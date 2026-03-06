ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? ข่าวคนหายระบาดหนัก ลวงสมัครงาน ถูกอุ้ม-ส่งปอยเปต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 11:22 น.
61
แฉกลใหม่สแกมเมอร์ลวงสมัครงานส่งปอยเปต

เตือนภัยคนหางาน แฉกลลวงใหม่สแกมเมอร์ เปิดรับสมัครงาน อ้างเป็นบริษัทมีออฟฟิศกลางกรุงบังหน้า หลอกไปอบรม ตจว. ก่อนส่งทำงานปอยเปต

ต้องเตือนภัยกันเร่งด่วนสำหรับใครที่กำลังมองหางานในช่วงนี้ หลังจากหน้าสื่อเต็มไปด้วยประกาศตามหาคนหายรายวัน ทั้งวัยรุ่น วัยทำงาน ไปจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่มักไปโผล่ที่ด่านชายแดนหรือร้ายแรงที่สุดคือถูกส่งข้ามฝั่งไปยังปอยเปต ประเทศกัมพูชา จนหลายคนตั้งคำถามว่านี่คือขบวนการหลอกคนไปทำงานรูปแบบใหม่หรือไม่?

ล่าสุด ชาวเน็ตได้ออกมาแฉกลเม็ดของมิจฉาชีพกลุ่มนี้ที่พัฒนาความเนียนจนน่ากลัว ระบุว่า อย่าเพิ่งด่วนโทษเหยื่อว่าโลภ เพราะปัจจุบันสแกมเมอร์มีรูปแบบหลอกลวงซับซ้อนขึ้นมากจนแทบแยกไม่ออก โดยมิจฉาชีพจะแฝงตัวในกลุ่มหางาน อ้างว่าเป็นบริษัทจัดหางาน (Outsource) ที่ดูน่าเชื่อถือ เพื่อส่งพนักงานไปออนไซต์ตามบริษัทต่าง ๆ บางแก๊งลงทุนเปิดออฟฟิศหรือนัดสัมภาษณ์ในย่านธุรกิจ เช่น พระราม 9, รามคำแหง และห้วยขวาง ให้เหยื่อรู้สึกปลอดภัยว่ามีตัวตนจริง

หลังจากสัมภาษณ์ผ่าน อาจจะมีเงื่อนไขว่าต้องไปอบรมหรือละลายพฤติกรรมที่ต่างจังหวัด

อย่างไรก็ดี มีกรณีที่เหยื่อไหวตัวทัน เพราะคนขับรถตู้แวะเข้าห้องน้ำแล้วคุยโทรศัพท์เป็นภาษาจีน ทำให้เหยื่อรู้ตัวและหนีออกมาได้ทันก่อนจะถูกส่งข้ามแดน

ขณะเดียวกัน มีชาวเน็ตออกมาเตือนว่า ใครพบประกาศสมัครงาน จ.สระแก้ว ควรระวังตัวและตรวจสอบให้ดีก่อน เพราะจังหวัดไม่ได้มีความต้องการแรงงานสูงขนาดนั้น เงินเดือนน้อย หากมีใครชวนไปทำงานที่สระแก้วด้วยเงินเดือนสูง ๆ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ากำลังจะถูกหลอกไปปอยเปต

