วินาทีระทึก! ธารลาวาร้อนระอุกลืนถนนพุ่งลงมหาสมุทร ครั้งแรกในรอบ 19 ปี
โลกโซเชียลแห่แชร์ภาพสุดตระการตาและน่าเกรงขามของธรณีพิโรธ ! เมื่อ “ธารลาวาสีแดงฉาน” ค่อยๆ เคลื่อนตัวตัดผ่านถนนหลวง ก่อนจะไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดีย หลังการปะทุของภูเขาไฟบนเกาะเรอูนียง (Réunion Island) ดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นสายธารหินละลายสีแดงสดไหลพาดผ่านโขดหินสีดำสนิท ก่อนจะทิ้งตัวลงจากหน้าผาสู่ท้องทะเล ซึ่งถือเป็น ครั้งแรกในรอบ 19 ปี ที่ลาวาจากภูเขาไฟลูกนี้ไหลไปจนถึงมหาสมุทรอินเดีย
อนจะถึงชายฝั่ง แมกมาที่เดือดพล่านได้เคลื่อนตัวอย่างช้าๆ ตัดผ่านทางหลวงสายหลักที่เชื่อมต่อทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของเกาะ ความร้อนมหาศาลหลอมละลายพื้นผิวถนนยางมะตอย เผาไหม้ป่าละเมาะและต้นไม้จนราบเป็นหน้ากลอง ท่ามกลางสายตาของชาวเมืองที่เฝ้าดูด้วยความตะลึง
การไหลของลาวาในครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชาวเกาะกว่า 900,000 คน เนื่องจากเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด และทางการต้องสั่งปิดถนนเลียบชายฝั่งเพื่อความปลอดภัย
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แฝงไปด้วยอันตราย
เมื่อลาวาบะซอลต์ที่ร้อนจัดสัมผัสกับน้ำทะเลที่เย็นและปั่นป่วน จะเกิดปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งแต่แฝงด้วยพิษร้าย
- ไอพิษมรณะ (Laze) การปะทะกันทำให้น้ำทะเลกลายเป็นไออย่างรวดเร็ว เกิดเป็นกลุ่มควันสีขาวที่เรียกว่า “Laze” (Lava Haze) ซึ่งประกอบด้วยไอน้ำ กรดไฮโดรคลอริก และอนุภาคแก้วขนาดเล็ก=
- อันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มควันนี้มีความเป็นกรดสูง หากสูดดมเข้าไปจะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ รวมถึงระคายเคืองต่อดวงตาและผิวหนังอย่างรุนแรง
- แก้วภูเขาไฟ ผิวนอกของลาวาจะเย็นตัวลงทันทีกลายเป็นแก้วภูเขาไฟและหินบะซอลต์เนื้อละเอียด
ทำความรู้จัก “ปิตง เดอ ลา ฟูร์แนซ” ยักษ์ที่ยังไม่หลับใหล
ภูเขาไฟ ปิตง เดอ ลา ฟูร์แนซ (Piton de la Fournaise) ตั้งอยู่บนเกาะเรอูนียง เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ทรงพลังและยังคงมีการปะทุบ่อยที่สุดในโลก
สำหรับสถิติการปะทุ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปะทุมาแล้วกว่า 20 ครั้ง หรือเฉลี่ยทุกๆ 1-2 ปี โดยครั้งล่าสุดนี้เริ่มปะทุตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569
แม้จะอันตราย แต่ภูเขาไฟรูปโล่บะซอลต์แห่งนี้ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอีกด้วย
แม้ภาพการบรรจบกันของลาวาและมหาสมุทรจะดูงดงามราวกับหลุดมาจากภาพยนตร์ แต่เจ้าหน้าที่ยังคงย้ำเตือนให้ประชาชนอยู่ห่างจากพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากก๊าซพิษและสภาพอากาศที่ผันผวนรอบจุดเกิดเหตุ.
