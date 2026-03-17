ข่าวต่างประเทศ

วินาทีระทึก! ธารลาวาร้อนระอุกลืนถนนพุ่งลงมหาสมุทร ครั้งแรกในรอบ 19 ปี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 11:06 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 11:06 น.
โลกโซเชียลแห่แชร์ภาพสุดตระการตาและน่าเกรงขามของธรณีพิโรธ ! เมื่อ “ธารลาวาสีแดงฉาน” ค่อยๆ เคลื่อนตัวตัดผ่านถนนหลวง ก่อนจะไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดีย หลังการปะทุของภูเขาไฟบนเกาะเรอูนียง (Réunion Island) ดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นสายธารหินละลายสีแดงสดไหลพาดผ่านโขดหินสีดำสนิท ก่อนจะทิ้งตัวลงจากหน้าผาสู่ท้องทะเล ซึ่งถือเป็น ครั้งแรกในรอบ 19 ปี ที่ลาวาจากภูเขาไฟลูกนี้ไหลไปจนถึงมหาสมุทรอินเดีย

อนจะถึงชายฝั่ง แมกมาที่เดือดพล่านได้เคลื่อนตัวอย่างช้าๆ ตัดผ่านทางหลวงสายหลักที่เชื่อมต่อทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของเกาะ ความร้อนมหาศาลหลอมละลายพื้นผิวถนนยางมะตอย เผาไหม้ป่าละเมาะและต้นไม้จนราบเป็นหน้ากลอง ท่ามกลางสายตาของชาวเมืองที่เฝ้าดูด้วยความตะลึง

การไหลของลาวาในครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชาวเกาะกว่า 900,000 คน เนื่องจากเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด และทางการต้องสั่งปิดถนนเลียบชายฝั่งเพื่อความปลอดภัย

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แฝงไปด้วยอันตราย

เมื่อลาวาบะซอลต์ที่ร้อนจัดสัมผัสกับน้ำทะเลที่เย็นและปั่นป่วน จะเกิดปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งแต่แฝงด้วยพิษร้าย

  • ไอพิษมรณะ (Laze) การปะทะกันทำให้น้ำทะเลกลายเป็นไออย่างรวดเร็ว เกิดเป็นกลุ่มควันสีขาวที่เรียกว่า “Laze” (Lava Haze) ซึ่งประกอบด้วยไอน้ำ กรดไฮโดรคลอริก และอนุภาคแก้วขนาดเล็ก=
  • อันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มควันนี้มีความเป็นกรดสูง หากสูดดมเข้าไปจะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ รวมถึงระคายเคืองต่อดวงตาและผิวหนังอย่างรุนแรง
  • แก้วภูเขาไฟ ผิวนอกของลาวาจะเย็นตัวลงทันทีกลายเป็นแก้วภูเขาไฟและหินบะซอลต์เนื้อละเอียด

ทำความรู้จัก “ปิตง เดอ ลา ฟูร์แนซ” ยักษ์ที่ยังไม่หลับใหล

ภูเขาไฟ ปิตง เดอ ลา ฟูร์แนซ (Piton de la Fournaise) ตั้งอยู่บนเกาะเรอูนียง เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ทรงพลังและยังคงมีการปะทุบ่อยที่สุดในโลก

สำหรับสถิติการปะทุ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปะทุมาแล้วกว่า 20 ครั้ง หรือเฉลี่ยทุกๆ 1-2 ปี โดยครั้งล่าสุดนี้เริ่มปะทุตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

แม้จะอันตราย แต่ภูเขาไฟรูปโล่บะซอลต์แห่งนี้ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอีกด้วย

แม้ภาพการบรรจบกันของลาวาและมหาสมุทรจะดูงดงามราวกับหลุดมาจากภาพยนตร์ แต่เจ้าหน้าที่ยังคงย้ำเตือนให้ประชาชนอยู่ห่างจากพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากก๊าซพิษและสภาพอากาศที่ผันผวนรอบจุดเกิดเหตุ.

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“อมรัตน์” แจงเงินเดือน สส. เอาไปทำอะไรบ้าง ไม่เห็นด้วยตัดเงินอาหารกลางวัน

8 นาที ที่แล้ว
มดออย คดีตู้เซฟ ข่าวอาชญากรรม

มดออย อินฟลูฯ ดัง ชี้จุดผิดปกติในคอนโด ลุ้นจบง่ายตร.เผยคดีไม่ซับซ้อน

16 นาที ที่แล้ว
แท็กซี่หนุ่มขับ 4 ชม. ไม่ปฏิเสธลูกค้า ได้เกือบ 700 บาท ข่าว

ไวรัลใจฟู! หนุ่มขับแท็กซี่ 4 ชม. กดมิเตอร์-ไปทุกที่ แถมลดให้ ได้เท่านี้คุ้มไหม

17 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

อย. เล็งขอผลตรวจ โปรตีนตกฉลาก ชี้เข้าข่าย “ผลิตภัณฑ์ปลอม” หากต่ำกว่าเกณฑ์

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โผล่คลิป แก๊งหลวงพี่ ห่มผ้าเหลือง เล่นคาร์โบ๊ทกลางบึง ชาวเน็ตวิจารณ์เพียบ

31 นาที ที่แล้ว
แผ่นดินไหววันนี้ 17 มี.ค. 69 เวียดนาม 4.5 แมกนิจูด ห่างอุบลฯ 450 กม. ข่าว

จับตา! แผ่นดินไหววันนี้ 17 มี.ค. 69 เวียดนาม 4.5 แมกนิจูด ห่างอุบลฯ 450 กม.

