ข่าวต่างประเทศ

เถ้าแก่น้อยวัย 12 ควักเงินอั่งเปาทำธุรกิจร้านเครื่องเขียน จ้างแม่เฝ้าร้าน-ใช้ AI ทำบัญชี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 13:49 น.
สุดยอดเด็กหญิง 12 ปี! ใช้เงินอั่งเปาทำธุรกิจ บริหารร้านเครื่องเขียนด้วย AI แม่หนุนเต็มที่ ชี้เป็นบทเรียนล้ำค่า ชาวเน็ตแย้งเสียงแตก

กลายเป็นไวรัลสนั่นโซเชียลจีน เมื่อเรื่องราวของ หลี่เยว่ เด็กหญิงวัยเพียง 12 ปี จากมณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน พิสูจน์ให้เห็นว่าวิสัยทัศน์ทางธุรกิจไม่เกี่ยวกับอายุ เธอตัดสินใจนำเงินอั่งเปาที่สะสมเอาไว้รวมกว่า 44,000 หยวน (ประมาณ 2.2 แสนบาท) มาลงทุนทำธุรกิจ “ร้านเครื่องเขียน” เป็นของตัวเอง

หลี่เยว่ กลยุทธ์การบริหารกิจการของเธอนั้นไม่ได้มีอะไรมาก ในช่วงวันหยุดเธอจะเป็นคนบริหารจัดการร้านด้วยตัวเอง แต่เมื่อถึงช่วงเปิดเทอม หลี่เยว่ ก็ไม่ได้ละทิ้งการเรียน แต่เธอกลับตัดสินใจจ้างแม่ของตัวเองมาดูแลกิจการในแต่ละวันแทนให้ โดยเธอจ้างแม่เป็นรายเดือน เดือนละ 3,000 หยวน (ประมาณ 14,000 บาท) นอกจากนี้ หลี่เยว่ ยังหาเวลาวางในการเรียนรู้การใช้ระบบ AI เพื่อมาใช้สำหรับการบริหารจัดการบัญชีร้านอีกด้วย

แต่ขึ้นชื่อว่าธุรกิจค้าขายมันก็คงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบให้ราบรื่นเสมอไป ช่วงหนึ่งยอดขายของร้านเครื่องเขียนตกลงจนสังเกตได้ หลี่เยว่ สาวน้อยวัยเพียง 12 ปี แก้ไขปัญหานี้ด้วยการปรับลดราคาสินค้าในร้านทันที 50% เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้กลับมาซื้อของเหมือนเดิม แถมยังสามารถเรียกลูกค้าใหม่มาได้เพิ่มอีกด้วย

ทว่าต่อมา หลี่เยว่ ตระหนักได้ว่า การบริหารร้านเครื่องเขียนใช้เวลาจัดการมากเกินไปจนอาจกระทบการเรียน เธอจึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจครั้งใหญ่ โดยหันเหไปขายอาหารและเครื่องดื่มแทน เริ่มจากขายไส้กรอกและน้ำส้ม ซึ่งบริหารจัดการง่ายกว่าและตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนักเรียนในพื้นที่ได้ดีกว่าเดิม พร้อมระบายสต็อกสินค้าเก่าจากร้านเครื่องเขียนออกไปในเวลาเดียวกันที่เริ่มธุรกิจใหม่

ด้านคุณแม่ของหลี่เยว่ มองว่า นี่คือโรงเรียนบริหารธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับลูกสาว เพราะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ขณะที่ชาวเน็ตต่างชื่นชมในความกล้าตัดสินใจและการมี “Business Sense” ที่เฉียบคมเกินเด็กวัยเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีบางส่วนที่กังวลว่าเด็กหญิงอายุแค่ 12 ปีควรจะได้ใช้ชีวิตให้สมวัยและโฟกัสการเรียนมากกว่าการทำธุรกิจ

อ้างอิงจาก : scmp

ข่าวต่างประเทศ

