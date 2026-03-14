ร็อคกี้ เล่าหมดเปลือก โพสต์ปริศนาด่าใคร? เกี่ยวปมพ่อสุรชัย เปิดตัวภรรยาหรือไม่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 มี.ค. 2569 09:17 น.| อัปเดต: 14 มี.ค. 2569 09:26 น.
ร็อคกี้ เล่าหมดเปลือก โพสต์ปริศนาด่าใคร? เกี่ยวปมพ่อสุรชัย เปิดตัว ไดอาน่า ภรรยาคข 40 หรือไม่ ลั่น ทำไมอยากมีตัวตนขนาดนั้น สงสารแม่กับน้อง

จากกรณีกลิ่นดราม่าที่เริ่มปะทุขึ้นหลังจากลูกทุ่งรุ่นใหญ่ สุรชัย สมบัติเจริญ เปิดตัวภรรยาสาวแซ่บ ไดอาน่า โดยบอกว่าคบหากันมา 40 ปีไม่เคยหย่ากัน แม้ว่าช่วงก่อนหน้านี้จะต้องแยกกันอยู่ด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ จนชาวเน็ตหลายคนสงสัยถึงครอบครัวที่ไทย เจี๊ยบ ศกุณตลา อดีตภรรยาและลูก ๆ ทั้ง 4 คน คืออะไร ซึ่งทาง สุรชัย ก็ตอบกลับคอมเมนต์ว่า “ที่ผ่านมาทั้งหมดรับผิดชอบหน้าที่จบแล้ว”

สุรชัย สมบัติเจริญ ตอบชัด ครอบครัวที่ไทย คืออะไร หลังเปิดตัว ไดอาน่า ภรรยาที่คบกันมา 40 ปี

หลังจากโพสต์เปิดตัวหวานฉ่ำกับภรรยาที่เมืองนอกได้ไม่นานนัก ทางฝั่งของ ร็อคกี้ และ ดิ๊งค์ ทายาทของ สุรชัย สมบัติเจริญ ก็เคลื่อนไหวทันทีด้วยโพสต์ปริศนาที่อ่านแล้วต้องรีบใส่ใจกันเลย ว่า “ง่าวววเอ้ยยยย กุนี่หมั่นเปี้ยวววววว อยากมีที่ยืนในสังคม แต่ยิ่งทำ ยิ่งเหมือนประจานตัวเอง เจียะป้าบ่อสื่อแท้”

นอกจากนั้น เจี๊ยบ อดีตภรรยาสุรชัย ก็เคลื่อนไหวเช่นกันว่า “#ฟอกยังไงก็ไม่หายเหม็น#ผีเน่ากับโลงผุ#ไปที่ชอบที่ชอบอย่าได้มาจองเวรเลย ความสุขในวันที่เจ้ากรรมนายเวรปล่อยมือ #ไปที่ชอบที่ชอบ #ทิ้งคือตั้งใจหายคือไม่เจตนา #ความจริงมีหนึ่งเดียว” ยิ่งทำให้คนโยงว่าพูดถึงอดีตสามีกับการเปิดตัวภรรยาหรือไม่

แรงได้อีก เจี๊ยบ อดีตภรรยา สุรชัย สมบัติเจริญ เหน็บแรงถึงใคร? ผีเน่ากับโลงผุ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ร็อคกี้ สมบัติเจริญ ตอบหมดเปลือกถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นของโพสต์ปริศนา หลังจากมีข่าวคุณพ่อสุรชัย สมับติเจริญ เปิดตัว ไดอาน่า ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งคบกันมา 40 ปี ร็อคกี้ เผยกลางรายการ ท็อป-กี้ ขยี้ข่าว ในเพจ คนลูกทุ่ง ว่า

“ก็ด่าผู้ชายชั่ว ผู้หญิงโฉด ก็ด่าไปอย่างนั้น ด่าๆๆ ก็ด่าลอยๆไปอย่างนั้น ไม่ได้ด่าใครนะ ใครที่มันชั่ว ใครที่โฉดมันก็เป็นอย่างนั้น ยิ่งแก้ตัวมันก็จะยิ่งเห็น ยิ่งปูด ไอ้เราเห็นแล้วก็อนาถใจ อนาถหมด อารมณ์เหมือนหมาโดนน้ำร้อน เข้าใจป่ะ เราก็คิดในใจว่าเราควรจะทำยังไงดี เราควรจะต้องอยู่เฉยๆกับเรื่องนี้ หรือเราควรเอาน้ำร้อนไปราดหมาเพิ่ม”

