เกิดอะไรขึ้น? ข่าวคนหายระบาดหนัก ลวงสมัครงาน ถูกอุ้ม-ส่งปอยเปต
เตือนภัยคนหางาน แฉกลลวงใหม่สแกมเมอร์ เปิดรับสมัครงาน อ้างเป็นบริษัทมีออฟฟิศกลางกรุงบังหน้า หลอกไปอบรม ตจว. ก่อนส่งทำงานปอยเปต
ต้องเตือนภัยกันเร่งด่วนสำหรับใครที่กำลังมองหางานในช่วงนี้ หลังจากหน้าสื่อเต็มไปด้วยประกาศตามหาคนหายรายวัน ทั้งวัยรุ่น วัยทำงาน ไปจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่มักไปโผล่ที่ด่านชายแดนหรือร้ายแรงที่สุดคือถูกส่งข้ามฝั่งไปยังปอยเปต ประเทศกัมพูชา จนหลายคนตั้งคำถามว่านี่คือขบวนการหลอกคนไปทำงานรูปแบบใหม่หรือไม่?
ล่าสุด ชาวเน็ตได้ออกมาแฉกลเม็ดของมิจฉาชีพกลุ่มนี้ที่พัฒนาความเนียนจนน่ากลัว ระบุว่า อย่าเพิ่งด่วนโทษเหยื่อว่าโลภ เพราะปัจจุบันสแกมเมอร์มีรูปแบบหลอกลวงซับซ้อนขึ้นมากจนแทบแยกไม่ออก โดยมิจฉาชีพจะแฝงตัวในกลุ่มหางาน อ้างว่าเป็นบริษัทจัดหางาน (Outsource) ที่ดูน่าเชื่อถือ เพื่อส่งพนักงานไปออนไซต์ตามบริษัทต่าง ๆ บางแก๊งลงทุนเปิดออฟฟิศหรือนัดสัมภาษณ์ในย่านธุรกิจ เช่น พระราม 9, รามคำแหง และห้วยขวาง ให้เหยื่อรู้สึกปลอดภัยว่ามีตัวตนจริง
หลังจากสัมภาษณ์ผ่าน อาจจะมีเงื่อนไขว่าต้องไปอบรมหรือละลายพฤติกรรมที่ต่างจังหวัด
อย่างไรก็ดี มีกรณีที่เหยื่อไหวตัวทัน เพราะคนขับรถตู้แวะเข้าห้องน้ำแล้วคุยโทรศัพท์เป็นภาษาจีน ทำให้เหยื่อรู้ตัวและหนีออกมาได้ทันก่อนจะถูกส่งข้ามแดน
ขณะเดียวกัน มีชาวเน็ตออกมาเตือนว่า ใครพบประกาศสมัครงาน จ.สระแก้ว ควรระวังตัวและตรวจสอบให้ดีก่อน เพราะจังหวัดไม่ได้มีความต้องการแรงงานสูงขนาดนั้น เงินเดือนน้อย หากมีใครชวนไปทำงานที่สระแก้วด้วยเงินเดือนสูง ๆ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ากำลังจะถูกหลอกไปปอยเปต
