แห่ชื่นชม รร.สตรีภูเก็ต ออกประกาศสุดฮีลใจ เกรดไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต รับช่วงสอบปลายภาค
ชื่นชมวิสัยทัศน์ผู้บริหาร “สตรีภูเก็ต” ออกประกาศสุดฮีลใจ รับช่วงสอบปลายภาค ย้ำเกรดไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต
ท่ามกลางบรรยากาศการสอบปลายภาคแสนตึงเครียดของนักเรียนทั่วประเทศ ล่าสุด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้สร้างความประทับใจให้กับสังคมและโลกออนไลน์อย่างมาก แห่แชร์หลักพัน หลังออกประกาศเรื่อง “การสอบปลายภาค ก้าวแห่งเรียนรู้ด้วยความห่วงใยและความเข้าใจผู้เรียน”
“ผลสอบเป็นเพียงเครื่องมือวัดพัฒนาการ ไม่ใช่เครื่องชี้วัดคุณค่าชีวิต”
ประกาศฉบับดังกล่าวลงนามโดย นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 มีเนื้อหาใจความสำคัญที่มุ่งเน้นลดความกดดัน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษา
“ผลการสอบเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือวัดพัฒนาการทางวิชาการ มิใช่เครื่องชี้วัดคุณค่า ความสามารถ ความสุข หรือความสำเร็จในชีวิตของนักเรียนแต่ละคน”
ทางโรงเรียนยังเน้นย้ำถึงความหลากหลายในความสามารถของเด็กๆ ว่า บางคนอาจไม่ถนัดวิชาการ แต่โดดเด่นด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา หรือความเป็นผู้นำ ซึ่งความสำเร็จในชีวิตไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเป็นแพทย์หรือวิศวกร แต่เกิดจากการค้นพบศักยภาพของตัวเองและการเติบโตในสังคมอย่างมีความสุข
ในช่วงท้าย ประกาศยังได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครอง ให้ช่วยเป็นกองหนุนทางใจ สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเปิดโอกาสให้บุตรหลานได้เรียนรู้ทั้งความสำเร็จและข้อผิดพลาด เพื่อให้การสอบครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวของการเติบโตที่แข็งแกร่ง
นี่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปรับทัศนคติทางการศึกษา ให้หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพใจ ความสุขของผู้เรียน ควบคู่ไปกับวิชาการ ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ปกครองและชาวเน็ตอย่างล้นหลาม ว่านี่คือโรงเรียนที่เข้าใจหัวใจของเด็กยุคใหม่อย่างแท้จริง
