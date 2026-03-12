ประวัติ โก๊ะตี๋ อารามบอย ย้อนเส้นทางชีวิตจากเด็กเกเรไว้ผมโก๊ะ สู่ดาราตลกและพิธีกรชื่อดัง

ทำความรู้จัก ประวัติ โก๊ะตี๋ อารามบอย ย้อนเส้นทางชีวิตจากเด็กเกเรไว้ผมโก๊ะ หนีออกจากบ้านไปอยู่คณะลิเก สู่ดาราตลก และพิธีกรมากฝีมือ เจ้าพ่อสวนแคคตัส
เมื่อพูดถึงดาราตลกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงคนหนึ่งของวงการตลกเมืองไทย ชื่อของ โก๊ะตี๋ อารามบอย ย่อมถูกนึกถึงเป็นชื่อแรกๆย่อมถูกนึกถึงเป็นชื่อแรก ๆ ในฐานะนักสู้ร่างเล็กที่ยืนหยัดในวงการมานานหลายสิบปี วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักประวัติและเส้นทางชีวิตของหนุ่มคนนี้ทที่ไม่ได้โรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบแสนสวยงามกันค่ะ
โก๊ะตี๋ อารามบอย ชื่อจริง ชัยกฤต อ่อนละม้าย (ชื่อเดิม เจริญพร) เกิดวันที่ 31 ธันวาคม 2523 เป็นบุตรของนายบุญยัง และนางดาวเรือง อ่อนละม้าย มีพี่ 2 คน พี่ชาย 1 คน และพี่สาว 1 คน
ช่วงชีวิตวัยเด็กของ โก๊ะตี๋ สมัยที่เขาเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนวัดท่าอิฐ จ.อ่างทอง เขามีผลการเรียนที่ดีมาก ๆ ต่อมาเขาย้ายมาเรียนที่ โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี จังหวัดอ่างทอง ในระดับมัธยมต้น แต่ด้วยความเกเรแบบวัยรุ่น ม.2 ตามเพื่อนจนทำให้ไม่ได้สอบ แลละหนีออกจากบ้านไปอยู่กับคณะลิเกพักหนึ่ง ก่อนจะไปช่วยพี่สาวขายผักที่พิจิตร
จุดเริ่มต้นก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
โก๊ะตี๋ เริ่มเข้าสู่วงการเมื่ออายุประมาณ 13-14 ปี โดยร่วมงานกับคณะตลก เอ็ดดี้ ผีน่ารัก ตอนนั้นใช้ชื่อในการแสดงว่า โก๊ะตี๋ ผีน่ารัก เพราะไว้ผมโก๊ะ ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อ โก๊ะตี๋ อารามบอย จนถึงปัจจุบันหลังจากโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง โก๊ะตี๋ วีรบุรุษอารามบอย ก่อนที่เขาจะแยกตัวออกมาตั้งคณะตลกของตัวเอง
นอกจากผลงานการเป็นดาราตลกตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และคาแรคเตอร์เฉพาะตัวของเขา คือ การไว้ผมโก๊ะ และเรียกแทนตัวเองว่าหนู ทำให้มีแต่คนรัก คนเอ็นดูเขาเป็นอย่างมาก จนเริ่มมีผลงานทางการแสดงเข้ามาทั้งภาพยนตร์ รวมถึงละครโทรทัศน์ แต่ที่เป็นภาพจำในพาร์ทของการเป็นนักแสดง คงจะหนีไม่พ้น บท แพนเค้ก จากภาพยนตร์เรื่อง หอแต๋วแตก ซึ่งปัจจุบันไม่ว่าจะมีภาคใหม่ออกมา แพนเค้ก ที่รับบทโดย โก๊ะตี๋ พร้อมกับแก๊งหอแต๋วแตกก็ยังคงเป็นนักแสดงนำของเรื่องอยู่เช่นเคย
สวมบทเจ้าของธุรกิจ
โก๊ะตี๋ มีธุรกิจเป็นของตัวเองหลายอย่าง ธุรกิจแรกที่เริ่มเลยคือ ร้านข้าวมันไก่ ชื่อร้านว่า โก๊ะข้าวมันไก่ ที่ขยายสาขาออกไปอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่นาน แต่สุดท้ายก็ต้องปิดตัวลงแม้ว่าจะขายดีมาก ๆ เพราะมีปัญหาภายในครอบครัว และรายได้จากการขายนั้นก็ไม่มีเหลือ ที่บ้านเอาไปใช้หนี้หมด
ปัจจุบัน โก๊ะตี๋ หันมาทำสวนแคคตัส (กระบองเพชร) เนื่องจากช่วงโควิด-19 ระบาดใหม่ ๆ งานในวงการลดลง เงินรายได้ที่มีก็ร่อยหรอ จึงตัดสินใจนำเงินก้อนที่เก็บไว้มาลงทุน ครั้งแรกลงทุนไป 35,000 บาท และธุรกิจก็เริ่มขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ
ชีวิตครอบครัว และเรื่องราวความรัก
โก๊ะตี๋ อารามบอย เคยแต่งงานกับ กวาง สุภัค จรุตานันท์ แฟนสาวนอกวงการที่คบหากันมากว่า 12 ปี โดยงานวิวาห์ของทั้งสองจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 หลังจากนั้นไม่ถึง 2 ปี โก๊ะตี๋ ประกาศแยกทางกับ กวาง โดยยอมรับว่าเลิกกันตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2567 แล้วแต่เพิ่งจะมาโพสต์ให้ทุกคนได้ทราบวันที่ 2 ม.ค. 68 ซึ่งเขาให้เหตุผลในการเลิกรากันว่า “มายด์เซตไม่ตรงกัน ต่างคนต่างถูกเลี้ยงมาคนละแบบ”
ปัจจุบัน โก๊ะตี๋ อารามบอย คบหาดูใจกับ น้องใบมิ้นต์ สาวรุ่นน้องอายุห่างกันถึง 2 รอบปี โดยทางโก๊ะตี๋ เคยเปิดใจถึงความรักครั้งนี้ผ่านทาง รายการ โต๊ะหนูแหม่ม ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข 23 ว่า
“เจอกับน้องจากใน TikTok รู้สึกถูกชะตาตั้งแต่ครั้งแรก และมีโอกาสได้ขึ้นไลฟ์คู่กันบ่อย ๆ จนได้ไปเจอกันซึ่งตอนแรกก็เข้าไปแบบพี่น้อง น้องใบมิ้นต์เองก็คงคิดกับตนแค่นั้นเช่นกัน แต่ช่วงหนึ่งตนต้องขับรถไปทำงานต่างจังหวัดบ่อย ๆ กลัวง่วงเลยทักหาน้องขอโทรหา แรก ๆ ก็คุยกัน 2-3 ชั่วโมง จนเริ่มถามน้องถึงสเปค ซึ่งน้องบอกว่าไม่ติดอายุ ไม่ติดหน้าตา”
ตอนนี้ทั้งสองคบกันได้ 8 เดือนแล้ว แม้จะเคยเลิกกันไปแล้ว 1 ครั้งเพราะความไม่เข้าใจกันเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ปัจจุบันคือหวานมากจากที่เห็นรูปในอินสตาแกรมส่วนตัวของโก๊ะตี๋
