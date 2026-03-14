ร็อคกี้ เล่าหมดเปลือก โพสต์ปริศนาด่าใคร? เกี่ยวปมพ่อสุรชัย เปิดตัวภรรยาหรือไม่

ร็อคกี้ เล่าหมดเปลือก โพสต์ปริศนาด่าใคร? เกี่ยวปมพ่อสุรชัย เปิดตัว ไดอาน่า ภรรยาคข 40 หรือไม่ ลั่น ทำไมอยากมีตัวตนขนาดนั้น สงสารแม่กับน้อง
จากกรณีกลิ่นดราม่าที่เริ่มปะทุขึ้นหลังจากลูกทุ่งรุ่นใหญ่ สุรชัย สมบัติเจริญ เปิดตัวภรรยาสาวแซ่บ ไดอาน่า โดยบอกว่าคบหากันมา 40 ปีไม่เคยหย่ากัน แม้ว่าช่วงก่อนหน้านี้จะต้องแยกกันอยู่ด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ จนชาวเน็ตหลายคนสงสัยถึงครอบครัวที่ไทย เจี๊ยบ ศกุณตลา อดีตภรรยาและลูก ๆ ทั้ง 4 คน คืออะไร ซึ่งทาง สุรชัย ก็ตอบกลับคอมเมนต์ว่า “ที่ผ่านมาทั้งหมดรับผิดชอบหน้าที่จบแล้ว”
หลังจากโพสต์เปิดตัวหวานฉ่ำกับภรรยาที่เมืองนอกได้ไม่นานนัก ทางฝั่งของ ร็อคกี้ และ ดิ๊งค์ ทายาทของ สุรชัย สมบัติเจริญ ก็เคลื่อนไหวทันทีด้วยโพสต์ปริศนาที่อ่านแล้วต้องรีบใส่ใจกันเลย ว่า “ง่าวววเอ้ยยยย กุนี่หมั่นเปี้ยวววววว อยากมีที่ยืนในสังคม แต่ยิ่งทำ ยิ่งเหมือนประจานตัวเอง เจียะป้าบ่อสื่อแท้”
นอกจากนั้น เจี๊ยบ อดีตภรรยาสุรชัย ก็เคลื่อนไหวเช่นกันว่า “#ฟอกยังไงก็ไม่หายเหม็น#ผีเน่ากับโลงผุ#ไปที่ชอบที่ชอบอย่าได้มาจองเวรเลย ความสุขในวันที่เจ้ากรรมนายเวรปล่อยมือ #ไปที่ชอบที่ชอบ #ทิ้งคือตั้งใจหายคือไม่เจตนา #ความจริงมีหนึ่งเดียว” ยิ่งทำให้คนโยงว่าพูดถึงอดีตสามีกับการเปิดตัวภรรยาหรือไม่
ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ร็อคกี้ สมบัติเจริญ ตอบหมดเปลือกถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นของโพสต์ปริศนา หลังจากมีข่าวคุณพ่อสุรชัย สมับติเจริญ เปิดตัว ไดอาน่า ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งคบกันมา 40 ปี ร็อคกี้ เผยกลางรายการ ท็อป-กี้ ขยี้ข่าว ในเพจ คนลูกทุ่ง ว่า
“ก็ด่าผู้ชายชั่ว ผู้หญิงโฉด ก็ด่าไปอย่างนั้น ด่าๆๆ ก็ด่าลอยๆไปอย่างนั้น ไม่ได้ด่าใครนะ ใครที่มันชั่ว ใครที่โฉดมันก็เป็นอย่างนั้น ยิ่งแก้ตัวมันก็จะยิ่งเห็น ยิ่งปูด ไอ้เราเห็นแล้วก็อนาถใจ อนาถหมด อารมณ์เหมือนหมาโดนน้ำร้อน เข้าใจป่ะ เราก็คิดในใจว่าเราควรจะทำยังไงดี เราควรจะต้องอยู่เฉยๆกับเรื่องนี้ หรือเราควรเอาน้ำร้อนไปราดหมาเพิ่ม”
จากนั้น ดีเจท็อป ก็ถามเพิ่มเติมว่า “เห็นเรื่องนี้แล้วก็ต้องโพสต์เลย แล้วตกลงพูดถึงอะไร” ร็อคกี้ ตอบกลับทันทีระบุว่า “พอดีมันเป็นหมาในบ้านเราด้วยไง พอเวลาไปราดแล้วเราก็สงสาร สุดท้ายก็เป็นหมาในบ้านเราอยู่ดี ก็ไม่รู้จะทำยังไง แต่ก็พูดถึงมนุษย์ทั่ว ๆ ไป”
ดีเจท็อป สัมภาษณ์ต่อว่า “น้องสาวก็แชร์โพสต์ด้วย แล้วน้องสาวไปเกี่ยวอะไร” ทาง ร็อคกี้ สมบัติเจริญ ตอบกลับว่า “ก็ด้วยไง ก็อย่างที่บอกเห็นแล้วอนาถใจ ไม่รู้จะทำยังไงดี ก็เกี่ยวหมด เกี่ยวหมดทั้งบ้านเลย มันเหมือนเป็นเรื่องในบ้าน สมัยโน้นผมโดนเพื่อนโกงหมดตัว โดนญาติโกงบริษัทหนีหนี้ไปให้รับผิดชอบอยู่คนเดียวทุกวันนี้ ผมยังไม่เคยมาโพสต์มาอะไรเลย แค่รู้สึกว่าเราก็จัดการมันไปแล้วกัน