จากนั้น ดีเจท็อป ก็ถามเพิ่มเติมว่า “เห็นเรื่องนี้แล้วก็ต้องโพสต์เลย แล้วตกลงพูดถึงอะไร” ร็อคกี้ ตอบกลับทันทีระบุว่า “พอดีมันเป็นหมาในบ้านเราด้วยไง พอเวลาไปราดแล้วเราก็สงสาร สุดท้ายก็เป็นหมาในบ้านเราอยู่ดี ก็ไม่รู้จะทำยังไง แต่ก็พูดถึงมนุษย์ทั่ว ๆ ไป”

ดีเจท็อป สัมภาษณ์ต่อว่า “น้องสาวก็แชร์โพสต์ด้วย แล้วน้องสาวไปเกี่ยวอะไร” ทาง ร็อคกี้ สมบัติเจริญ ตอบกลับว่า “ก็ด้วยไง ก็อย่างที่บอกเห็นแล้วอนาถใจ ไม่รู้จะทำยังไงดี ก็เกี่ยวหมด เกี่ยวหมดทั้งบ้านเลย มันเหมือนเป็นเรื่องในบ้าน สมัยโน้นผมโดนเพื่อนโกงหมดตัว โดนญาติโกงบริษัทหนีหนี้ไปให้รับผิดชอบอยู่คนเดียวทุกวันนี้ ผมยังไม่เคยมาโพสต์มาอะไรเลย แค่รู้สึกว่าเราก็จัดการมันไปแล้วกัน

แต่ครั้งนี้รู้สึกมาโพสต์ทำไม ทำทำไม ยิ่งทำมันก็ยิ่งอนาถตัวเอง เราก็พยายามอยู่เฉยๆ ไม่อยากพูดอะไรอยู่แล้ว พูดก็เข้าตัว บาดเจ็บ ล้มตายกันมากอีก”

ดีเจท็อป ถามต่อ “คนไปลากแกมามีพ่อแกมาเกี่ยวด้วย” ร็อคกี้ ระบุว่า “อะไรอย่างนั้น ตื่นเช้ามาวันนี้ก็หนักกว่าเดิมอีก คิดในใจควรทำยังไงกับเรื่องนี้ดี ควรอยู่เฉย ๆ ต่อไป ที่โพสต์ไปก็ไม่ได้หมายถึงใคร โพสต์นั้นกระจอกท็อป-กี้ ขยี้ข่าว 1 ชั่วโมงไม่พอหรอก มันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านอยากรู้กันนั่นแหละ ก็ลอยๆไป เป็นทั้งคนใกล้ตัว ไกลตัว ยังไม่อยากพูดอะไรมาก ไม่รู้ว่าควรต้องพูดดีมั้ย ภาษาโบราณเรียกว่า หยิกเล็บเจ็บเนื้อ”

ดีเจท็อป ถามตรง ๆ เข้าประเด็นเลยว่า “แกไม่ได้ด่าพ่อใช่ไหม” ร็อคกี้ ตอบว่า “ก็ไม่รู้จะด่าใครดี ไม่รู้จะด่าใครเลยตอนนี้ อีรุงตุงนังไปหมด เราไม่รู้จะทำยังไงดี เอาตรงๆเลยตอนนี้ เราก็มีความสุขกันดี เราควรออกมาแอ๊กชั่น มันมีประโยชน์อะไรกับพวกเรามั้ย น้องก็อัดอั้นเลยแชร์มา”

ดีเจท็อป ตอบต่อ “เกี่ยวกับข่าว สุรชัย เปิดตัว ภรรยาที่อเมริกาไหม” ทางด้าน ร็อคกี้ ตอบว่า “ก็มีความเกี่ยวข้องนะ ไม่อยากพูดอะไรมากเลย นี่หลุดจริง ๆ ยังไงก็พ่อกู นี่ก็เฉย ๆ นี่ก็พูดกับน้องกับที่บ้านเหมือนกัน ว่าไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือเลวลงจากเรื่องนี้เลย

การมาพูดทำให้เขาแย่มาก เลยไม่รู้จะพูดทำไม นอกจากไม่มีใครดีขึ้นแล้ว จะมีคนจมธรณีเลย เราไม่รู้ว่าควรจะพูดเรื่องนี้ดีไหม นี่ยังน้อย โอ๊ย เราสงสารคนที่เป็นผู้หญิง สงสารผู้หญิงทุกคน สงสารคนที่เป็นแม่ เพศแม่

