ธนาคารกรุงเทพ แจ้งเลื่อน บังคับเงินขั้นต่ำ 2,000 ในบัญชี e-Savings ไม่มีกำหนด

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศเลื่อนไม่มีกำหนด กรณีให้บัญชีออนไลน์ e-Savings และบัวหลวงเอ็กซ์ตร้าดิจิทัล ต้องมียอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ 2,000 บาท
หลังจากเมื่อวันที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพ ออกประกาศการใช้บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings โดยระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ลูกค้าทุกรายต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท ลูกค้าไม่สามารถทำรายการถอน/โอน หรือธุรกรรมอื่นใดที่ส่งผลให้เงินออกจากบัญชี จนทำให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาทได้
ล่าสุด (10 มี.ค.) ธนาคารกรุงเทพ ประกาศแจ้งเลื่อนการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขดังกล่าวอย่างไม่มีกำหนด โดยระบุว่า นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชี้แจง กรณีที่ธนาคารได้ประกาศปรับเปลี่ยนเงื่อนไขผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากออนไลน์ของธนาคาร 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บัญชีสะสมทรัพย์ e-Savings และ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้าดิจิทัล
สยบดราม่า! ทีทีบี ยัน บัญชีต่ำกว่า 2,000 ถอนได้ปกติ เหลือเงินเท่าไหร่ก็กดโอนจ่ายได้
ซึ่งกำหนดว่าตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นต้นไป บัญชีดังกล่าวต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท นั้น เนื่องด้วยธนาคารประเมินว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยป้องปราบมิให้มิจฉาชีพอาศัยบัญชีเงินฝากดิจิทัลเป็นบัญชีม้าในระดับหนึ่ง เพื่อลดช่องทางในการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้พิจารณาว่ามาตรการดังกล่าวอาจสร้างความไม่สะดวกแก่ลูกค้า จึงขอเลื่อนการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด และต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
