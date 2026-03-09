แข้งสาวอิหร่านจ่อคุก-โทษประหาร หลังตกรอบเอเชียนคัพ 2026

วิกฤตมนุษยธรรมกลางสนามหญ้า! นักฟุตบอลหญิงทีมชาติอิหร่าน หรือฉายา “นางสิงห์” กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดในชีวิต หลังตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลหญิงเอเชียนคัพ 2026 ท่ามกลางกระแสข่าวลือหนาหูว่าพวกเธออาจถูกจองจำหรือประหารชีวิตทันทีที่กลับถึงมาตุภูมิ หลังแสดงจุดยืนไม่ร้องเพลงชาติในการแข่งขันนัดเปิดสนามเพื่อประท้วงรัฐบาลเผด็จการ
เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา หลังจบเกมที่อิหร่านพ่ายฟิลิปปินส์ 0-2 ณ สนามโรบินาสเตเดียม กลุ่มผู้ประท้วงชาวออสเตรเลียและชาวอิหร่านพลัดถิ่นกว่า 200 คน ได้รวมตัวกันปิดล้อมรถบัสรับส่งนักกีฬา พร้อมโบกสะบัด ธงสิงโตและดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านระบอบอิสลาม
อ้างรายงานของสื่อต่างประเทศระบุ มีเสียงตะโกนก้อง “Save our girls” ช่วยผู้หญิงของเราด้วย หรือปกป้องเด็กสาวของเรา และ “Let them go” (ปล่อยพวกเธอไป) ดังระงมไปทั่วบริเวณนานกว่า 15 นาที เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลออสเตรเลียคุ้มครองความปลอดภัยและมอบสิทธิลี้ภัยแก่เหล่านักเตะ
มีรายงานว่า ภายในทีมฟุตบอลหญิงอิหร่านถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่แฝงตัวมาด้วย โทรศัพท์ถูกดักฟัง และนักเตะถูกสั่งให้ร้องเพลงชาติและทำท่าวันทยหัตถ์ในนัดที่สองเพื่อแก้ตัว โดยสาเหตุที่ทำให้นักเตะกลุ่มนี้ตกอยู่ในอันตรายร้ายแรง มาจากปฏิกิริยาของสื่อทางการอิหร่านที่นำโดยพิธีกรสายแข็ง โมฮัมหมัด เรซา ชาห์บาซี ซึ่งออกมาประณามการไม่ร้องเพลงชาติในนัดแรกว่าเป็นการ “ทรยศและไร้เกียรติอย่างที่สุด”
ในขณะที่อิหร่านกำลังอยู่ในภาวะสงครามกับสหรัฐฯ และอิสราเอล การกระทำใดๆ ที่ถูกมองว่า ต่อต้านรัฐบาลจะถูกตีความเป็น “กบฏต่อแผ่นดิน” ซึ่งมีโทษสูงสุดคือการประหารชีวิต โดยวงการฟุตบอลอิหร่านเพิ่งสูญเสีย ซาห์รา อาซาดปูร์ แข้งสาววัย 27 ปี ที่ถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการประท้วงในเมืองคาราจเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ด้าน เพนนี วอง (Penny Wong) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย แถลงยืนยันว่ารัฐบาลออสเตรเลีย “ยืนหยัดเคียงข้างสตรีอิหร่าน” ที่ต้องเผชิญกับการกดขี่ อย่างไรก็ตาม ท่าทีอย่างเป็นทางการยังคงมีความระมัดระวัง
ขณะที่ แมตต์ ทิสเซิลเวต ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศระบุว่า นักเตะทุกคนจะได้รับการปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบวีซ่าปกติ ไม่มีการให้สิทธิพิเศษเหนือกว่าผู้สมัครลี้ภัยรายอื่น
แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า นักเตะหลายคนไม่กล้าขอลี้ภัย เพราะเกรงว่าครอบครัวที่ยังอยู่ในอิหร่านจะถูกทางการจับกุมหรือทำร้ายเพื่อเป็นการแก้แค้น
ขณะเดียวกันองค์กรสิทธิมนุษยชนกว่า 12 แห่ง ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีมหาดไทยออสเตรเลีย เพื่อขอให้เปิด “พื้นที่ปลอดภัย” ให้นักเตะได้ตัดสินใจเรื่องที่พักพิงอย่างเป็นส่วนตัว ขณะที่ฟีฟ่า (FIFA) ถูกเรียกร้องให้เข้ามาแทรกแซงตามระเบียบการคุ้มครองความปลอดภัยของนักกีฬา เนื่องจากเกรงว่าคำสั่งของกุนซืออิหร่านที่ว่า “ต้องการกลับบ้านโดยเร็วที่สุด” อาจไม่ใช่เจตจำนงที่แท้จริงของนักเตะทุกคน (ดูคลิป) .
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- สังเวย 20 นักวอลเลย์บอลหญิงอิหร่าน หลังขีปนาวุธถล่ม
- อิหร่าน ส่อถอนตัวฟุตบอลโลก 2026 หลังสหรัฐ-อิสราเอลถล่มหนัก
- เปิดสถิติผู้หญิงอิหร่าน ทำอาชีพอะไรได้บ้าง ในสังคมรัฐศาสนา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: