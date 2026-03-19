ข่าวต่างประเทศ

ดราม่า โรงเรียนแคนาดา จัดโซนห้ามนร.คริสต์กินอาหาร หวั่นกระเทือนใจนร.มุสลิม ช่วงถือศีลอด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 19:35 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 15:38 น.
56

ดราม่า โรงเรียนในแคนาดาจัดโซน “ห้ามกินอาหาร” หวังเอาใจนักเรียนมุสลิมช่วงถือศีลอด

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ โรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดาออกกฎจำกัดพื้นที่การรับประทานอาหารของเด็กนักเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนจิตใจนักเรียนชาวมุสลิมที่กำลังถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

ที่โรงเรียนแฟร์วิว ในเมืองแคลกะรี ซึ่งมีนักเรียนลงทะเบียนเรียนอยู่ราว 911 คน ทางโรงเรียนได้ส่งอีเมลแจ้งผู้ปกครองว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนนักเรียนที่อาจกำลังถือศีลอด ทางโรงเรียนจะจัดตั้ง “พื้นที่งดอาหาร” ขึ้นในช่วงพักกลางวัน และในวันที่มีสภาพอากาศเลวร้าย

พื้นที่ส่วนกลางสำหรับการเรียนรู้จะถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานสำหรับนักเรียนทุกคน ซึ่งครอบคลุมไปถึงเด็กนักเรียนที่อายุน้อยเพียง 9 ขวบ

ดราม่า โรงเรียนแคนาดา จัดโซนห้ามนร.คริสต์กินอาหาร หวั่นกระเทือนใจนร.มุสลิม ช่วงถือศีลอด

ทันทีที่ภาพอีเมลฉบับนี้ถูกเผยแพร่ออกไป โลกออนไลน์ได้แสดงความไม่พอใจ ตั้งคำถามอย่างดุเดือด ชาวเน็ตหลายคนมองว่าวิธีแก้ปัญหาที่อยู่บนพื้นฐานของสามัญสำนึก คือการให้นักเรียนที่ถือศีลอดหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่โรงอาหาร ไม่ใช่การต้อนเด็กที่ถือศีลอดไปรวมกันในโรงอาหารที่พวกเขาเคยนั่งกินข้าว แล้วสั่งห้ามไม่ให้เด็กคนอื่นกินอาหาร

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียรายหนึ่งซึ่งเป็นชาวมุสลิมได้เข้ามาให้ความเห็นว่า ชาวมุสลิมไม่ได้รู้สึกแย่หรือใส่ใจเลยหากจะมีใครมารับประทานอาหารต่อหน้าในขณะที่พวกเขาถือศีลอด

ขณะที่อีกหลายความเห็นระบุว่า แก่นแท้ของการถือศีลอดในทุกศาสนาคือการฝึกความอดทนต่อความยากลำบาก ซึ่งย่อมรวมถึงการต้องอยู่ท่ามกลางอาหารและผู้คนที่กำลังกินอาหารด้วย

ทั้งนี้ ตามหลักศาสนาอิสลาม เด็กจะเริ่มถือศีลอดเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ หรือราวอายุ 13-14 ปี แต่โรงเรียนกลับนำเด็กวัย 9 ขวบเข้ามาผูกโยงกับกฎเกณฑ์นี้ด้วย

ดราม่า โรงเรียนแคนาดา จัดโซนห้ามนร.คริสต์กินอาหาร หวั่นกระเทือนใจนร.มุสลิม ช่วงถือศีลอด

หลังเผชิญกับกระแสต่อต้านอย่างหนัก คณะกรรมการการศึกษาเมืองแคลกะรี (CBE) ได้ออกแถลงการณ์ผ่านอินสตาแกรม ชี้แจงด้วยข้อความที่ค่อนข้างย้อนแย้งว่า ทางโรงเรียนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่รับประทานอาหารที่กำหนดไว้เดิมแต่อย่างใด แต่ในช่วงเดือนรอมฎอนได้จัดเตรียมพื้นที่ทางเลือกที่ไม่มีอาหารไว้ให้นักเรียนที่ถือศีลอดโดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้พวกเขาต้องอยู่ปะปนกับคนที่กำลังรับประทานอาหาร พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้มีบริการขายอาหารในโรงอาหารอยู่แล้ว ปกติเด็กแต่ละระดับชั้นก็จะแยกย้ายกันไปกินอาหารตามพื้นที่ต่างๆ ในอาคาร

ทางโรงเรียนมีหน้าที่ตามกฎระเบียบในการอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนที่ต้องปฏิบัติศาสนกิจ โดยนิยามของการอำนวยความสะดวกนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนและทรัพยากรที่โรงเรียนมี ซึ่งหากทางองค์กรสามารถจัดหาให้ได้ก็สมควรที่จะทำ