เราควรสนับสนุนให้คนทำแบบนี้กัน หรืออยู่เฉย ๆ ให้เป็นเรื่องที่ถูกต้องไป หรือเราต้องออกมาโป้งป้างทำให้โลกมันรู้ไป อึดอัดใจ ผมเฉย ๆ มาก แต่ผมสงสารแม่กับน้อง เพราะเขาเป็นผู้หญิง เหมือนมีหมามาขี้หน้าบ้านแล้วไป เพราะคนโพสต์ก็ไม่ใช่พ่อ เขาใช้ไม่เป็น เขายิงแอดด้วย รู้จักกันมานาน ไม่ได้บอกผู้ชายไม่ได้ทำเอง แต่อันนี้ผู้หญิงเขาเป็นคนทำ เขาไปยิงแอด ไปแก้วิกิพีเดีย เขาทำหมดแหละ ทำไมอยากมีตัวตนขนาดนี้ มันอนาถ พูดไปเดี๋ยวนั่นแหละ

ความสบายใจไม่ควรไปทำร้ายใคร ไม่ควรทำร้ายคนที่อยู่ข้างหลังเรา เราก็ไม่ใช่คนดี แต่ในความเป็นคนไม่ดีของเรา ต้องไม่ทำให้คนรอบข้างเราเดือดร้อนเสียใจ เป็นสิ่งที่คนเป็นผู้ชายต้องทำ ยังนึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้โน่นนะดูดี”

อ้างอิงจาก : FB คนลูกทุ่ง

กระบะ SUV ย้อนศร พุ่งชนรถ “ผจก.บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ขาหัก เปิดผลตรวจแอลกอฮอล์

9 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดคนปล่อยคลิป บันเทิง

“เบียร์ เดอะวอยซ์” ไม่ให้ค่า อดีตคนเก่าวนขายภาพลับหากิน แฉมีเหยื่ออีก!

31 นาที ที่แล้ว
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาล รธน. วินิจฉัยปม &quot;บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด&quot; บัตรเลือกตั้ง ส่อละเมิดสิทธิเสรีภาพปชช. ข่าว

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาล รธน. วินิจฉัยปม “บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด” บัตรเลือกตั้ง ส่อละเมิดสิทธิเสรีภาพปชช.

39 นาที ที่แล้ว
ฟุตเทจเกาะคาร์กโดนถล่ม ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีถล่มเกาะคาร์ก ทรัมป์ขู่ซ้ำ! เป่าคลังน้ำมันทิ้ง หากยังปิดช่องแคบฮอร์มุซ

51 นาที ที่แล้ว
เต้มงคลกิตติ์ กันจอมพลังอิหร่าน ข่าว

“เต้ 007” ดึงสติ กัน จอมพลัง ส่งเจ็ตสกีบุกช่องแคบฮอร์มุซ ชี้ประสงค์ดีแต่พื้นที่อันตราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร็อคกี้ เล่าหมดเปลือก โพสต์ปริศนาด่าใคร? เกี่ยวปมพ่อสุรชัย เปิดตัวภรรยาหรือไม่ บันเทิง

ร็อคกี้ เล่าหมดเปลือก โพสต์ปริศนาด่าใคร? เกี่ยวปมพ่อสุรชัย เปิดตัวภรรยาหรือไม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

แม่ปีศาจ ฟาดลูก 2 เดือนกับพื้น จนกะโหลกแตก สมองเละ เพราะรำคาญร้องไห้ไม่หยุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หลังแปรงฟัน ห้ามบ้วนน้ำเปล่า คนไทยส่วนใหญ่ทำผิด ว่าทำไม “ฟันผุ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสะอื้น ยาย 90 ติดเตียง ร่ำไห้ลาหลานสาว แต่งงานออกเรือน ข่าวต่างประเทศ

คลิปสะอื้น ยาย 90 ติดเตียง ร่ำไห้ลาหลานสาว แต่งงานออกเรือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไปงานเลี้ยงรุ่นแต่ขอกลับก่อน ถึงบ้านเจอภาพตรงหน้า ทำลั่นวาจา &quot;ขอไม่ไปเจอเพื่อนเก่าอีกเลย&quot; ข่าวต่างประเทศ

ไปงานเลี้ยงรุ่นแต่ขอกลับก่อน ถึงบ้านเจอภาพตรงหน้า ทำลั่นวาจา “ขอไม่ไปเจอเพื่อนเก่าอีกเลย”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 14 3 69 ดูดวง

5 ราศี บุญหล่นทับรับทรัพย์ก้อนโต มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ ได้โชคลาภที่ไม่คาดฝัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยาสีฟันทาหัวน้องชาย ช่วยอึดนาน 30 นาที หมอเฉลย จริงไหม? ข่าว

ยาสีฟันทาหัวน้องชาย ช่วยอึดนาน 30 นาที หมอเฉลย จริงไหม?

