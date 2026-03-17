“สส.พิษณุโลก” ยันน้ำมันไม่ขาดแคลน เทียบตู้ ATM คนตกใจแห่ถอนเงินหมด
จุติ ไกรฤกษ์ สส.พิษณุโลก ยันน้ำมันไม่ขาดแคลน แต่เจ้าของรถแห่กันมาเติมและส่งน้ำมันไม่ทัน เทียบตู้ ATM คนตกใจแห่ถอนเงินหมด
นายจุติ ไกรฤกษ์ สส.พิษณุโลก เขต 5 พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำมันในขณะนี้ว่า น้ำมันยังไม่ขาดแคลน แต่การจัดส่งไม่ทันเท่านั้น เพราะเจ้าของรถทุกชนิด ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถทางการเกษตรแห่มาเติมน้ำมันกัน เพราะกลัวว่าราคาจะขึ้น
เปรียบตู้เอทีเอ็มที่นำเงินสดธนบัตรมาใส่เอาไว้ให้เบิก วันละ 3 ล้านบาทต่อตู้ แต่ลูกค้าตกใจแห่กดถอนเงินจนหมดตู้ รอธนาคารไปเติมธนบัตรใส่ตู้เพิ่ม จึงเกิดความกลัวเงินจะหมด จึงรีบถอนเงินไปเก็บไว้ที่บ้าน
พร้อมยืนยันว่า รถขนน้ำมันมีเท่าเดิม พนักงานขับรถทำงานล่วงเวลา แต่ยังส่งน้ำมันไม่ทัน จึงขอให้ทยอยเติม เพราะมีน้ำมันให้เติมแน่ เพราะน้ำมันไม่ได้หมด ปั๊มบางแห่งที่สะดวกมีลูกค้าล้นเพิ่มถึง 200% ปตท. บางจาก พีที เร่งส่งน้ำมันไปตามปั๊มต่าง ๆ อย่างเต็มที่
