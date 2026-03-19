สุดยื้อ ชุดนอนแบรนด์ดัง เตรียมปิดสาขาห้างดังพระราม 2 ในอีก 1 เดือน หลังขาดทุนหนักต่อเนื่อง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 10:09 น.
89

สุดยื้อ ชุดนอนแบรนด์ดัง แจ้งข่าวร้าย เตรียมปิดสาขาห้างดังพระราม 2 ในอีก 1 เดือน หลังประสบปัญหาขาดทุนหนักต่อเนื่อง 6 เดือนเต็ม ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ แนะขายออนไลน์เป็นทางออก

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ชุดนอนครอบครัวที่เนื้อผ้าดี ลายน่ารัก แถมยังสามารถใส่ไปเที่ยวได้อีกด้วย สำหรับชุดนอนแบรนด์ Shap Up หรือ ชุดนอนตรากระต่าย เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงจะเคยเห็นและเคยอุดหนุนชุดนอนแบรนด์นี้กันบ้างแล้ว แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้คนซื้อสินค้าสิ้นเปลืองลดน้อยถอยลงส่งผลให้ยอดขายของร้านก็ตกลงเรื่อย ๆ

ล่าสุดทาง ร้านชุดนอน Shape Up ชุดนอนตรากระต่าย ก็ได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่าจำเป็นจะต้องปิดให้บริการสาขาเซ็นทรัลพระราม 2 ไปอย่างน่าเสียดาย เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นเวลา 6 เดือนเต็ม

“วันนี้จะมาแจ้งข่าวร้ายให้พี่ ๆ ทราบนะคะ ร้านชุดนอน Shape Up และน้องกระต่ายคอตตอน จะอยู่กันที่เซ็นทรัลพระราม 2 อีกประมาณ 1 เดือนนะคะ เพราะว่าเราขาดทุนติดต่อกันมาประมาณ 6 เดือนแล้ว แล้วพี่เจ้าของก็คิดทำหนังสือขอลดค่าเช่ากับทางเซ็นทรัลไปแล้ว แต่ว่าเขาไม่สามารถลดให้เราได้ เราก็เลยต้องทำหนังสือยกเลิกสัญญาเช่านะคะ

พี่คนไหนอยากมาเจอน้อง ตอนนี้ที่ร้านจัดโปร 3 ชุด 1,000 บาท คละแบบของชุดเด็กและผู้ใหญ่ได้นะคะ แล้วบางรุ่นก็ลด 50% เลย มาหามาเจอน้องมาทักทายมากอดน้องได้เลย”

สุดยื้อ ชุดนอนแบรนด์ดัง เตรียมปิดสาขา ในอีก 1 เดือน หลังขาดทุนหนักต่อเนื่อง-1
ภาพจาก : IG shapeup_thailand
สุดยื้อ ชุดนอนแบรนด์ดัง เตรียมปิดสาขา ในอีก 1 เดือน หลังขาดทุนหนักต่อเนื่อง-2
ภาพจาก : FB ShapeUp ชุดนอนกระต่าย

อ้างอิงจาก : TikTok @shapeup2rabbit

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 10:09 น.
89
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

