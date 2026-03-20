ยกฟ้อง แอมป์ ณวรรษ ม.112 ไม่ได้ปราศรัยดูหมิ่น ร.10

เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 16:57 น.
ศาลอาญากรุงเทพใต้ยกฟ้อง แอมป์ ณวรรษ คดีมาตรา 112 ชี้คำปราศรัยรำลึกคนเสื้อแดงปี 2553 ตีความได้หลากหลาย ไม่ได้เจาะจงดูหมิ่นรัชกาลที่ 10

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์จัดการชุมนุมส่องไฟให้ทางประชาธิปไตย เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งใหญ่ปี 2566 พรรคก้าวไกลได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งแต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ พรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้ว

ผู้ชุมนุมนัดรวมตัวกันที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ผู้ชุมนุมเดินขบวนไปที่แยกราชประสงค์เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงปี 2553 แอมป์ ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา นักกิจกรรมทางการเมือง ขึ้นปราศรัยบนรถเครื่องเสียง

เวลาต่อมา อานนท์ กลิ่นแก้ว สมาชิกศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันเข้าแจ้งความ แอมป์ ณวรรษ ที่สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน อานนท์กล่าวหาว่าถ้อยคำปราศรัยของแอมป์พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ พนักงานอัยการสั่งฟ้องคดีต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 แอมป์ปฏิเสธข้อกล่าวหา ฝ่ายจำเลยต่อสู้คดีว่าคำปราศรัยกล่าวถึงเหตุการณ์กราดยิงคนเสื้อแดงปี 2553 ฝ่ายจำเลยไม่มีเจตนาพาดพิงถึงรัชกาลที่ 10

วันที่ 20 มีนาคม 2569 ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาคดีนี้ ศาลมีคำวินิจฉัยยกฟ้อง ศาลให้เหตุผลว่าการพิจารณาความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องใช้ความเข้าใจของวิญญูชนทั่วไปเป็นเกณฑ์

ศาลไม่พิจารณาจากมุมมองของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง พยานฝ่ายโจทก์ตีความคำปราศรัยแตกต่างกันไป ถ้อยคำของแอมป์ไม่ได้กล่าวยืนยันข้อเท็จจริงหรือระบุพาดพิงถึงรัชกาลที่ 10 ไม่มีพยานโจทก์ปากใดยืนยันว่าแอมป์แสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ ศาลจึงพิพากษายกฟ้อง

แม้ศาลยกฟ้องคดีนี้ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ยังคงคุมขังแอมป์ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่คุมขังเขามาตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2567 รวมระยะเวลา 467 วัน แอมป์ยังมีคดีค้างเก่าอีก 3 คดี

คดีแรกคือคดีมาตรา 112 จากการปราศรัยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก 1 ปี 7 เดือน

คดีที่สองคือคดีฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินจากการชุมนุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ศาลแขวงปทุมวันพิพากษาจำคุก 1 เดือน สองคดีนี้สิ้นสุดแล้ว

คดีที่สามคือคดีมาตรา 112 จากการอ่านแถลงการณ์หน้าสถานทูตเยอรมนีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุก 2 ปี คดีนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์

