ชีพจรลงเท้า! 3 ราศี มีเกณฑ์โยกย้าย เปลี่ยนงานใหม่ หรือได้ไปดูงานต่างประเทศ
เช็กดวง 3 ราศีจังหวะชีวิตพัดพาให้โกอินเตอร์ มีเกณฑ์เปลี่ยนงานใหม่หรือได้รับมอบหมายให้เดินทางดูงานต่างถิ่น
เปิดโผราศีชีพจรลงเท้า ยิ่งเคลื่อนที่ยิ่งรวย
ถึงเวลาสะบัดความจำเจทิ้งไป เพราะแรงเหวี่ยงของดวงดาวกำลังจะผลักดันให้ชีวิตก้าวเข้าสู่โหมดการเดินทางครั้งสำคัญ สำหรับใครที่รู้สึกว่าอยู่กับที่มานานเกินไปจนไฟมอดดับ หรือกำลังรอคอยโอกาสที่จะขยับขยายหน้าที่การงานให้โกอินเตอร์ เตรียมตัวไว้ให้ดี เพราะกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังเริ่มพัดโชยเข้ามาหาแล้ว โดยเฉพาะ 3 ราศีที่จังหวะชีวิตถูกลิขิตมาให้ “ไม่อยู่กับที่” มีเกณฑ์จะได้พบเจอกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ และเส้นทางอาชีพที่ท้าทายกว่าเดิม ซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล
ราศีเมถุน
โดดเด่นมากในเรื่องการเจรจาและการเดินทางไกล มีเกณฑ์ได้รับข้อเสนอจากบริษัทข้ามชาติ หรือมีโปรเจกต์ใหญ่ที่บีบให้ต้องออกเดินทางไปหาความรู้ใหม่ๆ ที่ต่างเมืองหรือต่างประเทศ เป็นจังหวะที่การเปลี่ยนที่อยู่หรือที่ทำงานจะช่วยเสริมดวงให้รุ่งโรจน์แบบก้าวกระโดด
ราศีพฤษภ
ชีพจรลงเท้าของแท้สำหรับชาวพฤษภที่รอคอยการเปลี่ยนแปลง ใครที่สมัครงานใหม่ไว้เตรียมตัวฟังข่าวดี เพราะจะได้งานที่อยู่ไกลบ้านหรือต้องเดินทางบ่อยขึ้น การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องงาน แต่หมายถึงการอัปเกรดสถานะทางสังคมและรายรับที่จะเพิ่มพูนขึ้นตามระยะทางที่เดินทางไป
ราศีธนู
ส้มหล่นใส่แบบไม่ทันตั้งตัว ผู้ใหญ่จะหยิบยื่นโอกาสให้ไปดูงานต่างประเทศหรือรับผิดชอบงานในต่างแดน ใครที่เบื่องานเดิมจะมีโอกาสทองในการลาออกเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ความสำเร็จในงวดนี้มาพร้อมกับการเคลื่อนไหว ยิ่งขยับตัว ยิ่งเปลี่ยนที่ทาง เงินทองและอำนาจบารมีจะยิ่งหลั่งไหลเข้ามา
คำแนะนำส่งท้าย
การเดินทางและการเปลี่ยนแปลงมักมาพร้อมกับความตื่นเต้นและความกังวลเสมอ แต่สำหรับทั้ง 3 ราศีนี้ “การโยกย้าย” คือกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูสู่ความรวยและความสำเร็จ หากมีโอกาสเข้ามาห้ามลังเลหรือกลัวการเริ่มต้นใหม่ ให้พกความมั่นใจและเตรียมความพร้อมด้านภาษาหรือทักษะที่จำเป็นไว้ให้ดี เพราะโลกกว้างกำลังรอให้คุณไปแสดงศักยภาพให้คนทั้งโลกได้เห็น ขอให้การเดินทางครั้งนี้ราบรื่นและนำมาซึ่งชื่อเสียงเงินทองอย่างที่ตั้งใจไว้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: