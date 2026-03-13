ชูษี เคลียร์ดราม่า หม่ำ จ๊กมก ปมลิขสิทธิ์ แหยม ยโสธร ลั่น แค่เล่นมุกตลก เตือนเสพสื่อแบบมีสติ

วอนจบดราม่า! ชูษี เชิญยิ้ม เคลียร์ชัดปมฟ้อง หม่ำ จ๊กมก เรียกค่าลิขสิทธิ์ แหยม ยโสธร ลั่น แค่เล่นมุกตลก ย้ำพี่น้องตลกไม่แตกคอกัน เตือนชาวเน็เสพสื่ออย่างมีสติ
จากกรณีดราม่าที่ ชูษี เชิญยิ้ม โพสต์คลิปพูดถึง หม่ำ จ๊กมก เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่อง แหยมยโสธร ก่อนที่ทาง หม่ำ จะออกมาอัดคลิปโต้อย่างดุเดือด โดยแจกแจงเรื่องเงินค่าลิขสิทธิ์ 1 ล้านว่าได้ให้ทาง หยอง ลูกหยี ไปแล้วเพราะตอนนั้นหยองเป็นผู้จัดการให้แหยม ตนก็ไม่รู้ว่าเงินถึงแหยมหรือเปล่า พร้อมสวนกลับว่า “เรื่องเงินลิขสิทธิ์ พี่ษีไม่รู้ พี่อย่าพูด” จนเกิดเป็นดราม่าภายในวงการตลกแบบไม่รู้ตัว
ล่าสุด 12 มี.ค. 69 ชูษี เชิญยิ้ม ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ พร้อมชี้แจงดราม่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่า “ฝากถึงชาวโซเชียล การเสพสื่อต้องตั้งสติ คิดและพิจารณาให้ดี อย่าไปหลงเชื่อง่ายๆ แล้วไปวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่าง ๆ นานา
พี่น้องชาวศิลปินตลกจะไม่ทะเลาะกัน เวลาเราเล่นตลกกัน หยอกล้อกันแรง ๆ เมื่อเลิกแสดงแล้วก็จบกันไป ส่วนเรื่องคลิปไวรัลเรื่องค่าตัว ค่าลิขสิทธิ์ของแหยม ยโสธร เป็นมุกตลกที่เล่นกันมานานแล้วตามการแสดงต่าง ๆ ถ้าเอาชื่อแหยม ยโสธร มาสร้างหนังแล้วต้องเสียค่าลิขสิทธิ์จริง มีคนชื่อนี้เป็นหมื่นเป็นพันคน หม่ำต้องจ่ายเงินกี่ล้าน เล่นเอาหมดตัวล้มละลายได้เลย
แหยมมันจะโดนอำเล่นมุกตลอด วันนั้นตนเองเจอกับ แหยม ยโสธร พอดีเลยอัดคลิปล้อมุกเล่นตลกกัน โพสต์ไปก็เลยกลายเป็นกระแส หม่ำก็เล่นมุกโต้กลับ แถมโยนไปหาตลกคนอื่นอีกหลายคนว่า ให้เงินคนนั้นคนนี้ไปแล้ว” ก่อนจะทิ้งท้ายเอาไว้ว่า “ช่วงนี้ขอหยุดเรื่องดราม่ากับหม่ำไปก่อน เพราะแม่เพิ่งเสีย”
