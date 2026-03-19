สุดยื้อ ชุดนอนแบรนด์ดัง เตรียมปิดสาขาห้างดังพระราม 2 ในอีก 1 เดือน หลังขาดทุนหนักต่อเนื่อง
สุดยื้อ ชุดนอนแบรนด์ดัง แจ้งข่าวร้าย เตรียมปิดสาขาห้างดังพระราม 2 ในอีก 1 เดือน หลังประสบปัญหาขาดทุนหนักต่อเนื่อง 6 เดือนเต็ม ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ แนะขายออนไลน์เป็นทางออก
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ชุดนอนครอบครัวที่เนื้อผ้าดี ลายน่ารัก แถมยังสามารถใส่ไปเที่ยวได้อีกด้วย สำหรับชุดนอนแบรนด์ Shap Up หรือ ชุดนอนตรากระต่าย เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงจะเคยเห็นและเคยอุดหนุนชุดนอนแบรนด์นี้กันบ้างแล้ว แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้คนซื้อสินค้าสิ้นเปลืองลดน้อยถอยลงส่งผลให้ยอดขายของร้านก็ตกลงเรื่อย ๆ
ล่าสุดทาง ร้านชุดนอน Shape Up ชุดนอนตรากระต่าย ก็ได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่าจำเป็นจะต้องปิดให้บริการสาขาเซ็นทรัลพระราม 2 ไปอย่างน่าเสียดาย เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นเวลา 6 เดือนเต็ม
“วันนี้จะมาแจ้งข่าวร้ายให้พี่ ๆ ทราบนะคะ ร้านชุดนอน Shape Up และน้องกระต่ายคอตตอน จะอยู่กันที่เซ็นทรัลพระราม 2 อีกประมาณ 1 เดือนนะคะ เพราะว่าเราขาดทุนติดต่อกันมาประมาณ 6 เดือนแล้ว แล้วพี่เจ้าของก็คิดทำหนังสือขอลดค่าเช่ากับทางเซ็นทรัลไปแล้ว แต่ว่าเขาไม่สามารถลดให้เราได้ เราก็เลยต้องทำหนังสือยกเลิกสัญญาเช่านะคะ
พี่คนไหนอยากมาเจอน้อง ตอนนี้ที่ร้านจัดโปร 3 ชุด 1,000 บาท คละแบบของชุดเด็กและผู้ใหญ่ได้นะคะ แล้วบางรุ่นก็ลด 50% เลย มาหามาเจอน้องมาทักทายมากอดน้องได้เลย”
@shapeup2rabbit
แจ้งข่าวร้ายค่ะ
อ้างอิงจาก : TikTok @shapeup2rabbit