แต่ครั้งนี้รู้สึกมาโพสต์ทำไม ทำทำไม ยิ่งทำมันก็ยิ่งอนาถตัวเอง เราก็พยายามอยู่เฉยๆ ไม่อยากพูดอะไรอยู่แล้ว พูดก็เข้าตัว บาดเจ็บ ล้มตายกันมากอีก”
ดีเจท็อป ถามต่อ “คนไปลากแกมามีพ่อแกมาเกี่ยวด้วย” ร็อคกี้ ระบุว่า “อะไรอย่างนั้น ตื่นเช้ามาวันนี้ก็หนักกว่าเดิมอีก คิดในใจควรทำยังไงกับเรื่องนี้ดี ควรอยู่เฉย ๆ ต่อไป ที่โพสต์ไปก็ไม่ได้หมายถึงใคร โพสต์นั้นกระจอกท็อป-กี้ ขยี้ข่าว 1 ชั่วโมงไม่พอหรอก มันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านอยากรู้กันนั่นแหละ ก็ลอยๆไป เป็นทั้งคนใกล้ตัว ไกลตัว ยังไม่อยากพูดอะไรมาก ไม่รู้ว่าควรต้องพูดดีมั้ย ภาษาโบราณเรียกว่า หยิกเล็บเจ็บเนื้อ”
ดีเจท็อป ถามตรง ๆ เข้าประเด็นเลยว่า “แกไม่ได้ด่าพ่อใช่ไหม” ร็อคกี้ ตอบว่า “ก็ไม่รู้จะด่าใครดี ไม่รู้จะด่าใครเลยตอนนี้ อีรุงตุงนังไปหมด เราไม่รู้จะทำยังไงดี เอาตรงๆเลยตอนนี้ เราก็มีความสุขกันดี เราควรออกมาแอ๊กชั่น มันมีประโยชน์อะไรกับพวกเรามั้ย น้องก็อัดอั้นเลยแชร์มา”
ดีเจท็อป ตอบต่อ “เกี่ยวกับข่าว สุรชัย เปิดตัว ภรรยาที่อเมริกาไหม” ทางด้าน ร็อคกี้ ตอบว่า “ก็มีความเกี่ยวข้องนะ ไม่อยากพูดอะไรมากเลย นี่หลุดจริง ๆ ยังไงก็พ่อกู นี่ก็เฉย ๆ นี่ก็พูดกับน้องกับที่บ้านเหมือนกัน ว่าไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือเลวลงจากเรื่องนี้เลย
การมาพูดทำให้เขาแย่มาก เลยไม่รู้จะพูดทำไม นอกจากไม่มีใครดีขึ้นแล้ว จะมีคนจมธรณีเลย เราไม่รู้ว่าควรจะพูดเรื่องนี้ดีไหม นี่ยังน้อย โอ๊ย เราสงสารคนที่เป็นผู้หญิง สงสารผู้หญิงทุกคน สงสารคนที่เป็นแม่ เพศแม่
เราควรสนับสนุนให้คนทำแบบนี้กัน หรืออยู่เฉย ๆ ให้เป็นเรื่องที่ถูกต้องไป หรือเราต้องออกมาโป้งป้างทำให้โลกมันรู้ไป อึดอัดใจ ผมเฉย ๆ มาก แต่ผมสงสารแม่กับน้อง เพราะเขาเป็นผู้หญิง เหมือนมีหมามาขี้หน้าบ้านแล้วไป เพราะคนโพสต์ก็ไม่ใช่พ่อ เขาใช้ไม่เป็น เขายิงแอดด้วย รู้จักกันมานาน ไม่ได้บอกผู้ชายไม่ได้ทำเอง แต่อันนี้ผู้หญิงเขาเป็นคนทำ เขาไปยิงแอด ไปแก้วิกิพีเดีย เขาทำหมดแหละ ทำไมอยากมีตัวตนขนาดนี้ มันอนาถ พูดไปเดี๋ยวนั่นแหละ
ความสบายใจไม่ควรไปทำร้ายใคร ไม่ควรทำร้ายคนที่อยู่ข้างหลังเรา เราก็ไม่ใช่คนดี แต่ในความเป็นคนไม่ดีของเรา ต้องไม่ทำให้คนรอบข้างเราเดือดร้อนเสียใจ เป็นสิ่งที่คนเป็นผู้ชายต้องทำ ยังนึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้โน่นนะดูดี”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แรงได้อีก เจี๊ยบ อดีตภรรยา สุรชัย สมบัติเจริญ เหน็บแรงถึงใคร? ผีเน่ากับโลงผุ
- ยังไง? ร็อคกี้-ดิ๊งค์ สมบัติเจริญ พร้อมใจโพสต์ข้อความเดือด คนแห่ใส่ใจเกิดอะไรขึ้น
- ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ เปิดตัวภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสแบบเงียบๆ มากว่า 40 ปี สวยหล่อเหมาะสมกันมาก
อ้างอิงจาก : FB คนลูกทุ่ง
