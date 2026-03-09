ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป “บริดเจ็ตต์ เฮซ” สาวต้นแบบหน้านางฟ้าของ Sherry Birkin ใน RE9

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 13:56 น.
เปิดวาร์ป "บริดเจ็ตต์ เฮซ" สาวต้นแบบหน้านางฟ้าของ Sherry Birkin ใน RE9
Capcom คอนเฟิร์มแล้ว! เฉลยที่มาความสวยระดับ HD ของ Sherry ในภาค Requiem เป็นของ บริดเจ็ตต์ เฮซ นางแบบอเมริกันในญี่ปุ่น งานนี้แฟนเกมอวยยศฉ่ำ สวยสับไม่หลับใน

ใครที่กดเล่น Resident Evil Requiem (RE9) แล้วต้องสะดุดตากับความสวยของน้อง เชอร์รี่ เบอร์กิน (Sherry Birkin) ที่ภาคนี้ดูเรียล ดูแพงผิดหูผิดตา บอกเลยว่าพวกเธอไม่ได้คิดไปเองจ้ะ เพราะความเป๊ะนี้มีที่มาที่ไป ไม่ใช่แค่กราฟิก แต่มันคือโครงหน้าของนางแบบตัวเป็น ๆ ที่สวยตะโกน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2026 ที่ผ่านมา แอคเคานต์ X ตัวแม่สายข่าวเกมอย่าง @marybiohazard ได้ออกมาฟาดหลักฐาน คอนเฟิร์มชัดเจนแล้วว่า Face Model (ต้นแบบใบหน้า) ของสาวน้อย Sherry Birkin ในภาค Requiem นี้ คือคุณพี่ บริดเจ็ตต์ เฮซ (Bridgette Haze) นั่นเอง

งานนี้มีการเทียบช็อตต่อช็อตให้เห็นกันจะ ๆ ระหว่างภาพถ่ายตัวจริงของชี Bridgette ในลุคผมน้ำตาลตาโต เครื่องหน้าละมุนนี กับภาพเรนเดอร์ในเกมของ Sherry วัยผู้ใหญ่ในลุคผมสั้นสีเงิน สวมสูท DSO Agent สุดเท่ บอกเลยว่า เป๊ะ ยันเงา ไม่ว่าจะสันจมูกทรงหยดน้ำ รูปปาก หรือแววตา คือถอดแบบมา 100%

แอคเคานต์ X ตัวแม่สายข่าวเกมอย่าง @marybiohazard ได้ออกมาฟาดหลักฐาน คอนเฟิร์มชัดเจนแล้วว่า Face Model (ต้นแบบใบหน้า) ของสาวน้อย Sherry Birkin ในภาค Requiem นี้ คือคุณพี่ บริดเจ็ตต์ เฮซ (Bridgette Haze)
บริดเจ็ตต์ เฮซ คือใคร?

บริดเจ็ตต์ เฮซ คือนางแบบสาวชาวอเมริกันที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปเฉิดฉายรับงานอยู่ที่ ประเทศญี่ปุ่น บอกเลยว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดา เพราะเจ้าตัวรับงานทั่วราชอาณาจักรญี่ปุ่น ทั้งสายแฟชั่น บิวตี้ แบรนด์เสื้อผ้า ไปจนถึงงานชุดแต่งงาน สปีคได้ทั้งอังกฤษและญี่ปุ่นแบบคล่องปร๋อ ยอดฟอลโลว์ใน Instagram ตอนนี้ปาไปกว่า 32,000 คนแล้ว (และกำลังพุ่งรัว ๆ แน่นอน)

ต้องบอกก่อนว่าซีรีส์ Resident Evil เขาขึ้นชื่อเรื่องการแคสต์คนหน้าตาดีมาเป็นต้นแบบอยู่แล้ว โดยเฉพาะยุค RE Engine ที่เน้นความสมจริงของรูขุมขนและอารมณ์บนใบหน้า ซึ่ง Sherry เวอร์ชันก่อน (RE6) เคยใช้ต้นแบบคือ Sara Fletcher แต่พอมาถึงภาค Requiem ทาง Capcom เขาขออัปเกรดลุคใหม่ให้จึ้งกว่าเดิมด้วยการดึง Bridgette Haze มาเป็นต้นแบบนี่แหละ

กระแสตอบรับจากแฟนเกม?

คอมเมนต์อวยความสวยคือไหลเป็นน้ำ แถมยังมีดราม่าเบา ๆ ที่แฟนคลับต้องรีบออกมาปกป้องว่า พวกที่บอกหน้าเหมือน Ashley คือพักก่อน ไปตัดแว่นใหม่เดี๋ยวนี้ นอกจากนี้ เสียงเชียร์ยังกระหึ่ม อยากให้ Capcom ใจดีโยนบท Playable Character หรือ DLC มาให้เล่นเป็น Sherry แบบเต็ม ๆ บ้าง เพราะในภาคนี้ชีกลับมาในฐานะ DSO Agent สุดแกร่ง (แต่หน้าหวานเจี๊ยบ) ที่คอยซัพพอร์ตข้อมูลให้ Leon แถมยังมีปมดราม่าเรื่อง Raccoon City Syndrome หรือโรคร้ายจากผลพวง T-Virus ที่ฝังลึกมาตั้งแต่ปี 1998 อีก… โอ๊ย สวยด้วย เก่งด้วย น่าสงสารด้วย ครบเครื่องเวอร์

ใครโดนตกแล้ว อยากตามไปส่องไลฟ์สไตล์ของ “Sherry ตัวจริง” รีบไปกดฟอลที่ Instagram: @bridgettehaze ด่วน ๆ เดี๋ยวจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่อง

ข้อมูลจาก : iMedia, Game8, เกมถูกบอกด้วย v.2

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