ทั้งนี้ จากข้อมูลสำมะโนประชากรระบุว่า เมืองแคลกะรีมีประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นคนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 45 และในปีการศึกษา 2567 ที่ผ่านมา มีนักเรียนต่างชาติลงทะเบียนเข้าเรียนในระบบของเมืองถึงกว่าหมื่นคน สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่โรงเรียนต้องรับมือ

ดราม่า โรงเรียนแคนาดา จัดโซนห้ามนร.คริสต์กินอาหาร หวั่นกระเทือนใจนร.มุสลิม ช่วงถือศีลอด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวต่างประเทศ

ดราม่า โรงเรียนแคนาดา จัดโซนห้ามนร.คริสต์กินอาหาร หวั่นกระเทือนใจนร.มุสลิม ช่วงถือศีลอด

55 วินาที ที่แล้ว
คืนจันทร์ดับ 19 มีนาคม 2569 ข่าว

คืนพระจันทร์ดับ 19 มี.ค.69 ฟ้ามืดไร้แสงจันทร์ เปิดความลับ ‘แบล็กมูน’

36 นาที ที่แล้ว
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบระบาด พุ่ง 27 ราย ลามเข้าลอนดอน หมอเครียด เชื้อแพร่เร็วผิดปกติ ข่าวต่างประเทศ

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบระบาด พุ่ง 27 ราย ลามเข้าลอนดอน หมอเครียด เชื้อแพร่เร็วผิดปกติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา โยกพึ่ง สิงคโปร์-มาเลเซีย นำเข้าน้ำมันมากขึ้น หลังจีนกั๊กส่งออกพลังงาน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โยกพึ่ง สิงคโปร์-มาเลเซีย นำเข้าน้ำมันมากขึ้น หลังจีนกั๊กส่งออกพลังงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า อดีตแอร์สาวไทย ถูกชาวเน็ตเกาหลี รุมบูลลี่หน้าตา-เหยียดเชื้อชาติ ข่าว

สรุปดราม่า คนเกาหลีเหยียด อดีตแอร์ชาวไทย เจอทัวร์ไทยถล่มจนลบหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ไม่รู้เรื่อง สุริยา วงศ์อารีย์ โหวตให้เป็นนายกฯ ข่าวการเมือง

อนุทิน ยืนยันไม่รู้เรื่อง ‘สุริยา’ งูเห่าส้ม โผล่โหวตนายกฯ แต่ขอบคุณทุกคะแนน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงในสะพัด! พรรคประชาชน จ่อปรับทัพใหม่ เปลี่ยนหัวหน้าพรรคแทน &quot;ณัฐพงษ์&quot; ข่าวการเมือง

วงในสะพัด! พรรคประชาชน จ่อปรับทัพใหม่ เปลี่ยนหัวหน้าพรรคแทน “ณัฐพงษ์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศร้าซ้ำสอง สิ้นตลกดัง เก่ง ผีน้อย เสียชีวิตอย่างสงบ วันเดียวกับ เหน่ง เหม่งจ๋าย บันเทิง

เศร้าซ้ำสอง สิ้นตลกดัง เก่ง ผีน้อย เสียชีวิตอย่างสงบ วันเดียวกับ เหน่ง เหม่งจ๋าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแดชบอร์ด เช็คน้ำมัน Real-Time รับมือ ดีเซลขาดแคลน 8 อำเภอ เศรษฐกิจ

ลำพูน เปิดแดชบอร์ด เช็คน้ำมัน Real-Time รับมือ ดีเซลขาดแคลน 8 อำเภอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิ้ล นาคร-จูน กษมา เหมาซื้อน้ำมันเหลือง 500 ขวด ช่วยค่ารักษา เด๋อ ดอกสะเดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ยอมรับ แบนสินค้าไทยไม่ได้ทั้งหมด หลังนำเข้าผ่านด่าน สปป.ลาว มากขึ้น ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ยอมรับ แบนสินค้าไทยไม่ได้ทั้งหมด หลังนำเข้าผ่านด่าน สปป.ลาว มากขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนประวัติ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ในไทย ขายทำเลยทองหมื่นล้าน ย้ายไป ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เศรษฐกิจ

ย้อนประวัติ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ในไทย ขายทำเลยทองหมื่นล้าน ย้ายไป ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 19 มี.ค. 69 รอเปิดตลาด สรุปสถิติเมื่อวานผันผวน 13 รอบ เศรษฐกิจ

