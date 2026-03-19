คืนพระจันทร์ดับ 19 มี.ค.69 ฟ้ามืดไร้แสงจันทร์ เปิดความลับ ‘แบล็กมูน’

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 15:14 น.
คืนจันทร์ดับ 19 มีนาคม 2569

คืนนี้ 19 มี.ค. 69 เกิดปรากฏการณ์ ‘จันทร์ดับ’ คืนเดือนมืดมิดที่ไร้แสงจันทร์ ความลับ ‘แบล็กมูน’ คืนเดือนมืดครั้งที่ 2 ของเดือน

ใครที่ชอบแหงนหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืน วันนี้พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569 ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำวันได้ระบุว่า จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า จันทร์ดับ (New Moon) หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ คืนเดือนมืด

สำหรับปรากฏการณ์จันทร์ดับ คือ คืนที่คนบนโลกจะมองไม่เห็นดวงจันทร์บนท้องฟ้าเลย สาเหตุเป็นเพราะดวงจันทร์ได้หันด้านที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์เข้าหาโลกของเราพอดี แถมในระยะนี้ดวงจันทร์ยังจะขึ้นและตกพร้อม ๆ กับดวงอาทิตย์อีกด้วยจึงทำให้คืนนี้ท้องฟ้าจะมืดสนิทไร้แสงจันทร์ส่องสว่าง

แต่ไม่ต้องแปลกใจไป เพราะนี่คือวัฏจักรปกติของดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลก โดยในวันถัด ๆ ไปหลังจากนี้ เราก็จะเริ่มมองเห็นเสี้ยวสว่างของดวงจันทร์ปรากฏขึ้นมาทีละนิด และจะค่อย ๆ เพิ่มขนาดความสว่างขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละวัน จนกระทั่งสว่างเต็มดวงกลายเป็นจันทร์เพ็ญให้เราได้ชมความสวยงามกันอีกครั้ง

หากเทียบกับปฏิทินทางจันทรคติ คืนเดือนมืดแบบนี้มักจะตรงกับวันแรม 14 ค่ำ, วันแรม 15 ค่ำ หรือวันขึ้น 1 ค่ำ ซึ่งตามปกติแล้วในหนึ่งเดือนเราจะได้เห็นปรากฏการณ์คืนเดือนมืดเพียงแค่ 1 ครั้งเท่านั้น

อย่างที่ทราบกันว่า คาบการเปลี่ยนแปลงเฟสของดวงจันทร์ (จากมืดสนิทไปจนถึงสว่างเต็มดวงและกลับมามืดอีกครั้ง) จะใช้เวลาประมาณ 29.5 วัน ด้วยระยะเวลานี้เองอาจทำให้ในบางเดือนของปฏิทินสากล สามารถเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวง หรือ คืนเดือนมืด ทับซ้อนกันได้ถึง 2 ครั้งในเดือนเดียว

ในทางดาราศาสตร์ หากเดือนไหนมีคืนเดือนมืดเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ของเดือน เราจะเรียกปรากฏการณ์นั้นว่า แบล็กมูน (Black Moon) คล้ายคลึงกับการเรียกปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่ 2 ของเดือนว่า บลูมูน (Blue Moon) ที่หลายคนคุ้นหูนั่นเอง

ค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569 นี้ แม้จะไม่มีแสงจันทร์ให้ชม แต่ก็ถือเป็นคืนเดือนมืดที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักดูดาว เพราะเมื่อท้องฟ้าไร้แสงจันทร์รบกวน เราก็จะได้เห็นดวงดาวระยิบระยับบนท้องฟ้าได้ชัดเจนขึ้น

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ดราม่า โรงเรียนแคนาดา จัดโซนห้ามนร.คริสต์กินอาหาร หวั่นกระเทือนใจนร.มุสลิม ช่วงถือศีลอด

50 วินาที ที่แล้ว
คืนจันทร์ดับ 19 มีนาคม 2569

คืนพระจันทร์ดับ 19 มี.ค.69 ฟ้ามืดไร้แสงจันทร์ เปิดความลับ ‘แบล็กมูน’