33 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ศรีลังกา ประกาศให้ทุก “วันพุธ” เป็นวันหยุด รับมือวิกฤติพลังงาน

35 นาที ที่แล้ว
พลังงาน ขออภัยปัญหาน้ำมันขาดปั๊ม แจงต้นเหตุคอขวดขนส่ง ยันสต็อกน้ำมันมีพอ 101 วัน ข่าว

พลังงาน ขออภัยปัญหาน้ำมันขาดปั๊ม แจงต้นเหตุคอขวดขนส่ง ยันสต็อกน้ำมันมีพอ 101 วัน

46 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว “Tokyogurl” พร้อมร่างทรง ไม่มีเงื่อนไข

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวกีฬา

เคซึเกะ ฮอนดะ ถูกยกเลิกดีลโฆษณา หลังโพสต์หนุน “อิหร่าน” ลุยบอลโลก 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคดี &quot;โตเกียวเกิร์ล-Cheerio&quot; โกง RoV ซีเกมส์ 2025 หลังศาลจำคุก 6 เดือน ข่าวอาชญากรรม

ย้อนคดี “โตเกียวเกิร์ล-Cheerio” โกง RoV ซีเกมส์ 2025 หลังศาลจำคุก 6 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

กระทรวงสาธารณสุขยืนยัน ยามีเพียงพอ ปัญหาน้ำมันยังไม่กระทบรถฉุกเฉิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

แม่สอดเดือด! คนไทยโวยไม่ได้เติมน้ำมัน แต่รถพม่าผ่านฉลุย โซเชียลเฉลยอีกมุม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก “โตเกียวเกิร์ล” 6 เดือน ไม่รอลงอาญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มแม่สอดชี้ช่องทางรวย ผุดไอเดียสร้างรายได้ ‘รับจ้างต่อคิวเติมน้ำมัน’ คันละ 300 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทบช็อก! หนุ่มซื้อต้มเนื้อไปกินที่บ้าน เจอเข็มฉีดยาเท่าไม้จิ้มฟัน ฝังอยู่ในเนื้อ ข่าว

แทบช็อก! หนุ่มซื้อต้มเนื้อไปกินที่บ้าน เจอ “เข็มฉีดยา” เท่าไม้จิ้มฟัน ฝังอยู่ในเนื้อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” บอกพรุ่งนี้ราคาน้ำมันขึ้นแน่ แต่ตรึงราคาไว้ไม่เกิน 33 บาทต่อลิตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

วินาทีระทึก! ธารลาวาร้อนระอุกลืนถนนพุ่งลงมหาสมุทร ครั้งแรกในรอบ 19 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กัมพูชาเปิดปั๊มน้ำมัน 1,600 แห่ง ดีเซลพุ่ง 66% หลังวิกฤตตะวันออกกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชาย ป.5 ถูกครูคณิตฯ บิดหูจนอักเสบ-ไข้ขึ้น แม่โวยคดีไม่คืบแถมไม่เคยขอโทษ ข่าว

ลูกชาย ป.5 ถูกครูคณิตฯ บิดหูจนอักเสบ-ไข้ขึ้น แม่โวยคดีไม่คืบแถมไม่เคยขอโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

จับตาวันนี้! ศาลพิพากษา “Tokyogurl-Cheerio” คดีร่างทรง ROV ซีเกมส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าเวทีออสการ์ ตัดบททีมงานเกาหลีตอนพูดรับรางวัล ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าออสการ์ ทีมงานเกาหลีโดนตัดจบสปีช ซ้ำเปิดเพลงไล่ จวกยับเหยียดเอเชีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

คร่า 400 ชีวิต ปากีสถานทิ้งบอมบ์ “รพ.บำบัดยาเสพติด” ในคาบูล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ในหลวง-พระราชินี ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ เยือน สปป.ลาว กระชับสัมพันธ์ไทย-ลาว ครบ 75 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก ‘อติรุจ’ 1 ปี 8 เดือน ไม่รอลงอาญา ในความผิดฐาน ม.112 กรณีตะโกนใส่ขบวนเสด็จ ข่าวการเมือง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก ‘อติรุจ’ 1 ปี 8 เดือน ไม่รอลงอาญา ในความผิดฐาน ม.112 กรณีตะโกนใส่ขบวนเสด็จ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“อมรัตน์” แจงเงินเดือน สส. เอาไปทำอะไรบ้าง ไม่เห็นด้วยตัดเงินอาหารกลางวัน

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
มดออย คดีตู้เซฟ

มดออย อินฟลูฯ ดัง ชี้จุดผิดปกติในคอนโด ลุ้นจบง่ายตร.เผยคดีไม่ซับซ้อน

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
แท็กซี่หนุ่มขับ 4 ชม. ไม่ปฏิเสธลูกค้า ได้เกือบ 700 บาท

ไวรัลใจฟู! หนุ่มขับแท็กซี่ 4 ชม. กดมิเตอร์-ไปทุกที่ แถมลดให้ ได้เท่านี้คุ้มไหม

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

อย. เล็งขอผลตรวจ โปรตีนตกฉลาก ชี้เข้าข่าย “ผลิตภัณฑ์ปลอม” หากต่ำกว่าเกณฑ์

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
