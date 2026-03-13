ชูษี เคลียร์ดราม่า หม่ำ จ๊กมก ปมลิขสิทธิ์ แหยม ยโสธร ลั่น แค่เล่นมุกตลก เตือนเสพสื่อแบบมีสติ

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 10:09 น.
58
ชูษี เชิญยิ้ม เคลียร์ดราม่า หม่ำ จ๊กมก ปมลิขสิทธิ์ แหยม ยโสธร ลั่น แค่เล่นมุกตลก เตือนชาวเน็ตเสพสื่อแบบมีสติ

จากกรณีดราม่าที่ ชูษี เชิญยิ้ม โพสต์คลิปพูดถึง หม่ำ จ๊กมก เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่อง แหยมยโสธร ก่อนที่ทาง หม่ำ จะออกมาอัดคลิปโต้อย่างดุเดือด โดยแจกแจงเรื่องเงินค่าลิขสิทธิ์ 1 ล้านว่าได้ให้ทาง หยอง ลูกหยี ไปแล้วเพราะตอนนั้นหยองเป็นผู้จัดการให้แหยม ตนก็ไม่รู้ว่าเงินถึงแหยมหรือเปล่า พร้อมสวนกลับว่า “เรื่องเงินลิขสิทธิ์ พี่ษีไม่รู้ พี่อย่าพูด” จนเกิดเป็นดราม่าภายในวงการตลกแบบไม่รู้ตัว

ล่าสุด 12 มี.ค. 69 ชูษี เชิญยิ้ม ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ พร้อมชี้แจงดราม่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่า “ฝากถึงชาวโซเชียล การเสพสื่อต้องตั้งสติ คิดและพิจารณาให้ดี อย่าไปหลงเชื่อง่ายๆ แล้วไปวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่าง ๆ นานา

พี่น้องชาวศิลปินตลกจะไม่ทะเลาะกัน เวลาเราเล่นตลกกัน หยอกล้อกันแรง ๆ เมื่อเลิกแสดงแล้วก็จบกันไป ส่วนเรื่องคลิปไวรัลเรื่องค่าตัว ค่าลิขสิทธิ์ของแหยม ยโสธร เป็นมุกตลกที่เล่นกันมานานแล้วตามการแสดงต่าง ๆ ถ้าเอาชื่อแหยม ยโสธร มาสร้างหนังแล้วต้องเสียค่าลิขสิทธิ์จริง มีคนชื่อนี้เป็นหมื่นเป็นพันคน หม่ำต้องจ่ายเงินกี่ล้าน เล่นเอาหมดตัวล้มละลายได้เลย

แหยมมันจะโดนอำเล่นมุกตลอด วันนั้นตนเองเจอกับ แหยม ยโสธร พอดีเลยอัดคลิปล้อมุกเล่นตลกกัน โพสต์ไปก็เลยกลายเป็นกระแส หม่ำก็เล่นมุกโต้กลับ แถมโยนไปหาตลกคนอื่นอีกหลายคนว่า ให้เงินคนนั้นคนนี้ไปแล้ว” ก่อนจะทิ้งท้ายเอาไว้ว่า “ช่วงนี้ขอหยุดเรื่องดราม่ากับหม่ำไปก่อน เพราะแม่เพิ่งเสีย”

อ้างอิงจาก : โหนกระแส, FB ชูษี เชิญยิ้ม, IG motjokmok

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

เซเนกัล ผ่านกฎหมาย เพิ่มโทษคนรักร่วมเพศ คุก 10 ปี ห้ามผู้พิพากษาลดโทษ-รอลงอาญา

เซเนกัล ผ่านกฎหมาย เพิ่มโทษรักร่วมเพศ คุก 10 ปี ห้ามผู้พิพากษาลดโทษ-รอลงอาญา

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
ประวัติ มันซูร์ ชากิบ เมห์ร ทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ ผู้กุมบังเหียนการทูตท่ามกลางศึกตะวันออกกลาง

ประวัติ มันซูร์ ชากิบ เมห์ร ทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
สถานทูตอิหร่าน ในแอฟริกาใต้ โพสต์เยาะเย้ยลูกเรือไทย หลังสละเรือ &quot;มยุรี นารี&quot;

สถานทูตอิหร่าน ในแอฟริกาใต้ โพสต์เยาะเย้ยลูกเรือไทย หลังสละเรือ “มยุรี นารี”

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
จ่าพิชิต เผยแผนขี่เจ็ตสกีลุยช่องแคบฮอร์มุซ เสี่ยงถูกโจมตี

จ่าพิชิต เตือนแรง ขี่เจ็ตสกีลุยช่องแคบฮอร์มุซ ลั่น มีคนเคยถูกยิงดับ ใครไปขอให้โชคดี

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