36 นาที ที่แล้ว
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบระบาด พุ่ง 27 ราย ลามเข้าลอนดอน หมอเครียด เชื้อแพร่เร็วผิดปกติ ข่าวต่างประเทศ

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบระบาด พุ่ง 27 ราย ลามเข้าลอนดอน หมอเครียด เชื้อแพร่เร็วผิดปกติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา โยกพึ่ง สิงคโปร์-มาเลเซีย นำเข้าน้ำมันมากขึ้น หลังจีนกั๊กส่งออกพลังงาน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โยกพึ่ง สิงคโปร์-มาเลเซีย นำเข้าน้ำมันมากขึ้น หลังจีนกั๊กส่งออกพลังงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า อดีตแอร์สาวไทย ถูกชาวเน็ตเกาหลี รุมบูลลี่หน้าตา-เหยียดเชื้อชาติ ข่าว

สรุปดราม่า คนเกาหลีเหยียด อดีตแอร์ชาวไทย เจอทัวร์ไทยถล่มจนลบหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ไม่รู้เรื่อง สุริยา วงศ์อารีย์ โหวตให้เป็นนายกฯ ข่าวการเมือง

อนุทิน ยืนยันไม่รู้เรื่อง ‘สุริยา’ งูเห่าส้ม โผล่โหวตนายกฯ แต่ขอบคุณทุกคะแนน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงในสะพัด! พรรคประชาชน จ่อปรับทัพใหม่ เปลี่ยนหัวหน้าพรรคแทน &quot;ณัฐพงษ์&quot; ข่าวการเมือง

วงในสะพัด! พรรคประชาชน จ่อปรับทัพใหม่ เปลี่ยนหัวหน้าพรรคแทน “ณัฐพงษ์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศร้าซ้ำสอง สิ้นตลกดัง เก่ง ผีน้อย เสียชีวิตอย่างสงบ วันเดียวกับ เหน่ง เหม่งจ๋าย บันเทิง

เศร้าซ้ำสอง สิ้นตลกดัง เก่ง ผีน้อย เสียชีวิตอย่างสงบ วันเดียวกับ เหน่ง เหม่งจ๋าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแดชบอร์ด เช็คน้ำมัน Real-Time รับมือ ดีเซลขาดแคลน 8 อำเภอ เศรษฐกิจ

ลำพูน เปิดแดชบอร์ด เช็คน้ำมัน Real-Time รับมือ ดีเซลขาดแคลน 8 อำเภอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิ้ล นาคร-จูน กษมา เหมาซื้อน้ำมันเหลือง 500 ขวด ช่วยค่ารักษา เด๋อ ดอกสะเดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ยอมรับ แบนสินค้าไทยไม่ได้ทั้งหมด หลังนำเข้าผ่านด่าน สปป.ลาว มากขึ้น ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ยอมรับ แบนสินค้าไทยไม่ได้ทั้งหมด หลังนำเข้าผ่านด่าน สปป.ลาว มากขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนประวัติ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ในไทย ขายทำเลยทองหมื่นล้าน ย้ายไป ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เศรษฐกิจ

ย้อนประวัติ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ในไทย ขายทำเลยทองหมื่นล้าน ย้ายไป ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 19 มี.ค. 69 รอเปิดตลาด สรุปสถิติเมื่อวานผันผวน 13 รอบ เศรษฐกิจ

ราคาทอง 19 มี.ค. 69 ปิดตลาดร่วงหนัก 3,600 บาท ปรับราคาทะลุ 47 ครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. ยกระดับ ปากกาลดน้ำหนัก เป็นยาควบคุมพิเศษ หลังพบใช้ผิดวัตถุประสงค์-ลักลอบขายไม่ได้รับอนุญาต ข่าว

