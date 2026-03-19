ดราม่า โรงเรียนแคนาดา จัดโซนห้ามนร.คริสต์กินอาหาร หวั่นกระเทือนใจนร.มุสลิม ช่วงถือศีลอด

ดราม่า โรงเรียนในแคนาดาจัดโซน “ห้ามกินอาหาร” หวังเอาใจนักเรียนมุสลิมช่วงถือศีลอด
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ โรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดาออกกฎจำกัดพื้นที่การรับประทานอาหารของเด็กนักเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนจิตใจนักเรียนชาวมุสลิมที่กำลังถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
ที่โรงเรียนแฟร์วิว ในเมืองแคลกะรี ซึ่งมีนักเรียนลงทะเบียนเรียนอยู่ราว 911 คน ทางโรงเรียนได้ส่งอีเมลแจ้งผู้ปกครองว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนนักเรียนที่อาจกำลังถือศีลอด ทางโรงเรียนจะจัดตั้ง “พื้นที่งดอาหาร” ขึ้นในช่วงพักกลางวัน และในวันที่มีสภาพอากาศเลวร้าย
พื้นที่ส่วนกลางสำหรับการเรียนรู้จะถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานสำหรับนักเรียนทุกคน ซึ่งครอบคลุมไปถึงเด็กนักเรียนที่อายุน้อยเพียง 9 ขวบ
ทันทีที่ภาพอีเมลฉบับนี้ถูกเผยแพร่ออกไป โลกออนไลน์ได้แสดงความไม่พอใจ ตั้งคำถามอย่างดุเดือด ชาวเน็ตหลายคนมองว่าวิธีแก้ปัญหาที่อยู่บนพื้นฐานของสามัญสำนึก คือการให้นักเรียนที่ถือศีลอดหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่โรงอาหาร ไม่ใช่การต้อนเด็กที่ถือศีลอดไปรวมกันในโรงอาหารที่พวกเขาเคยนั่งกินข้าว แล้วสั่งห้ามไม่ให้เด็กคนอื่นกินอาหาร
นอกจากนี้ ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียรายหนึ่งซึ่งเป็นชาวมุสลิมได้เข้ามาให้ความเห็นว่า ชาวมุสลิมไม่ได้รู้สึกแย่หรือใส่ใจเลยหากจะมีใครมารับประทานอาหารต่อหน้าในขณะที่พวกเขาถือศีลอด
ขณะที่อีกหลายความเห็นระบุว่า แก่นแท้ของการถือศีลอดในทุกศาสนาคือการฝึกความอดทนต่อความยากลำบาก ซึ่งย่อมรวมถึงการต้องอยู่ท่ามกลางอาหารและผู้คนที่กำลังกินอาหารด้วย
ทั้งนี้ ตามหลักศาสนาอิสลาม เด็กจะเริ่มถือศีลอดเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ หรือราวอายุ 13-14 ปี แต่โรงเรียนกลับนำเด็กวัย 9 ขวบเข้ามาผูกโยงกับกฎเกณฑ์นี้ด้วย
หลังเผชิญกับกระแสต่อต้านอย่างหนัก คณะกรรมการการศึกษาเมืองแคลกะรี (CBE) ได้ออกแถลงการณ์ผ่านอินสตาแกรม ชี้แจงด้วยข้อความที่ค่อนข้างย้อนแย้งว่า ทางโรงเรียนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่รับประทานอาหารที่กำหนดไว้เดิมแต่อย่างใด แต่ในช่วงเดือนรอมฎอนได้จัดเตรียมพื้นที่ทางเลือกที่ไม่มีอาหารไว้ให้นักเรียนที่ถือศีลอดโดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้พวกเขาต้องอยู่ปะปนกับคนที่กำลังรับประทานอาหาร พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้มีบริการขายอาหารในโรงอาหารอยู่แล้ว ปกติเด็กแต่ละระดับชั้นก็จะแยกย้ายกันไปกินอาหารตามพื้นที่ต่างๆ ในอาคาร
ทางโรงเรียนมีหน้าที่ตามกฎระเบียบในการอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนที่ต้องปฏิบัติศาสนกิจ โดยนิยามของการอำนวยความสะดวกนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนและทรัพยากรที่โรงเรียนมี ซึ่งหากทางองค์กรสามารถจัดหาให้ได้ก็สมควรที่จะทำ
ทั้งนี้ จากข้อมูลสำมะโนประชากรระบุว่า เมืองแคลกะรีมีประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นคนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 45 และในปีการศึกษา 2567 ที่ผ่านมา มีนักเรียนต่างชาติลงทะเบียนเข้าเรียนในระบบของเมืองถึงกว่าหมื่นคน สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่โรงเรียนต้องรับมือ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: