นักโทษบราซิลแก้แค้นโหด ลงมือฆ่าตัดคอ-ควักอวัยวะ คนร้ายคดีฆ่าแม่
สองนักโทษบราซิลแก้แค้นโหด ลงมือฆ่าตัดคอ-ควักอวัยวะ คนร้ายคดีฆ่าแม่ ตำรวจจับได้แล้ว เตรียมดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไป
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า เจ้าหน้าที่ในเรือนจำพบศพของนายวอชิงตัน รามอส บริโต วัย 32 ปี ถูกฆาตกรรมในเรือนจำที่ในนครเซาโปโล ประเทศบราซิล โดยสภาพศพถูกตัดศีรษะ ถูกตัดหู และมีการควักอวัยวะภายใน
โดยนายบริโตนั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมแม่ตัวเอง เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเขาโมโหที่แม่ตบหน้าเขาและด่าเขาว่าเขาไม่มีประโยชน์ ซึ่งเขารัดคอแม่จนเป็นเหตุให้แม่ของเขาเสียชีวิต ก่อนที่คนในครอบครัวจะพบศพแม่ของนายบริโตและนำไปสู่การจับกุมในที่สุด
ซึ่งเจ้าหน้าที่ในเรือนจำสามารถคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ 2 คน เนื่องจากวิธีสังหารด้วยการฆ่าตัดคอและควักอวัยวะนั้นเป็นวิธีที่กลุ่ม PCC ใช้ ซึ่งผู้ต้องสงสัยสองคนเป็นสมาชิก PCC ได้แก่นายโรตา วัย 42 ปี และ โจเซ เวลลิงตัน มาตอส วิโตเรีย วัย 25 ปี
ทั้งสองให้การสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยระบุว่าพวกเขาทำไปหลังทราบถึงโทษที่นายบริโตได้ก่อ และพวกเขาไม่มีแม่ ทำให้เขารู้สึกโกรธต่อสิ่งที่นายบริโตทำ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งทั้งสองกลับเรือนจำและเตรียมพิจารณาโทษของทั้งสองเพิ่มเติมต่อไป