ราคาทอง 19 มี.ค. 69 ปิดตลาดร่วงหนัก 3,600 บาท ปรับราคาทะลุ 47 ครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. ยกระดับ ปากกาลดน้ำหนัก เป็นยาควบคุมพิเศษ หลังพบใช้ผิดวัตถุประสงค์-ลักลอบขายไม่ได้รับอนุญาต ข่าว

อย. เข้ม ปากกาลดน้ำหนัก เป็นยาควบคุมพิเศษ ใช้ผิดวัตถุประสงค์-แอบขายไม่ได้รับอนุญาต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกรซ ชลิตา ลั่น ไม่อโหสิกรรม-ไม่รับคำขอโทษ หลัง ไฮโซอาร์ต โพสต์แจงเหตุวิวาห์ล่ม บันเทิง

เกรซ ชลิตา ลั่น ไม่อโหสิกรรม-ไม่รับคำขอโทษ หลัง ไฮโซอาร์ต โพสต์แจงเหตุวิวาห์ล่ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ ศาลฎีกายกฟ้อง 3 นปช. คดีปาระเบิดดับ พล.อ.ร่มเกล้า ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ ศาลฎีกายกฟ้อง 3 นปช. คดีปาระเบิดดับ พล.อ.ร่มเกล้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

คอนโดใกล้ที่ทำงาน ลดต้นทุนชีวิตและค่าเดินทางได้ปีละเท่าไหร่?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่บอกใคร บันเทิง

ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย ใจแทบขาด เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่บอกใคร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.รามาฯ แจ้งปรับการให้บริการ ตรวจทางไกล-คุมการจ่ายยา เริ่ม 23 มี.ค. เป็นต้นไป ข่าว

รพ.รามาฯ แจ้งปรับการให้บริการ ตรวจทางไกล-คุมการจ่ายยา เริ่ม 23 มี.ค.เป็นต้นไป

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” เผยได้ยินเรื่องงูเห่ามาก่อนแล้ว เร่งสอบปฏิบัติการงูดูดงู

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สุริยา วงศ์อารีย์&quot; งูเห่าพรรคประชาชน ปิดโซเชียลหนี หลังโหวต &quot;อนุทิน&quot; นั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

“สุริยา วงศ์อารีย์” งูเห่าพรรคประชาชน ปิดโซเชียลหนี หลังโหวต “อนุทิน” นั่งนายกฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ข่าวการเมือง

ประวัติ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส. โหวต เท้ง เป็นนายกฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคภูมิใจไทยโพสต์ยินดี อนุทิน คว้า 293 เสียง นั่งนายกฯ คนที่ 32 สมัย 2 ข่าวการเมือง

พรรคภูมิใจไทย โพสต์ยินดี อนุทิน คว้า 293 เสียง นั่งนายกฯ คนที่ 32 สมัย 2

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บอล เชิญยิ้ม เคลื่อนไหวหลังตลกรุ่นน้อง เหน่ง เหม่งจ๋าย จากไปอย่างสงบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รับขวัญนายกใหม่ ส่องนโยบาย รัฐบาลอนุทิน ค่าไฟ-เงินหมื่น ไปต่อหรือพอแค่นี้? เศรษฐกิจ

รับขวัญนายกใหม่ ส่องนโยบาย รัฐบาลอนุทิน ค่าไฟ-คนละครึ่งพลัส ไปต่อหรือพอแค่นี้?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 19:35 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 15:38 น.
56
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คืนจันทร์ดับ 19 มีนาคม 2569

คืนพระจันทร์ดับ 19 มี.ค.69 ฟ้ามืดไร้แสงจันทร์ เปิดความลับ ‘แบล็กมูน’

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
สรุปดราม่า อดีตแอร์สาวไทย ถูกชาวเน็ตเกาหลี รุมบูลลี่หน้าตา-เหยียดเชื้อชาติ

สรุปดราม่า คนเกาหลีเหยียด อดีตแอร์ชาวไทย เจอทัวร์ไทยถล่มจนลบหนี

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
อนุทิน ไม่รู้เรื่อง สุริยา วงศ์อารีย์ โหวตให้เป็นนายกฯ

อนุทิน ยืนยันไม่รู้เรื่อง ‘สุริยา’ งูเห่าส้ม โผล่โหวตนายกฯ แต่ขอบคุณทุกคะแนน

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
วงในสะพัด! พรรคประชาชน จ่อปรับทัพใหม่ เปลี่ยนหัวหน้าพรรคแทน &quot;ณัฐพงษ์&quot;

วงในสะพัด! พรรคประชาชน จ่อปรับทัพใหม่ เปลี่ยนหัวหน้าพรรคแทน “ณัฐพงษ์”

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