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉีกกฎการเดต หญิงวัย 41 ทิ้งผู้ชายหันไปคบ &quot;ปลาหมึก AI สำเนียงไอริช&quot; แถมสั่งซื้อเซ็กซ์ทอยเองได้ ข่าวต่างประเทศ

ฉีกกฎการเดต หญิงวัย 41 ทิ้งผู้ชายหันไปคบ “ปลาหมึก AI สำเนียงไอริช” แถมสั่งซื้อเซ็กซ์ทอยเองได้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด Ai งวด 16 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด Ai งวด 16/3/69 เจาะสถิติย้อนหลัง ระวังเลขไหล คัดมาให้แล้ว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เกาหลีใต้แฉคลิปหญิงญี่ปุ่นจงใจกระแทกหน้าลูก ข่าวต่างประเทศ

แม่สุดทน สาวญี่ปุ่นจงใจเดินชนลูก จนผวาหนัก โซเชียลเดือด หลังเคสถูกทำร้ายว่อน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเกือบตายเพราะต่อเล็บเจล หัวใจหยุดเต้น เครื่องวัดออกซิเจนไม่ได้ ต้องเรียกช่างทำเล็บเข้าห้องฉุกเฉิน ข่าวต่างประเทศ

สาวเกือบตายเพราะต่อเล็บเจล หัวใจหยุดเต้น เครื่องวัดออกซิเจนไม่ได้ ต้องเรียกช่างทำเล็บเข้าห้องฉุกเฉิน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปฉาว ญาติเฆี่ยนเด็กหญิง 13 ปีหมดสติ อ้างทำโทษตามประเพณี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับตาเลขเด็ด น้องเพชรกล้า หมุนเลขปิงปองนำโชค งวด 16 มี.ค. 69 ชุด 2 ตัวท้ายหวยออกวันจันทร์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิด 10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 16 มี.ค. 69 ส่องแนวทางเงินล้านชนเจ้าสำนักดัง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.ปวิน ชี้ กันจอมพลัง ไม่ได้โง่ ขี่เจ็ทสกี ช่องแคบฮอร์มุซ ช่วย 3 ลูกเรือไทย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะเลี่ยงเส้นทางอโศก ซอยสุขุมวิท 21 แยก 3 วันนี้ เหตุชุมนุมหน้า อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ข่าว

แนะเลี่ยงเส้นทางอโศก ซอยสุขุมวิท 21 แยก 3 วันนี้ เหตุชุมนุมหน้า สถานทูตอิสราเอล

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบนonlymonday รอบใหม่ หลัง เฟรม มือกลอง รีโพสต์ข้อความป้อง ธีร์ ข่าวดารา

ทัวร์ลงซ้ำ เฟรม Only Monday รีโพสต์ฉะชาวเน็ต ปมคลิปหลุด แห่แบนจนติดเทรนด์

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงดีอี โชว์ผลงาน สั่งปิดเว็บเถื่อนแล้วกว่า 437,000 รายการ เว็บพนันครองแชมป์ ข่าว

กระทรวงดีอี โชว์ผลงาน สั่งปิดเว็บเถื่อนแล้วกว่า 4.3 แสนรายการ เว็บพนันครองแชมป์

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฉาวอีก! ตำรวจญี่ปุ่นบุกค้นบริษัทเถื่อน รับงานไฟฟ้าศาลาไทย เอ็กซ์โป 2025 พบ ไร้ใบอนุญาต

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กระบะ SUV ย้อนศร พุ่งชนรถ “ผจก.บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ขาหัก เปิดผลตรวจแอลกอฮอล์

เผยแพร่: 14 มีนาคม 2569
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาล รธน. วินิจฉัยปม &quot;บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด&quot; บัตรเลือกตั้ง ส่อละเมิดสิทธิเสรีภาพปชช.

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาล รธน. วินิจฉัยปม “บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด” บัตรเลือกตั้ง ส่อละเมิดสิทธิเสรีภาพปชช.

เผยแพร่: 14 มีนาคม 2569
ฟุตเทจเกาะคาร์กโดนถล่ม

คลิปนาทีถล่มเกาะคาร์ก ทรัมป์ขู่ซ้ำ! เป่าคลังน้ำมันทิ้ง หากยังปิดช่องแคบฮอร์มุซ

เผยแพร่: 14 มีนาคม 2569
เต้มงคลกิตติ์ กันจอมพลังอิหร่าน

“เต้ 007” ดึงสติ กัน จอมพลัง ส่งเจ็ตสกีบุกช่องแคบฮอร์มุซ ชี้ประสงค์ดีแต่พื้นที่อันตราย

เผยแพร่: 14 มีนาคม 2569
Back to top button