากถูกรางวัลรับเงินทันที 60,000 กีบ

คอหวยเตรียมกระดาษปากกาและช่องทางตรวจหวยไว้ให้พร้อม คืนนี้ 2 ทุ่มตรง มาลุ้นไปพร้อม ๆ กัน

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