อย. เข้ม ปากกาลดน้ำหนัก เป็นยาควบคุมพิเศษ ใช้ผิดวัตถุประสงค์-แอบขายไม่ได้รับอนุญาต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกรซ ชลิตา ลั่น ไม่อโหสิกรรม-ไม่รับคำขอโทษ หลัง ไฮโซอาร์ต โพสต์แจงเหตุวิวาห์ล่ม บันเทิง

เกรซ ชลิตา ลั่น ไม่อโหสิกรรม-ไม่รับคำขอโทษ หลัง ไฮโซอาร์ต โพสต์แจงเหตุวิวาห์ล่ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ ศาลฎีกายกฟ้อง 3 นปช. คดีปาระเบิดดับ พล.อ.ร่มเกล้า ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ ศาลฎีกายกฟ้อง 3 นปช. คดีปาระเบิดดับ พล.อ.ร่มเกล้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

คอนโดใกล้ที่ทำงาน ลดต้นทุนชีวิตและค่าเดินทางได้ปีละเท่าไหร่?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่บอกใคร บันเทิง

ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย ใจแทบขาด เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่บอกใคร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.รามาฯ แจ้งปรับการให้บริการ ตรวจทางไกล-คุมการจ่ายยา เริ่ม 23 มี.ค. เป็นต้นไป ข่าว

รพ.รามาฯ แจ้งปรับการให้บริการ ตรวจทางไกล-คุมการจ่ายยา เริ่ม 23 มี.ค.เป็นต้นไป

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” เผยได้ยินเรื่องงูเห่ามาก่อนแล้ว เร่งสอบปฏิบัติการงูดูดงู

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สุริยา วงศ์อารีย์&quot; งูเห่าพรรคประชาชน ปิดโซเชียลหนี หลังโหวต &quot;อนุทิน&quot; นั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

“สุริยา วงศ์อารีย์” งูเห่าพรรคประชาชน ปิดโซเชียลหนี หลังโหวต “อนุทิน” นั่งนายกฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ข่าวการเมือง

ประวัติ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส. โหวต เท้ง เป็นนายกฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคภูมิใจไทยโพสต์ยินดี อนุทิน คว้า 293 เสียง นั่งนายกฯ คนที่ 32 สมัย 2 ข่าวการเมือง

พรรคภูมิใจไทย โพสต์ยินดี อนุทิน คว้า 293 เสียง นั่งนายกฯ คนที่ 32 สมัย 2

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บอล เชิญยิ้ม เคลื่อนไหวหลังตลกรุ่นน้อง เหน่ง เหม่งจ๋าย จากไปอย่างสงบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รับขวัญนายกใหม่ ส่องนโยบาย รัฐบาลอนุทิน ค่าไฟ-เงินหมื่น ไปต่อหรือพอแค่นี้? เศรษฐกิจ

รับขวัญนายกใหม่ ส่องนโยบาย รัฐบาลอนุทิน ค่าไฟ-คนละครึ่งพลัส ไปต่อหรือพอแค่นี้?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่า โรงเรียนแคนาดา จัดโซนห้ามนร.คริสต์กินอาหาร หวั่นกระเทือนใจนร.มุสลิม ช่วงถือศีลอด

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบระบาด พุ่ง 27 ราย ลามเข้าลอนดอน หมอเครียด เชื้อแพร่เร็วผิดปกติ

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบระบาด พุ่ง 27 ราย ลามเข้าลอนดอน หมอเครียด เชื้อแพร่เร็วผิดปกติ

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
กัมพูชา โยกพึ่ง สิงคโปร์-มาเลเซีย นำเข้าน้ำมันมากขึ้น หลังจีนกั๊กส่งออกพลังงาน

กัมพูชา โยกพึ่ง สิงคโปร์-มาเลเซีย นำเข้าน้ำมันมากขึ้น หลังจีนกั๊กส่งออกพลังงาน

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
อนุทิน ไม่รู้เรื่อง สุริยา วงศ์อารีย์ โหวตให้เป็นนายกฯ

อนุทิน ยืนยันไม่รู้เรื่อง ‘สุริยา’ งูเห่าส้ม โผล่โหวตนายกฯ แต่ขอบคุณทุกคะแนน

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
